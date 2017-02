Loblaw présente ses résultats pour le quatrième trimestre de 2016 et l'exercice clos le 31 décembre 2016(1)







BRAMPTON, ON, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2016 et la publication de son Rapport annuel 2016 (le « rapport annuel »), qui comprend les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. Le rapport annuel 2016 de la société sera disponible sous l'onglet « Investisseurs » du site Web de la société à loblaw.ca et sera déposé sur SEDAR et disponible à sedar.com.

« Nous avons continué à baisser les prix ainsi qu'à offrir davantage de valeur à nos clients », a déclaré Galen G. Weston, président du Conseil et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée.

« Les efforts que nous avons accordés au respect de notre cadre stratégique et de notre plan financier nous ont permis de réaliser une solide performance financière au quatrième trimestre, ce qui témoigne de la force de notre portefeuille de secteurs d'activité malgré le contexte hautement concurrentiel au sein de l'industrie de l'alimentation au détail et les pressions exercées par la réforme du réseau de la santé. »

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2016

Les faits saillants qui suivent rendent compte de l'incidence de la consolidation des franchises, tel qu'il est indiqué à la rubrique « Autres questions liées au secteur Vente au détail ».

Les produits ont augmenté de 265 millions de dollars, ou 2,4 %, comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 11 130 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail a augmenté de 239 millions de dollars, ou 2,3 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 10 845 millions de dollars Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail (Loblaw) a augmenté de 1,1 % si l'on ne tient pas compte des postes d'essence; Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix) a augmenté de 3,4 %, le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance ayant augmenté de 2,5 % et le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin ayant augmenté de 4,1 %. Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail et du secteur des pharmacies au détail rend compte de l'incidence positive d'environ 1,0 % et 0,6 %, respectivement, d'un jour de vente supplémentaire en raison du moment du jour de l'An.

Le résultat d'exploitation a augmenté de 133 millions de dollars, ou 42,1 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 449 millions de dollars.

Le montant ajusté du BAIIA 2) a augmenté de 75 millions de dollars, ou 8,5 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 956 millions de dollars.

a augmenté de 75 millions de dollars, ou 8,5 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 956 millions de dollars. Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société a augmenté de 73 millions de dollars, ou 57,0 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 201 millions de dollars. Le bénéfice net dilué par action ordinaire s'est établi à 0,50 $, en hausse de 0,19 $, ou 61,3 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société 2) a augmenté de 30 millions de dollars, ou 8,3 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 393 millions de dollars. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 2) a augmenté de 0,10 $, ou 11,5 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 0,97 $.

a augmenté de 30 millions de dollars, ou 8,3 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 393 millions de dollars. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire a augmenté de 0,10 $, ou 11,5 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 0,97 $. La société a procédé au rachat de 2,8 millions d'actions aux fins d'annulation à un coût de 200 millions de dollars.

Les dépenses d'investissement de la société se sont élevées à 1 224 millions de dollars en 2016 et ont généré des flux de trésorerie disponibles 2) de 1 821 millions de dollars.

Voir les notes de fin de document à la fin du présent communiqué de presse.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS























Pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016 2016

2015

Variation (en %)

2016

20156)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines)

(12 semaines)

Variation (en $)



(52 semaines)

(52 semaines)

Variation

(en $)

Variation

(en %)

Produits 11 130 $ 10 865 $ 265 $ 2,4 % 46 385 $ 45 394 $ 991 $ 2,2 % Résultat d'exploitation 449

316

133

42,1 % 2 092

1 601

491

30,7 % Montant ajusté du BAIIA2) 956

881

75

8,5 % 3 852

3 549

303

8,5 % Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 8,6 % 8,1 %







8,3 % 7,8 %



Bénéfice net attribuable aux

































actionnaires de la société 204 $ 131 $ 73 $ 55,7 % 983 $ 598 $ 385 $ 64,4 % Bénéfice net disponible aux porteurs

































d'actions ordinaires de la sociétéi) 201

128

73

57,0 % 971

591

380

64,3 % Montant ajusté du bénéfice net

































disponible aux porteurs d'actions

































ordinaires de la société2) 393

363

30

8,3 % 1 655

1 422

233

16,4 % Bénéfice net dilué par action

































ordinaire (en dollars) 0,50 $ 0,31 $ 0,19 $ 61,3 % 2,37 $ 1,42 $ 0,95 $ 66,9 % Montant ajusté du bénéfice net dilué par

































action ordinaire2) (en dollars) 0,97

0,87

0,10

11,5 % 4,05

3,42

0,63

18,4 % Nombre moyen pondéré d'actions





























ordinaires en circulation - dilué





























(en millions) 405,6

415,2









409,1

415,2





































i) Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société correspond au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, déduction faite des dividendes déclarés sur les actions privilégiées de deuxième rang, série B, de la société.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société s'est établi à 201 millions de dollars (0,50 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2016, en hausse de 73 millions de dollars (0,19 $ par action ordinaire) comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015. Cette hausse découle de l'amélioration de 30 millions de dollars de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et de l'incidence positive nette de 43 millions de dollars de certains éléments d'ajustement, comme il est décrit ci-dessous :

l'amélioration de 30 millions de dollars de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation (0,10 $ par action ordinaire), attribuable essentiellement aux facteurs suivants : le secteur Vente au détail, qui (si l'on ne tient pas compte de l'incidence de la consolidation des franchises) reflète notamment la hausse du chiffre d'affaires, le maintien d'une marge brute stable et la baisse des frais de vente et charges générales et administratives; le secteur Services financiers, qui reflète principalement la croissance dans le portefeuille de cartes de crédit; le secteur Propriétés de Choix, qui reflète essentiellement l'accroissement du portefeuille de biens immobiliers qui a découlé de l'aménagement d'immeubles et de l'augmentation des loyers de base d'immeubles existants; l'incidence positive d'une diminution des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles attribuable principalement à une modification de la durée d'utilité estimée d'une partie du matériel et des agencements au deuxième trimestre de 2016

l'incidence positive nette de 43 millions de dollars (0,09 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, de certains éléments d'ajustement, notamment : la dépréciation d'actifs accessoires du secteur des pharmacies au détail détenus en vue de la vente de 82 millions de dollars (0,20 $ par action ordinaire) comptabilisée au cours de l'exercice précédent; l'incidence de 40 millions de dollars (0,10 $ par action ordinaire) de l'achèvement accéléré, au cours de l'exercice précédent, de la conversion de certains magasins d'alimentation en un modèle d'exploitation moins coûteux et plus efficace conformément aux modalités des conventions collectives; la charge de 24 millions de dollars (0,06 $ par action ordinaire) liée à l'évaluation des stocks ayant trait à la transition de tous les magasins d'alimentation franchisés aux nouveaux systèmes de TI au cours de l'exercice précédent; facteurs en partie contrebalancés par : l'incidence défavorable de 90 millions de dollars (0,21 $ par action ordinaire) des pertes de valeur d'actifs, déduction faite des reprises; l'incidence défavorable de 10 millions de dollars (0,03 $ par action ordinaire) des achats de rentes et rachats de régimes de retraite.



Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société2) a augmenté de 30 millions de dollars (0,10 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2016 comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 393 millions de dollars (0,97 $ par action ordinaire), en raison essentiellement de l'amélioration de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation dont il est question ci-dessus.

SECTEURS D'EXPLOITATION À PRÉSENTER

La société compte trois secteurs d'exploitation à présenter, dont toutes les principales activités sont exercées au Canada :

Le secteur Vente au détail comprend principalement les magasins d'alimentation au détail détenus par la société et par des franchisés et les pharmacies détenues par des pharmaciens-propriétaires, ainsi que les pharmacies situées en magasin et les produits de soins de santé et de beauté, les postes d'essence, ainsi que les vêtements et autres articles de marchandise générale. Ce secteur se compose de plusieurs secteurs d'exploitation qui sont regroupés principalement en raison de la nature similaire des produits et services qu'ils offrent dans les activités de vente au détail et à la clientèle;

Le secteur Services financiers englobe les services de cartes de crédit, les programmes de fidélisation, les services de courtage d'assurance, les services bancaires aux particuliers offerts par l'intermédiaire d'une grande banque à charte canadienne, les services de dépôt ainsi que les services de télécommunications;

Le secteur Propriétés de Choix détient, gère et aménage des immeubles de commerces de détail et des immeubles commerciaux partout au Canada . L'information relative au secteur Propriétés de Choix qui est présentée ci-dessous reflète les méthodes comptables de Propriétés de Choix, qui peuvent différer de celles de la société consolidée. Les différences de méthodes sont éliminées sous l'en-tête Consolidation et éliminations.

Secteur Vente au détail



































Pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016 2016

2015





Variation

(en %)

2016

2015





Variation

(en %)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines)

(12 semaines)

Variation

(en $)

(52 semaines)

(52 semaines)

Variation

(en $)

Chiffre d'affaires 10 845 $ 10 606 $ 239 $ 2,3 % 45 384 $ 44 469 $ 915 $ 2,1 % Résultat d'exploitation 392

265

127

47,9 % 1 902

1 429

473

33,1 % Montant ajusté de la marge brute2) 2 945

2 844

101

3,6 % 12 262

11 747

515

4,4 % Montant ajusté de la marge brute

































exprimé en pourcentage2) 27,2 % 26,8 %







27,0 % 26,4 %







Montant ajusté du BAIIA2) 889 $ 823 $ 66 $ 8,0 % 3 631 $ 3 352 $ 279 $ 8,3 % Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 8,2 % 7,8 %







8,0 % 7,5 %







Amortissements des immobilisations

































corporelles et incorporelles 355 $ 369 $ (14) $ (3,8) % 1 512 $ 1 567 $ (55) $ (3,5)%





































































Pour les périodes closes le 31 décembre 2016































et le 2 janvier 2016

2016





2015





2016





2015

(en millions de dollars canadiens,



































sauf indication contraire)



(12 semaines)







(12 semaines)





(52 semaines)





(52 semaines)



Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires des magasins comparables



Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires des magasins comparables

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires des magasins comparables

Chiffre

d'affaires

Chiffre d'affaires des magasins comparables

Secteur de l'alimentation au détail 7 789 $ 1,1 %

7 631 $ 2,4 % 33 175 $ 1,1 % 32 672 $ 1,9 % Secteur des pharmacies au détail 3 056

3,4 %

2 975

5,0 % 12 209

4,0 % 11 797

4,3 %

Médicaments sur ordonnance 1 361

2,5 %

1 315

4,2 % 5 730

2,9 % 5 545

3,7 %

Produits de l'avant du magasin 1 695

4,1 %

1 660

5,7 % 6 479

5,0 % 6 252

4,7 %

























Le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le montant ajusté de la marge brute2), le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage2), le montant ajusté du BAIIA2) et le montant ajusté de la marge du BAIIA2) du quatrième trimestre de 2016 rendent compte de l'incidence de la consolidation des franchises, tel qu'il est indiqué à la rubrique « Autres questions liées au secteur Vente au détail ».

Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail s'est établi à 10 845 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, en hausse de 239 millions de dollars comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015. Si l'on ne tient pas compte de la consolidation des franchises, le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail a augmenté de 168 millions de dollars, en raison essentiellement des facteurs suivants :

Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail a augmenté de 1,1 % (3,1 % 5) en 2015) pour le trimestre si l'on ne tient pas compte des postes d'essence, qui n'ont eu aucune incidence sur le quatrième trimestre de 2016. Cette augmentation rend compte des investissements affectés à la promotion dans le secteur de l'alimentation au détail. Si l'on tient compte des postes d'essence, le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail a augmenté de 2,4 % en 2015. Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail rend compte de l'incidence positive d'environ 1,0 % d'un jour de vente supplémentaire au quatrième trimestre de 2016 en raison du moment du jour de l'An.

en 2015) pour le trimestre si l'on ne tient pas compte des postes d'essence, qui n'ont eu aucune incidence sur le quatrième trimestre de 2016. Cette augmentation rend compte des investissements affectés à la promotion dans le secteur de l'alimentation au détail. Si l'on tient compte des postes d'essence, le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail a augmenté de 2,4 % en 2015. Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail rend compte de l'incidence positive d'environ 1,0 % d'un jour de vente supplémentaire au quatrième trimestre de 2016 en raison du moment du jour de l'An. L'indice interne moyen trimestriel du prix des aliments du secteur de l'alimentation au détail de la société a reculé et a été légèrement inférieur (modérément supérieur en 2015) à la déflation nationale moyenne trimestrielle du prix des aliments de 2,3 % (inflation de 4,1 % en 2015), calculée selon l'indice des prix à la consommation des aliments achetés au magasin (l'« IPC »). L'IPC ne traduit pas nécessairement l'incidence de l'inflation sur la composition spécifique de l'offre de produits vendus dans les magasins de la société.

La croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail a été de 3,4 % (5,0 % en 2015) et elle rend compte de l'augmentation de 2,5 % (4,2 % en 2015) du chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et de l'augmentation de 4,1 % (5,7 % en 2015) du chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin. Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail rend compte de l'incidence positive d'environ 0,6 % d'un jour de vente supplémentaire au quatrième trimestre de 2016 en raison du moment du jour de l'An.

elle rend compte de l'augmentation de 2,5 % (4,2 % en 2015) du chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et de l'augmentation de 4,1 % (5,7 % en 2015) du chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin. Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail rend compte de l'incidence positive d'environ 0,6 % d'un jour de vente supplémentaire au quatrième trimestre de 2016 en raison du moment du jour de l'An. Au cours des 12 derniers mois, la superficie nette en pieds carrés du secteur Vente au détail a augmenté de 0,3 million de pieds carrés, ou 0,4 %, en raison essentiellement de l'ouverture de nouveaux magasins, en partie contrebalancée par le plan de fermeture de magasins de la société annoncé en 2015 et réalisé en 2016.

Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation a augmenté de 127 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016 comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 392 millions de dollars. Cette hausse découle de l'amélioration de 80 millions de dollars de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et de l'incidence positive nette de 47 millions de dollars de certains éléments d'ajustement, comme il est décrit ci-dessous :

l'amélioration de 80 millions de dollars de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation reflète la hausse du chiffre d'affaires, le maintien de marges brutes stables, la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, la diminution des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et l'incidence positive de la consolidation des franchises;

l'incidence positive nette de 47 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, de certains éléments d'ajustement, notamment : la dépréciation d'actifs accessoires du secteur des pharmacies au détail détenus en vue de la vente de 112 millions de dollars comptabilisée au cours de l'exercice précédent; l'incidence de 55 millions de dollars de l'achèvement accéléré, au cours de l'exercice précédent, de la conversion de certains magasins d'alimentation en un modèle d'exploitation moins coûteux et plus efficace conformément aux modalités des conventions collectives; la charge de 33 millions de dollars liée à l'évaluation des stocks ayant trait à la transition de tous les magasins d'alimentation franchisés aux nouveaux systèmes de TI au cours de l'exercice précédent; facteurs en partie contrebalancés par : l'incidence défavorable de 126 millions de dollars des pertes de valeur d'actifs, déduction faite des reprises; l'incidence négative de 15 millions de dollars des achats de rentes et rachats de régimes de retraite.



Montant ajusté de la marge brute2) Le montant ajusté de la marge brute2) s'est établi à 2 945 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, en hausse de 101 millions de dollars comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015. Le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage2) s'est établi à 27,2 %, en hausse de 40 points de base comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015. Si l'on ne tient pas compte de la consolidation des franchises, le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage2) s'est établi à 26,4 %, en baisse de 20 points de base comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015. La diminution du montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage2) découle des investissements affectés à la promotion dans le secteur de l'alimentation au détail, en partie contrebalancés par l'amélioration des marges du secteur des pharmacies au détail, en raison du solide rendement des produits de l'avant du magasin et des améliorations au chapitre des pertes liées aux stocks attribuables à une meilleure gestion des stocks.

Montant ajusté du BAIIA2) Le montant ajusté du BAIIA2) s'est établi à 889 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, en hausse de 66 millions de dollars comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015, en raison de l'augmentation du montant ajusté de la marge brute2) dont il est question ci-dessus, en partie contrebalancée par une augmentation de 35 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives. Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué de 10 points de base comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 19,0 %. Si l'on ne tient pas compte de la consolidation des franchises, les frais de vente et charges générales et administratives ont reculé de 9 millions de dollars et, exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires, ils se sont améliorés de 40 points de base comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 18,4 %, en raison des facteurs suivants :

la diminution des coûts liés aux services aux magasins;

l'incidence positive du plan de fermeture de magasins de la société annoncé en 2015 et réalisé en 2016;

réalisé en 2016; l'incidence positive des cours de change d'un exercice à l'autre; facteurs en partie contrebalancés par :

l'augmentation des coûts liés aux magasins de détail, les efficiences réalisées dans les magasins de détail ayant été plus que contrebalancées par le plus grand soutien financier accordé aux franchises.

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles se sont établis à 355 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, en baisse de 14 millions de dollars comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2015, en raison essentiellement d'une modification de la durée d'utilité estimée d'une partie du matériel et des agencements au deuxième trimestre de 2016. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles du quatrième trimestre de 2016 tiennent compte de l'incidence de 124 millions de dollars de l'amortissement des immobilisations incorporelles lié à l'acquisition de Corporation Shoppers Drug Mart (« Shoppers Drug Mart/Pharmaprix ») (124 millions de dollars en 2015).

Autres questions liées au secteur Vente au détail

Dépréciation d'une entreprise de soins de santé complémentaires Au quatrième trimestre, une entreprise de soins de santé complémentaires de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix a dû être soumise à un test de dépréciation en raison de l'incidence de la réforme du réseau de la santé mise en oeuvre en Ontario dans l'industrie des soins de longue durée. La société a comptabilisé une charge de 88 millions de dollars liée à une perte de valeur de 15 millions de dollars d'immobilisations corporelles et à une perte de valeur de 73 millions de dollars d'une relation client représentant une immobilisation incorporelle.

Consolidation des franchises La société détient plus de 500 magasins franchisés d'alimentation au détail. À la clôture du quatrième trimestre de 2016, 200 de ces magasins avaient été consolidés aux fins comptables aux termes d'un nouveau contrat de franchise simplifié (le « contrat de franchise ») qui est entré en vigueur en 2015.

La société convertira les franchises existantes au contrat de franchise à l'expiration de leur contrat actuellement en vigueur, après quoi toutes les franchises auront été consolidées. Le tableau qui suit présente le nombre de franchises consolidées au quatrième trimestre de 2016 et pour l'exercice à ce jour, ainsi que l'incidence totale de la consolidation des franchises dont rendent compte les résultats consolidés de la société :



















Pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016 2016

2015

2016

2015

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines)

(12 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

Nombre de magasins franchisés consolidés à l'ouverture de

















la période 165

43

85

--

Ajouter : Nombre net de magasins franchisés consolidés pendant

















la période 35

42

115

85

Nombre de magasins franchisés consolidés à la clôture de

















la période 200

85

200

85

Chiffre d'affaires 99 $ 28 $ 363 $ 56 $ Montant ajusté de la marge brute2) 107

32

361

58

Montant ajusté du BAIIA2) 27

(4)

20

(12)

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 6

3

21

5

Résultat d'exploitation 21

(7)

(1)

(17)

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne

















donnant pas le contrôle 28

(4)

7

(9)























Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société n'est pas touché de manière importante par le résultat d'exploitation présenté dans le tableau ci-dessus, puisqu'il découle surtout des participations ne donnant pas le contrôle.

La société s'attend à ce que les nouvelles franchises consolidées et les franchises actuellement consolidées donnent lieu à des produits d'environ 680 millions de dollars, à un montant ajusté du BAIIA2) d'environ 55 millions de dollars, à des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles d'environ 45 millions de dollars et à un bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle d'environ 10 millions de dollars en 2017.

Secteur Services financiers3)



































Pour les périodes closes le 31 décembre

































2016 et le 2 janvier 2016 2016

2015

Variation (en $)

Variation (en %)

2016

2015

Variation

(en $)

Variation

(en %)

(en millions de dollars canadiens,

















sauf indication contraire) (12 semaines)

(12 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

Produits 261 $ 240 $ 21 $ 8,8 % 911 $ 849 $ 62 $ 7,3 % Bénéfice avant impôt sur

































le résultat 39

33

6

18,2 % 124

106

18

17,0 %



















































Au

Au

Variation (en $)

Variation (en %)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 31 décembre 2016

2 janvier 2016



Montant net moyen des créances sur cartes de crédit pour le trimestre 2 769 $ 2 642 $ 127 $ 4,8 % Créances sur cartes de crédit 2 926

2 790

136

4,9 % Compte de correction de valeur des créances sur cartes de crédit 52

54

(2)

(3,7) % Rendement annualisé sur le montant brut moyen des créances sur cartes de crédit

















pour le trimestre 13,5 % 13,6 %







Taux annualisé de pertes sur créances sur le montant brut moyen des créances sur

















cartes de crédit pour le trimestre 4,3 % 4,3 %

























Bénéfice avant impôt sur le résultat Le bénéfice avant impôt sur le résultat s'est établi à 39 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, en hausse de 6 millions de dollars comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015, en raison essentiellement de ce qui suit :

l'augmentation des produits d'intérêts nets et du montant net des commissions d'interchange attribuable à la croissance du portefeuille de cartes de crédit;

l'augmentation du chiffre d'affaires des kiosques La Boutique Mobile;

la diminution des pertes sur cartes de crédit; facteurs en partie contrebalancés par :

l'augmentation des coûts liés au programme de fidélisation du secteur des Services financiers;

l'augmentation des charges d'exploitation qui a résulté de la croissance de la clientèle active.

Créances sur cartes de crédit Au 31 décembre 2016, les créances sur cartes de crédit s'établissaient à 2 926 millions de dollars, en hausse de 136 millions de dollars comparativement à celles inscrites au 2 janvier 2016, en raison essentiellement de la croissance de la clientèle active qui a découlé des investissements soutenus au chapitre de l'acquisition de clients et des initiatives en matière de commercialisation et de produits. Au 31 décembre 2016, le compte de correction de valeur des créances sur cartes de crédit s'établissait à 52 millions de dollars, en baisse de 2 millions de dollars comparativement au 2 janvier 2016.



Secteur Propriétés de Choix3)



































Pour les périodes closes le 31 décembre

2016 et le 2 janvier 2016 2016

2015









2016

2015









(en millions de dollars canadiens,

sauf indication contraire) (12 semaines)

(12 semaines)

Variation

(en $)

Variation

(en %)

(52 semaines)

(52 semaines)

Variation

(en $)

Variation

(en %)

Produits 198 $ 191 $ 7 $ 3,7 % 784 $ 743 $ 41 $ 5,5 % Charges d'intérêts nettes et autres

charges financières (11)

184

(195)

(106,0) % 900

756

144

19,0 % Bénéfice net (perte nette)i) 256

41

215

524,4 % (223)

(155)

(68)

(43,9) % Montant ajusté des fonds provenant des

activités d'exploitation2) 82

82

--

-- % 330

313

17

5,4 %































i) Propriétés de Choix est classée comme une « fiducie de fonds commun de placement » aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, par conséquent, le bénéfice net (la perte nette) est équivalent au bénéfice avant impôt sur le résultat.

Bénéfice net (perte nette) Le bénéfice net s'est établi à 256 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, en hausse de 215 millions de dollars comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015. L'augmentation découle essentiellement de ce qui suit :

la variation de l'ajustement de la juste valeur des parts de catégorie B de société en commandite;

la variation de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement;

les résultats d'exploitation supplémentaires nets tirés de l'ouverture de magasins par des locataires dans des immeubles locatifs nouvellement aménagés;

l'augmentation des loyers de base d'immeubles existants.

Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation2) Le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation2) s'est établi à 82 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, inchangé par rapport à celui inscrit au quatrième trimestre de 2015.

Autres questions Au quatrième trimestre de 2016, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») a acquis deux immeubles de placement auprès de tiers pour un prix d'achat d'environ 14 millions de dollars, à l'exclusion des coûts d'acquisition, prix qui a été entièrement réglé en trésorerie.

Après la clôture de l'exercice 2016, Propriétés de Choix a racheté, à leur valeur nominale, les débentures non garanties de premier rang de série 6 d'une valeur de 200 millions de dollars dont la date d'échéance initiale était le 20 avril 2017.



DÉCLARATION DE DIVIDENDES

Après la clôture du quatrième trimestre de 2016, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel sur les actions ordinaires et les actions privilégiées de deuxième rang, série B de :

Actions ordinaires

0,26 $ par action ordinaire, à payer le 1er avril 2017 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2017









Actions privilégiées de deuxième rang, série B

0,33 $ par action, à payer le 31 mars 2017 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2017



PERSPECTIVES4)

Loblaw demeure concentrée sur son cadre stratégique, qui vise à lui permettre d'avoir la meilleure offre dans les domaines des produits d'alimentation, de santé et de beauté, d'assurer l'excellence au chapitre de l'exploitation et de générer de la croissance. Ce cadre repose sur notre plan financier axé sur le maintien d'affaires stables. Cette stratégie vise un chiffre d'affaires positif des magasins comparables et une marge brute stable, la génération d'efficiences afin de générer un levier d'exploitation et le remboursement de capital aux actionnaires.

Sur une base comparative d'un exercice complet à l'autre, malgré le contexte déflationniste actuel, la société prévoit ce qui suit en 2017 :

la réalisation d'un chiffre d'affaires positif des magasins comparables et d'une marge brute stable pour son secteur Vente au détail dans un marché de l'alimentation hautement concurrentiel, malgré les pressions négatives persistantes exercées par la réforme du réseau de la santé;

l'augmentation du montant ajusté du bénéfice net;

l'affectation d'environ 1,3 milliard de dollars au titre des dépenses d'investissement, dont 1,0 milliard de dollars pour son secteur Vente au détail;

le remboursement de capital aux actionnaires au moyen de l'affectation d'une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d'actions.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

La société utilise les mesures financières non conformes aux PCGR suivantes : la marge brute du secteur Vente au détail; le montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail; le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage du secteur Vente au détail; le montant ajusté du bénéfice avant impôt sur le résultat, charges d'intérêts nettes et autres charges financières et amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles (le « montant ajusté du BAIIA »); le montant ajusté de la marge du BAIIA; le montant ajusté du résultat d'exploitation; le montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières; le montant ajusté de l'impôt sur le résultat; le montant ajusté du taux d'impôt; le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires; le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire, les flux de trésorerie disponibles; ainsi que, dans le cas de Propriétés de Choix, le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation. Elle estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer sa performance financière et sa situation financière, pour les raisons indiquées ci-dessous.

La direction a recours à ces mesures et à d'autres mesures financières non conformes aux PCGR afin d'exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée et sectorielle de la société sur le plan de l'exploitation, l'incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu'ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l'exploitation et qu'ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d'une période à l'autre. La société exclut d'autres éléments si elle juge qu'il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n'ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d'autres sociétés ouvertes ni se substituer à d'autres mesures financières établies selon les PCGR.

Pour un complément d'information sur la nature des éléments exclus du calcul de toutes les mesures financières non conformes aux PCGR présentées ci-dessous, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du rapport annuel 2016 de la société.



Marge brute du secteur Vente au détail, montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail et montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage du secteur Vente au détail Le tableau qui suit présente le rapprochement des produits et du coût des marchandises vendues avec la marge brute par secteur, puis avec le montant ajusté de la marge brute par secteur. La société considère le montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail comme une mesure utile l'aidant à évaluer la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation du secteur Vente au détail et à prendre des décisions à l'égard de ses activités courantes.

Le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage du secteur Vente au détail correspond au montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail divisé par les produits du secteur Vente au détail.













2016

2015





(12 semaines)

(12 semaines)

Pour les périodes closes le 31 décembre

2016 et le 2 janvier 2016

Vente au

détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et éliminations Total

Vente au

détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et éliminations Total

(en millions de dollars canadiens)

Produits

10 845 $ 261 $ 198 $ (174) $ 11 130 $ 10 606 $ 240 $ 191 $ (172) $ 10 865 $ Coût des marchandises vendues

7 896

27

--

--

7 923

7 812

19

--

--

7 831

Marge brute

2 949 $ 234 $ 198 $ (174) $ 3 207 $ 2 794 $ 221 $ 191 $ (172) $ 3 034 $ Ajouter (déduire) l'incidence des

éléments suivants :























Charges liées aux magasins de

détail situés à Fort McMurray,

déduction faite des recouvrements

(4)

--

--

--

(4)

--

--

--

--

--



Montant net des pertes de valeur

(reprises de pertes de valeur)

liées aux actifs accessoires du

secteur des pharmacies au détail

--

--

--

--

--

46

--

--

--

46



Charge liée à l'évaluation des

stocks et à d'autres écarts de

transition

--

--

--

--

--

4

--

--

--

4

Montant ajusté de la marge brute

2 945 $ 234 $ 198 $ (174) $ 3 203 $ 2 844 $ 221 $ 191 $ (172) $ 3 084 $











































2016

2015





(52 semaines)

(52 semaines)

Pour les périodes closes le 31 décembre

2016 et le 2 janvier 2016

Vente au

détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et éliminations Total

Vente au

détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et éliminations Total

(en millions de dollars canadiens)

Produits

45 384 $ 911 $ 784 $ (694) $ 46 385 $ 44 469 $ 849 $ 743 $ (667) $ 45 394 $ Coût des marchandises vendues

33 130

83

--

--

33 213

32 780

66

--

--

32 846

Marge brute

12 254 $ 828 $ 784 $ (694) $ 13 172 $ 11 689 $ 783 $ 743 $ (667) $ 12 548 $ Ajouter (déduire) l'incidence des

éléments suivants :























Charges liées aux magasins de

détail situés à Fort McMurray,

déduction faite des recouvrements

1

--

--

--

1

--

--

--

--

--



Charges de restructuration et

autres charges connexes

3

--

--

--

3

--

--

--

--

--



Montant net des pertes de valeur

(reprises de pertes de valeur)

liées aux actifs accessoires du

secteur des pharmacies au détail

4

--

--

--

4

46

--

--

--

46



Charge liée à l'évaluation des stocks

et à d'autres écarts de transition

--

--

--

--

--

4

--

--

--

4



Charge liée aux stocks de

vêtements

--

--

--

--

--

8

--

--

--

8

Montant ajusté de la marge brute

12 262 $ 828 $ 784 $ (694) $ 13 180 $ 11 747 $ 783 $ 743 $ (667) $ 12 606 $

























Montant ajusté du résultat d'exploitation, montant ajusté du BAIIA et montant ajusté de la marge du BAIIA Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du montant ajusté du résultat d'exploitation et du montant ajusté du BAIIA avec le résultat d'exploitation, lequel fait l'objet d'un rapprochement avec le bénéfice net établi conformément aux PCGR qui est présenté dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016. La société considère le montant ajusté du BAIIA comme une mesure utile l'aidant à évaluer la performance de ses activités courantes et sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d'investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA correspond au montant ajusté du BAIIA, divisé par les produits.

































2016







2015







(12 semaines)





(12 semaines) (en millions de dollars canadiens) Vente au détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et

éliminations Chiffres

consolidés Vente au détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et

éliminations Chiffres

consolidés Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société







204 $







131 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :





















Participations ne donnant pas le contrôle







28









(4)



Charges d'intérêts nettes et autres

charges financières







128









141



Impôt sur le résultat







89









48

Résultat d'exploitation 392 $ 52 $ 245 $ (240) $ 449 $ 265 $ 48 $ 224 $ (221) $ 316 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments

suivants :





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix 124

--

--

--

124

124

--

--

--

124



Charges de restructuration et autres charges connexes 2

--

--

--

2

(7)

--

--

--

(7)



Charges liées aux magasins de détail situés à Fort McMurray, déduction faite des recouvrements (5)

--

--

--

(5)

--

--

--

--

--



Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change (6)

--

--

--

(6)

(6)

--

--

--

(6)



Montant net des pertes de valeur (reprises de pertes de valeur) liées aux actifs accessoires du secteur des pharmacies au détail --

--

--

--

--

112

--

--

--

112



Charge liée à l'évaluation des stocks et à d'autres écarts de transition --

--

--

--

--

33

--

--

--

33



Pertes de valeur d'actifs, déduction faite des reprises 130

--

--

--

130

4

--

--

--

4



Conventions collectives --

--

--

--

--

55

--

--

--

55



Achats de rentes et rachats de régimes de retraite 21

--

--

--

21

6

--

--

--

6



Modification de certaines ententes de redevances conclues avec les franchisés --

--

--

--

--

(8)

--

--

--

(8)

Éléments d'ajustement 266 $ -- $ -- $ -- $ 266 $ 313 $ -- $ -- $ -- $ 313 $ Montant ajusté du résultat d'exploitation 658 $ 52 $ 245 $ (240) $ 715 $ 578 $ 48 $ 224 $ (221) $ 629 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 355

4

--

6

365

369

3

--

4

376

Moins : amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix (124)

--

--

--

(124)

(124)

--

--

--

(124)

Montant ajusté du BAIIA 889 $ 56 $ 245 $ (234) $ 956 $ 823 $ 51 $ 224 $ (217) $ 881 $

































































































2016







20156)







(52 semaines)





(52 semaines) (en millions de dollars canadiens) Vente

au détail Services financiers3) Propriétés de Choix3) Consolidation et éliminations Chiffres consolidés Vente au détail Services financiers3) Propriétés de Choix3) Consolidation et éliminations Chiffres consolidés Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société







983 $







598 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :





















Participations ne donnant pas le contrôle







7









(9)



Charges d'intérêts nettes et autres charges financières







653









644



Impôt sur le résultat







449









368

Résultat d'exploitation 1 902 $ 175 $ 677 $ (662) $ 2 092 $ 1 429 $ 163 $ 601 $ (592) $ 1 601 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix 535

--

--

--

535

536

--

--

--

536



Charges de restructuration et autres charges connexes 46

--

--

--

46

154

--

--

--

154



Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change 5

--

--

--

5

(21)

--

--

--

(21)



Charges liées aux magasins de détail situés à Fort McMurray, déduction faite des recouvrements 2

--

--

--

2

--

--

--

--

--



Avis de cotisation lié à un exercice précédent 10

--

--

--

10

--

--

--

--

--



Montant net des pertes de valeur (reprises de pertes de valeur) liées aux actifs accessoires du secteur des pharmacies au détail (4)

--

--

--

(4)

112

--

--

--

112



Pertes de valeur d'actifs, déduction faite des reprises 135

--

--

--

135

13

--

--

--

13



Achats de rentes et rachats de régimes de retraite 23

--

--

--

23

8

--

--

--

8



Charge liée aux stocks de vêtements --

--

--

--

--

8

--

--

--

8



Coûts liés à l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, déduction faite de l'incidence des opérations de dessaisissement --

--

--

--

--

2

--

--

--

2



Conventions collectives --

--

--

--

--

55

--

--

--

55



Charge liée à l'évaluation des stocks et à d'autres écarts de transition --

--

--

--

--

33

--

--

--

33



Modification de certaines ententes de redevances conclues avec les franchisés --

--

--

--

--

(8)

--

--

--

(8)

Éléments d'ajustement 752 $ -- $ -- $ -- $ 752 $ 892 $ -- $ -- $ -- $ 892 $ Montant ajusté du résultat d'exploitation 2 654 $ 175 $ 677 $ (662) $ 2 844 $ 2 321 $ 163 $ 601 $ (592) $ 2 493 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 1 512

13

1

17

1 543

1 567

10

1

14

1 592

Moins : amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix (535)

--

--

--

(535)

(536)

--

--

--

(536)

Montant ajusté du BAIIA 3 631 $ 188 $ 678 $ (645) $ 3 852 $ 3 352 $ 173 $ 602 $ (578) $ 3 549 $























Montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières et des charges d'intérêts nettes et autres charges financières qui sont présentées dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016. La société considère le montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières comme une mesure utile pour l'évaluation de sa performance financière sous-jacente et pour la prise de décisions concernant ses activités de nature financière.













2016

2015

2016

2015

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines)

(12 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

Charges d'intérêts nettes et autres charges financières 128 $ 141 $ 653 $ 644 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :









Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie 2

(7)

(118)

(81)



Amortissement accéléré des coûts de financement différés --

--

--

(15)

Montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières 130 $ 134 $ 535 $ 548 $











Montant ajusté de l'impôt sur le résultat et montant ajusté du taux d'impôt La société considère le montant ajusté de l'impôt sur le résultat comme une mesure utile pour l'évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.













Pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016 2016

2015

2016

20156)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines)

(12 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

Montant ajusté du résultat d'exploitationi) 715 $ 629 $ 2 844 $ 2 493 $ Montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges















financièresi) 130

134

535

548

Montant ajusté du bénéfice avant impôt 585 $ 495 $ 2 309 $ 1 945 $ Impôt sur le résultat 89 $ 48 $ 449 $ 368 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :









Incidence fiscale des éléments inclus dans le montant ajusté

















du bénéfice avant impôtii) 72

85

189

229

Modification du taux d'impôt des sociétés prévu par la loi --

--

(3)

(72)

Montant ajusté de l'impôt sur le résultat 161 $ 133 $ 635 $ 525 $ Taux d'impôt effectif 27,7 % 27,4 % 31,2 % 38,5 % Montant ajusté du taux d'impôt 27,5 % 26,9 % 27,5 % 27,0 %











i) Voir le rapprochement du montant ajusté du résultat d'exploitation et du montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières présenté dans les tableaux ci-dessus. ii) Voir le tableau portant sur le montant ajusté du résultat d'exploitation, le montant ajusté du BAIIA et le montant ajusté de la marge du BAIIA, ainsi que le tableau présentant le montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières ci-dessus pour obtenir une liste exhaustive des éléments inclus dans le montant ajusté du bénéfice avant impôt.

Le montant ajusté du taux d'impôt correspond au montant ajusté de l'impôt sur le résultat, divisé par la somme du montant ajusté du résultat d'exploitation diminué des charges d'intérêts nettes et autres charges financières.

Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires et montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire La société considère le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires et le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire comme des mesures utiles pour l'évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

Le tableau qui suit présente le rapprochement du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société avec le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société ainsi qu'avec le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016.





















2016

2015

2016

20156)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines)

(12 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 204 $ 131 $ 983 $ 598 $ Moins : dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social (3)

(3)

(12)

(7)

Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société 201 $ 128 $ 971 $ 591 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 204 $ 131 $ 983 $ 598 $ Éléments d'ajustement (se reporter au tableau suivant) 192

235

684

831

Montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 396 $ 366 $ 1 667 $ 1 429 $ Moins : dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social (3)

(3)

(12)

(7)

Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions















ordinaires de la société 393 $ 363 $ 1 655 $ 1 422 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation















- dilué (en millions) 405,6

415,2

409,1

415,2













Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société et du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire avec le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société et le bénéfice net dilué par action ordinaire établi conformément aux PCGR et présenté pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016.























2016

2015

2016

20156)

(12 semaines) (12 semaines) (52 semaines) (52 semaines) (en millions de dollars canadiens /

en dollars canadiens) Bénéfice net

disponible aux

porteurs

d'actions

ordinaires de

la société Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire Bénéfice net

disponible aux

porteurs

d'actions

ordinaires de

la société Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire Bénéfice net

disponible aux

porteurs

d'actions

ordinaires de

la société Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire Bénéfice net

disponible aux

porteurs

d'actions

ordinaires de

la société Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire

















Montant présenté 201 $ 0,50 $ 128 $ 0,31 $ 971 $ 2,37 $ 591 $ 1,42 $ Ajouter (déduire) l'incidence des















éléments suivants :















Ajustement de la juste valeur du passif lié































aux parts de fiduciei) (2)

--

7

0,01

118

0,29

81

0,20



Amortissement des immobilisations

































incorporelles acquises dans le cadre de

































l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix 90

0,22

92

0,21

395

0,97

394

0,95



Charges de restructuration et autres

































charges connexes 3

0,01

(5)

(0,01)

44

0,11

127

0,31



Ajustement de la juste valeur des contrats

































liés au carburant et des contrats de change (4)

(0,01)

(5)

(0,01)

4

0,01

(16)

(0,04)



Charges liées aux magasins de détail

































situés à Fort McMurray, déduction faite

































des recouvrements (3)

(0,01)

--

--

2

--

--

--



Montant net des pertes de valeur (reprises

































de pertes de valeur) liées aux actifs

































accessoires du secteur des pharmacies

































au détail --

--

82

0,20

(3)

(0,01)

82

0,20



Modification du taux d'impôt des sociétés

































prévu par la loi --

--

--

--

3

0,01

72

0,17



Pertes de valeur d'actifs, déduction faite

































des reprises 93

0,22

3

0,01

97

0,24

10

0,02



Charge liée aux stocks de vêtements --

--

--

--

--

--

6

0,01



Amortissement accéléré des coûts de

































financement différés --

--

--

--

--

--

11

0,03



Avis de cotisation lié à un exercice précédent --

--

--

--

7

0,02

--

--



Achats de rentes et rachats de régimes

































de retraite 15

0,04

5

0,01

17

0,04

6

0,01



Conventions collectives --

--

40

0,10

--

--

40

0,10



Modification de certaines ententes de

































redevances conclues avec les franchisés --

--

(8)

(0,02)

--

--

(8)

(0,02)



Coûts liés à l'acquisition de Shoppers Drug

































Mart/Pharmaprix, déduction faite de l'incidence

































des opérations de dessaisissement --

--

--

--

--

--

2

--



Charge liée à l'évaluation des stocks et à

































d'autres écarts de transition --

--

24

0,06

--

--

24

0,06



Éléments d'ajustement 192 $ 0,47 $ 235 $ 0,56 $ 684 $ 1,68 $ 831 $ 2,00 $ Montant ajusté 393 $ 0,97 $ 363 $ 0,87 $ 1 655 $ 4,05 $ 1 422 $ 3,42 $



















i) Les profits ou les pertes au titre de l'ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie ne sont pas assujettis à l'impôt.

Flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente le rapprochement des flux de trésorerie disponibles utilisés pour évaluer la

situation financière de la société avec les mesures conformes aux PCGR pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016.

La société est d'avis que les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile pour évaluer la trésorerie qu'elle peut affecter à des

activités de financement et d'investissement supplémentaires.





















2016

2015

2016

2015

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines)

(12 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

Entrées nettes liées aux activités d'exploitation 861 $ 564 $ 3 519 $ 3 079 $ Moins :













Dépenses d'investissement 470

433

1 224

1 241



Intérêts payés 78

95

474

491

Flux de trésorerie disponibles 313 $ 36 $ 1 821 $ 1 347 $















Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation de Propriétés de Choix Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation de Propriétés de Choix et des mesures conformes aux PCGR pour les périodes closes le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016. La société est d'avis que le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation est une mesure utile pour l'évaluation de la performance économique et de la capacité de Propriétés de Choix à verser des distributions.

























2016

2015

2016

2015

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines)

(12 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

Bénéfice net (perte nette) 256 $ 41 $ (223) $ (155) $

Ajustements de la juste valeur des parts de catégorie B de

















société en commandite (107)

96

530

411



Ajustements de la juste valeur des immeubles de placement (102)

(88)

(109)

(72)



Ajustements de la juste valeur de la rémunération fondée

















sur des parts (1)

--

4

1



Ajustements de la juste valeur des immeubles de placement

















détenus dans la coentreprise comptabilisée selon la méthode

















de la mise en équivalence --

--

(14)

--



Distributions sur les parts de catégorie B de société en

















commandite 56

52

219

203



Charges internes au titre de la location 1

--

3

1

Fonds provenant des activités d'exploitation 103 $ 101 $ 410 $ 389 $

Produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire (9)

(10)

(36)

(37)



Amortissement des charges financières 1

--

1

(1)



Charge de rémunération fondée sur des parts 1

--

3

2



Dépenses d'investissement de maintien liées aux immeubles

















et à la location, montant normaliséi) (14)

(9)

(48)

(40)

Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation 82 $ 82 $ 330 $ 313 $













i) Le caractère saisonnier a une incidence sur le calendrier des dépenses d'investissement. Le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation a été ajusté pour tenir compte de ce facteur afin de faciliter la comparaison entre les trimestres.

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les tableaux qui suivent présentent les principales informations financières trimestrielles et annuelles, qui ont été préparées par la direction conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et qui s'appuient sur les états financiers consolidés audités annuels de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. Ces informations financières ne contiennent pas toutes les informations à fournir aux termes des IFRS; par conséquent, elles doivent être lues en parallèle avec le rapport annuel 2016 de la société, qui est disponible sous l'onglet Centre des investisseurs du site Web de la société, à l'adresse loblaw.ca, et à l'adresse sedar.com.

États consolidés des résultats





















31 décembre 2016

2 janvier 2016

2016

20156)



(12 semaines)

(12 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité)

(non audité)

(audité)

(audité)

Produits 11 130 $ 10 865 $ 46 385 $ 45 394 $ Coût des marchandises vendues 7 923

7 831

33 213

32 846

Frais de vente et charges générales et administratives 2 758

2 718

11 080

10 947

Résultat d'exploitation 449 $ 316 $ 2 092 $ 1 601 $ Charges d'intérêts nettes et autres charges financières 128

141

653

644

Bénéfice avant impôt sur le résultat 321 $ 175 $ 1 439 $ 957 $ Impôt sur le résultat 89

48

449

368

Bénéfice net 232 $ 127 $ 990 $ 589 $ Attribuable aux :









Actionnaires de la société 204 $ 131 $ 983 $ 598 $

Participations ne donnant pas le contrôle 28

(4)

7

(9)

Bénéfice net 232 $ 127 $ 990 $ 589 $ Bénéfice net par action ordinaire (en dollars)









De base 0,50 $ 0,31 $ 2,40 $ 1,44 $

Dilué 0,50 $ 0,31 $ 2,37 $ 1,42 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en







circulation (en millions)









De base 401,9

410,7

405,1

411,5



Dilué 405,6

415,2

409,1

415,2













Bilans consolidés















(en millions de dollars canadiens)



Au

31 décembre 2016

Au

2 janvier 20166)

Actifs











Actifs courants













Trésorerie et équivalents de trésorerie



1 314 $ 1 018 $

Placements à court terme



241

64



Créances



1 122

1 325



Créances sur cartes de crédit



2 926

2 790



Stocks



4 371

4 322



Charges payées d'avance et autres actifs



190

265



Actifs détenus en vue de la vente



40

71

Total des actifs courants



10 204 $ 9 855 $ Immobilisations corporelles



10 559

10 480

Immeubles de placement



218

160

Immobilisations incorporelles



8 745

9 164

Goodwill



3 895

3 780

Actifs d'impôt différé



130

132

Créances liées aux prêts consentis à des franchisés



233

329

Autres actifs



452

457

Total des actifs



34 436 $ 34 357 $ Passifs











Passifs courants













Dette bancaire



115 $ 143 $

Fournisseurs et autres passifs



5 091

5 106



Provisions



99

127



Impôt sur le résultat à payer



329

82



Dette à court terme



665

550



Tranche à moins d'un an de la dette à long terme



400

998



Participation des pharmaciens-propriétaires



243

216

Total des passifs courants



6 942 $ 7 222 $ Provisions



120

131

Dette à long terme



10 470

10 013

Passif lié aux parts de fiducie



959

821

Passifs d'impôt différé



2 190

2 292

Autres passifs



727

754

Total des passifs



21 408 $ 21 233 $ Capitaux propres











Capital social



7 913 $ 8 072 $ Résultats non distribués



4 944

4 914

Surplus d'apport



112

102

Cumul des autres éléments du résultat global



33

23

Total des capitaux propres attribuables aux











actionnaires de la société



13 002 $ 13 111 $ Participations ne donnant pas le contrôle



26

13

Total des capitaux propres



13 028 $ 13 124 $ Total des passifs et des capitaux propres



34 436 $ 34 357 $















Tableaux consolidés des flux de trésorerie





















31 décembre 2016

2 janvier 2016

2016

2015i)

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines)

(12 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

Activités d'exploitation

















Bénéfice net 232 $ 127 $ 990 $ 589 $

Ajouter (déduire) :



















Impôt sur le résultat 89

48

449

368





Charges d'intérêts nettes et autres charges



















financières 128

141

653

644





Amortissements des immobilisations



















corporelles et incorporelles 365

376

1 543

1 592





Pertes de valeur d'actifs, déduction faite des reprises 130

26

139

73





(Profit) perte sur la sortie d'actifs (2)

2

--

(5)





Charge liée à l'évaluation des stocks et à



















d'autres écarts de transition --

4

--

4



942 $ 724 $ 3 774 $ 3 265 $

Variation des éléments hors trésorerie du

















fonds de roulement 95

100

134

235



Variation des créances sur cartes de crédit (157)

(127)

(136)

(160)



Impôt sur le résultat payé (50)

(65)

(329)

(296)



Intérêts perçus 2

2

9

7



Autres 29

(70)

67

28

Entrées nettes liées aux activités d'exploitation 861 $ 564 $ 3 519 $ 3 079 $ Activités d'investissement

















Acquisitions d'immobilisations corporelles (361) $ (329) $ (896) $ (1 008) $

Entrées d'immobilisations incorporelles (109)

(104)

(328)

(233)



Acquisition de QHR, déduction faite de la

















trésorerie acquise (153)

--

(153)

--



Trésorerie reprise à la consolidation initiale

















des franchises 11

31

42

33



Variation des placements à court terme (85)

(18)

(177)

(43)



Produit de la sortie d'actifs 9

2

62

36



Variation des dépôts de garantie (2)

209

(2)

5



Autres 14

36

15

(28)

Sorties nettes liées aux activités d'investissement (676) $ (173) $ (1 437) $ (1 238) $ Activités de financement













Variation de la dette bancaire (142) $ (100) $ (28) $ (19) $

Variation de la dette à court terme 190

(30)

115

(55)



Dette à long terme



















Émise 159

338

815

1 186





Remboursée (30)

(502)

(1 049)

(1 783)



Intérêts payés (78)

(95)

(474)

(491)



Dividendes versés sur les actions ordinaires et les

















actions privilégiées (104)

(105)

(425)

(416)



Capital social ordinaire



















Émis 4

15

42

63





Racheté et détenu en fiducie --

(6)

(90)

(63)





Racheté et annulé (200)

(186)

(708)

(280)



Capital social privilégié émis --

--

--

221



Rachat de titres de participation --

--

--

(225)



Autres 16

16

20

23

Sorties nettes liées aux activités de financement (185) $ (655) $ (1 782) $ (1 839) $ Incidence de la variation des cours de change sur















la trésorerie et les équivalents de trésorerie 2 $ 7 $ (4) $ 17 $ Variation de la trésorerie et des équivalents de















trésorerie 2 $ (257) $ 296 $ 19 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture















de la période 1 312

1 275

1 018

999

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la















clôture de la période 1 314 $ 1 018 $ 1 314 $ 1 018 $



















INFORMATIONS SECTORIELLES

La société compte trois secteurs d'exploitation à présenter, dont toutes les principales activités sont exercées au Canada. Le principal décideur en matière d'exploitation de la société évalue les résultats sectoriels en se fondant sur le montant ajusté du BAIIA2) et le montant ajusté du résultat d'exploitation2), tels qu'ils sont présentés périodiquement à la direction interne.

L'information portant sur chaque secteur d'exploitation à présenter est incluse ci-dessous :









31 décembre 2016

2 janvier 2016



(12 semaines)

(12 semaines)























(en millions de dollars canadiens) Vente au

détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et éliminationsi) Total

Vente au

détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et éliminationsi) Total

Produitsii) 10 845 $ 261 $ 198 $ (174) $ 11 130 $ 10 606 $ 240 $ 191 $ (172) $ 10 865 $ Résultat d'exploitation 392 $ 52 $ 245 $ (240) $ 449 $ 265 $ 48 $ 224 $ (221) $ 316 $ Charges d'intérêts nettes et autres charges financières 76

13

(11)

50

128

82

15

184

(140)

141

Bénéfice avant impôt sur le résultat 316 $ 39 $ 256 $ (290) $ 321 $ 183 $ 33 $ 40 $ (81) $ 175 $





















Résultat d'exploitation 392 $ 52 $ 245 $ (240) $ 449 $ 265 $ 48 $ 224 $ (221) $ 316 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 355

4

--

6

365

369

3

--

4

376

Éléments d'ajustementiii) 266

--

--

--

266

313

--

--

--

313

Moins : amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix (124)

--

--

--

(124)

(124)

--

--

--

(124)

Montant ajusté du BAIIAiii) 889 $ 56 $ 245 $ (234) $ 956 $ 823 $ 51 $ 224 $ (217) $ 881 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporellesiv) 231

4

--

6

241

245

3

--

4

252

Montant ajusté du résultat d'exploitation 658 $ 52 $ 245 $ (240) $ 715 $ 578 $ 48 $ 224 $ (221) $ 629 $























i) Sous l'en-tête Consolidation et éliminations :

Le poste Produits comprend l'élimination de produits locatifs de 133 millions de dollars (128 millions de dollars en 2015) et d'un recouvrement de coûts de 41 millions de dollars (44 millions de dollars en 2015) comptabilisés par le secteur Propriétés de Choix et dégagés par le secteur Vente au détail.

Le montant ajusté du résultat d'exploitation comprend l'incidence de l'élimination de produits locatifs de 133 millions de dollars (128 millions de dollars en 2015) dont il est question ci-dessus, l'élimination d'un profit de 102 millions de dollars (profit de 88 millions de dollars en 2015) comptabilisé par le secteur Propriétés de Choix et lié aux ajustements de la juste valeur des immeubles de placement, classés par la société comme immobilisations corporelles ou immeubles de placement et évalués au coût, la comptabilisation d'une charge d'amortissement de 6 millions de dollars (4 millions de dollars en 2015) liée à certains immeubles de placement comptabilisés par le secteur Propriétés de Choix et l'élimination de recouvrements intragroupe de 1 million de dollars (charges de 1 million de dollars en 2015).

Le poste Charges d'intérêts nettes et autres charges financières comprend l'élimination de 68 millions de dollars (63 millions de dollars en 2015) au titre de charges d'intérêts incluses dans le secteur Propriétés de Choix qui ont trait à sa dette envers la société et un profit de 107 millions de dollars lié à la juste valeur (perte de 96 millions de dollars en 2015) comptabilisé par le secteur Propriétés de Choix à l'égard des parts de catégorie B de société en commandite détenues par la société. Le poste Charges d'intérêts nettes et autres charges financières comprend également des distributions de 13 millions de dollars (12 millions de dollars en 2015) sur les parts détenues par d'autres porteurs de parts que la société, qui excluent les distributions versées à la société, et un profit de 2 millions de dollars lié à la juste valeur (perte de 7 millions de dollars en 2015) sur le passif lié aux parts de fiducie de la société. ii) Les produits tirés du secteur Services financiers comprennent des produits d'intérêts de 97 millions de dollars (94 millions de dollars en 2015). iii) Certains éléments sont exclus du résultat d'exploitation afin de déterminer le montant ajusté du BAIIA2). La direction utilise le montant ajusté du BAIIA2) à l'interne pour analyser la performance sous-jacente du secteur. iv) Aux fins du calcul du montant ajusté du BAIIA2), les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ne tiennent pas compte d'une charge d'amortissement de 124 millions de dollars (124 millions de dollars en 2015) liée aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.













31 décembre 2016

2 janvier 2016



(52 semaines)

(52 semaines)

(en millions de dollars canadiens) Vente au

détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et

éliminationsi) Total

Vente au

détail Services

financiers3) Propriétés

de Choix3) Consolidation

et

éliminationsi) Total

Produitsii) 45 384 $ 911 $ 784 $ (694) $ 46 385 $ 44 469 $ 849 $ 743 $ (667) $ 45 394 $ Résultat d'exploitation 1 902 $ 175 $ 677 $ (662) $ 2 092 $ 1 429 $ 163 $ 601 $ (592) $ 1 601 $ Charges d'intérêts nettes et autres charges financières 332

51

900

(630)

653

367

57

756

(536)

644

Bénéfice avant impôt sur le résultat 1 570 $ 124 $ (223) $ (32) $ 1 439 $ 1 062 $ 106 $ (155) $ (56) $ 957 $





















Résultat d'exploitation 1 902 $ 175 $ 677 $ (662) $ 2 092 $ 1 429 $ 163 $ 601 $ (592) $ 1 601 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 1 512

13

1

17

1 543

1 567

10

1

14

1 592

Éléments d'ajustementiii) 752

--

--

--

752

892

--

--

--

892

Moins : amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix (535)

--

--

--

(535)

(536)

--

--

--

(536)

Montant ajusté du BAIIAiii) 3 631 $ 188 $ 678 $ (645) $ 3 852 $ 3 352 $ 173 $ 602 $ (578) $ 3 549 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporellesiv) 977

13

1

17

1 008

1 031

10

1

14

1 056

Montant ajusté du résultat d'exploitation 2 654 $ 175 $ 677 $ (662) $ 2 844 $ 2 321 $ 163 $ 601 $ (592) $ 2 493 $























i) Sous l'en-tête Consolidation et éliminations :

Le poste Produits comprend l'élimination de produits locatifs de 520 millions de dollars (502 millions de dollars en 2015) et d'un recouvrement de coûts de 174 millions de dollars (165 millions de dollars en 2015) comptabilisés par le secteur Propriétés de Choix et dégagés par le secteur Vente au détail.

Le montant ajusté du résultat d'exploitation comprend l'incidence de l'élimination de produits locatifs de 520 millions de dollars (502 millions de dollars en 2015) dont il est question ci­-dessus, l'élimination d'un profit de 109 millions de dollars (profit de 72 millions de dollars en 2015) comptabilisé par le secteur Propriétés de Choix et lié aux ajustements de la juste valeur des immeubles de placement, classés par la société comme immobilisations corporelles ou immeubles de placement et évalués au coût, l'élimination d'un profit de 14 millions de dollars (néant en 2015) comptabilisé par le secteur Propriétés de Choix et lié aux ajustements de la juste valeur des immeubles de placement dans la coentreprise, la comptabilisation d'une charge d'amortissement de 17 millions de dollars (14 millions de dollars en 2015) liée à certains immeubles de placement comptabilisés par le secteur Propriétés de Choix et l'élimination de charges intragroupe de 2 millions de dollars (4 millions de dollars en 2015).

Le poste Charges d'intérêts nettes et autres charges financières comprend l'élimination de 267 millions de dollars (251 millions de dollars en 2015) au titre de charges d'intérêts incluses dans le secteur Propriétés de Choix qui ont trait à sa dette envers la société et une perte de 530 millions de dollars liée à la juste valeur (perte de 411 millions de dollars en 2015) comptabilisée par le secteur Propriétés de Choix à l'égard des parts de catégorie B de société en commandite détenues par la société. Le poste Charges d'intérêts nettes et autres charges financières comprend également des distributions de 49 millions de dollars (45 millions de dollars en 2015) sur les parts détenues par d'autres porteurs de parts que la société, qui excluent les distributions versées à la société, et une perte de 118 millions de dollars liée à la juste valeur (perte de 81 millions de dollars en 2015) sur le passif lié aux parts de fiducie de la société. ii) Les produits tirés du secteur Services financiers comprennent des produits d'intérêts de 383 millions de dollars (368 millions de dollars en 2015). iii) Certains éléments sont exclus du résultat d'exploitation afin de déterminer le montant ajusté du BAIIA2). La direction utilise le montant ajusté du BAIIA2) à l'interne pour analyser la performance sous-jacente du secteur. iv) Aux fins du calcul du montant ajusté du BAIIA2), les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ne tiennent pas compte d'une charge d'amortissement de 535 millions de dollars (536 millions de dollars en 2015) liée aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d'affaires de la société, ainsi que sur les questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les synergies et les autres avantages liés à l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, les recouvrements d'assurance attendus, la situation de trésorerie future, les dépenses d'investissement prévues et l'état et l'incidence du déploiement des systèmes de technologies de l'information (les « TI »). Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, à la rubrique « Perspectives ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de mots ou d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l'intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu'ils se rapportent à la société et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses actuelles de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les attentes de la société quant à sa performance sur le plan de l'exploitation et à sa performance financière pour 2017 s'appuient sur certaines hypothèses, notamment en ce qui a trait aux économies de coûts prévues et à l'efficience sur le plan de l'exploitation, ainsi qu'à la croissance continue associée aux initiatives en cours. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs et sont donc susceptibles d'être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique 12, « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel 2016 - Revue financière (le « Rapport annuel 2016 ») et dans la notice annuelle 2016 de la société (pour l'exercice clos le 31 décembre 2016). Ces risques et incertitudes comprennent les suivants :

les changements apportés à la réglementation concernant le prix des médicaments génériques sur ordonnance, la diminution des remboursements accordés en vertu des régimes d'assurance médicaments publics et l'élimination ou la diminution des indemnités professionnelles pharmaceutiques versées par les fabricants de médicaments;

l'incapacité d'assurer la gestion efficace des programmes de fidélisation de la société;

l'incapacité de l'infrastructure de TI de la société de soutenir les besoins de celle-ci ou l'occurrence d'atteintes à la sécurité de renseignements internes ou externes, d'attaques par déni de service, de virus, de vers informatiques ou d'autres atteintes connues ou inconnues à la cybersécurité ou à la protection des données;

l'incapacité de tirer parti des investissements dans les nouveaux systèmes de TI de la société;

l'incapacité de s'adapter efficacement aux tendances de consommation ou à une intensification de la concurrence exercée par les concurrents actuels ou les nouveaux venus sur le marché;

les événements touchant la santé publique, notamment ceux liés à la sécurité des aliments et des médicaments;

toute modification des lois, règles, règlements ou politiques régissant les activités de la société;

l'incapacité d'effectuer une mise en marché efficace, de mettre en oeuvre l'initiative de commerce électronique de la société ou d'adapter son modèle économique à l'évolution du marché de la vente au détail résultant des progrès numériques;

l'incapacité de réaliser les avantages prévus, dont la croissance des produits, les économies de coûts ou les efficiences sur le plan de l'exploitation, devant découler des investissements de la société dans d'importantes initiatives qui appuient ses priorités stratégiques;

l'évolution de la conjoncture économique, notamment une récession économique ou des fluctuations des taux d'inflation ou de déflation, des taux d'emploi et d'endettement des ménages, des taux d'intérêt, des cours de change ou des cours des dérivés et des marchandises;

l'incapacité d'obtenir les résultats souhaités au cours des négociations collectives, y compris les modalités des futures conventions collectives;

les dénouements défavorables d'actions en justice ou de démarches réglementaires et questions connexes;

la dépendance envers certains prestataires de services indépendants, notamment ceux fournissant des services liés à la chaîne d'approvisionnement et aux gammes de vêtements de la société, de même que leur fidélisation, y compris les problèmes avec des fournisseurs, tant sur les marchés bien établis que sur les marchés en développement;

l'incapacité de la société de gérer les stocks de manière à réduire au minimum l'incidence des problèmes liés aux stocks désuets ou excédentaires et de contrôler les pertes.

Cette liste des facteurs qui pourraient toucher les énoncés prospectifs de la société n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes que la société ignore actuellement ou qu'elle juge actuellement sans importance pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont précisés dans les énoncés prospectifs. Ces autres risques et incertitudes sont présentés dans les documents que la société dépose, à l'occasion, auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada (les « autorités en valeurs mobilières »), y compris, mais sans s'y limiter, à la rubrique « Risques » de la notice annuelle 2016 de la société (pour l'exercice clos le 31 décembre 2016). Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Rapport annuel 2016 de la société

Le Rapport annuel 2016 de la société est disponible sous l'onglet « Investisseurs » du site Web de la société, à loblaw.ca, et à sedar.com.

Des informations financières supplémentaires ont été transmises par voie électronique à diverses autorités en valeurs mobilières du Canada par l'intermédiaire du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») et du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »), organisme de réglementation principal de la Banque le Choix du Président, filiale de la société. La société procède à un appel à l'intention des analystes peu de temps après la publication de ses rapports trimestriels. Ces appels sont archivés sous l'onglet « Investisseurs » du site Web de la société, à loblaw.ca.

Téléconférence et webémission

Les Compagnies Loblaw Limitée tiendra une téléconférence et une webémission le 23 février 2017 à 10 h (HE).

Pour accéder à la téléconférence, prière de composer le 416-642-5209. La rediffusion sera disponible deux heures environ après la téléconférence au 647-436-0148, code d'accès 9000693. Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur l'onglet « Investisseurs » du site loblaw.ca. Préinscription possible.

De plus amples renseignements sur la téléconférence et la webémission se trouvent sur le site Web de Les Compagnies Loblaw Limitée, à loblaw.ca.





Notes de fin de document du communiqué de presse 1) Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse pour une analyse des principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et des projections formulées aux présentes et pour connaître les principaux facteurs et hypothèses pris en compte lors de l'établissement de ces énoncés. Le présent communiqué de presse doit être lu en parallèle avec les documents que Les Compagnies Loblaw Limitée dépose, à l'occasion, auprès des autorités en valeurs mobilières et qui peuvent être consultés à sedar.com et à loblaw.ca. 2) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse, qui comprend le rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables. 3) Les résultats des secteurs Services financiers et Propriétés de Choix sont présentés pour les périodes closes les 31 décembre, conformément à l'exercice des secteurs. Les ajustements visant à harmoniser les résultats des secteurs Services financiers et Propriétés de Choix aux exercices de la société sont présentés sous l'en-tête Consolidation et éliminations. Voir les rubriques « Mesures financières non conformes aux PCGR » et « Informations sectorielles » du présent communiqué de presse. 4) À lire en parallèle avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse. 5) L'augmentation du chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail en 2015 ne tient pas compte non plus de l'incidence négative d'un changement apporté au modèle de distribution d'un fournisseur de produits du tabac, qui n'a pas influé sur les résultats de la période à l'étude. 6) Certains chiffres ont été retraités par suite de la décision à l'ordre du jour de l'IFRS Interpretations Committee portant sur l'IAS 12, Impôts sur le résultat. Voir la note 2 des états financiers consolidés de 2016 de la société.

