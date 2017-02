La Banque CIBC annonce une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui son intention de demander l'approbation de la Bourse de Toronto pour lancer une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le rachat d'actions ordinaires en vue de les annuler sera effectué selon les exigences de fonds propres de la Banque CIBC. De tels rachats ne dépasseront pas huit millions d'actions ordinaires, ce qui représente environ 2 % des actions ordinaires en circulation au cours d'une période de 12 mois.

La Banque CIBC déposera auprès de la Bourse de Toronto un avis d'intention d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter ces actions ordinaires. L'offre débuterait après l'approbation de la Bourse de Toronto et se poursuivrait pour une période maximale d'un an.

Les rachats seraient effectués par l'entremise de la Bourse de Toronto, d'autres systèmes de négociation parallèles au Canada ou de la Bourse de New York, conformément aux exigences réglementaires en vigueur. La Banque CIBC a l'intention d'établir périodiquement un programme automatique en vertu duquel son courtier, Marchés mondiaux CIBC inc., rachèterait des actions de la CIBC aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en fonction d'un ensemble défini de critères que la Banque CIBC ne changerait pas. Le prix payé pour ces actions ordinaires correspondra au cours du marché au moment de l'achat. Les actions ordinaires rachetées selon l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées.

La précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque CIBC a commencé le 18 septembre 2015 et a pris fin le 17 septembre 2016. Pendant la durée de l'offre précédente, la CIBC a racheté 3 197 200 de ses actions ordinaires en vue de les annuler à un prix moyen de 87,83 $ par action.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres dépôts auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant notre projet d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et concernant notre situation financière, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents, nos stratégies et nos perspectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques inhérents et à des incertitudes qui peuvent être de nature générale ou particulière. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs, y compris nos activités générales et les conditions économiques mondiales; les changements apportés aux lignes directrices et relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et leurs interprétations; les modifications apportées aux politiques monétaires et économiques. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif sauf si la loi l'exige.

À propos de la Banque CIBC

