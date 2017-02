Landis+Gyr enregistre une croissance des revenus et une génération continue de trésorerie







- La croissance des ventes d'année en année devrait être de 5 %

- Les investissements en R et D devraient atteindre 160 millions de dollars

- Un flux de trésorerie de 100 millions de dollars pour l'année serait atteint

- La consolidation du bilan se poursuit, avec un ratio capitaux propres/actifs de 65 %

- La dette a été réduite de 550 millions de dollars par le Groupe depuis l'acquisition, avec une dette nette sous le BAIIA pour un an

ZUG, Suisse, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr, le chef de file mondial qui transforme la manière dont l'énergie est livrée et administrée, annonce aujourd'hui que les prévisions liées à son année financière 2016 (qui se termine le 31 mars 2017) indiquent que la société devrait accroître davantage ses revenus et ses profits tout en générant une trésorerie constante. La société, qui n'a pas été touchée par les défis de Toshiba, s'attend à des recettes de l'ordre de 1?640 millions de dollars (contre 1?569 millions de dollars l'an dernier). Cela représente une croissance d'année en année de presque 5 % après en avoir enregistré un de l'ordre de 3,3 % l'année précédente. Malgré une conjoncture peu favorable aux profits en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, cette hausse des ventes permettra aussi d'augmenter le bénéfice d'exploitation année après année.

« Malgré les impacts des devises et de la morosité internationale, Landis+Gyr a su démontrer l'efficacité de ses opérations mondiales en continuant d'augmenter ses ventes à un rythme plus important que la croissance économique planétaire. Nous nous attendons à enregistrer une augmentation des recettes d'environ 5 % au terme de l'année financière. En tenant compte d'un carnet de commandes qui devrait atteindre 2,4 milliards de dollars au terme de l'année, nous sommes très confiants de la performance future de nos ventes », soutient Andreas Umbach, président et chef de la direction de Landis+Gyr.

Depuis l'acquisition de la société en 2011 par Toshiba et par Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), Landis+Gyr a réduit sa dette nette de 550 millions de dollars, ce qui se traduit par un bilan solide affichant un ratio capitaux propres/actifs de 65 % à la fin de l'année civile 2016. La dette nette de Landis+Gyr est désormais sous le seuil des 200 millions de dollars, soit environ le BAIIA d'un an. La société prévoit générer, comme elle l'a fait pour les cinq dernières années, environ 100 millions de dollars en trésorerie pour l'année financière en cours.

« Landis+Gyr est unique en son genre au sein de notre industrie. Étant un exploitant rentable et entièrement indépendant grâce à une structure décisionnelle, à un comité sur le risque et la vérification, à un auditeur indépendant et à des états financiers individuels, la société a pu croître et investir pour l'avenir. Avec des investissements autofinancés en R et D qui devraient atteindre 160 millions de dollars cette année, nous sommes extrêmement bien positionnés pour créer les tendances technologiques mondiales en matière de services publics aujourd'hui comme dans le futur », conclut Andreas Umbach.

A propos de Landis+Gyr

Landis+Gyr est le principal prestataire mondial de solutions intégrées de gestion de l'énergie pour le secteur des services publics. Offrant le plus vaste portefeuille de produits et de services répondant aux enjeux industriels complexes, la société fournit des solutions complètes pour la mise sur pied d'un réseau de distribution plus intelligent, notamment une prise de mesures intelligente, des outils d'automatisation et de détection pour le réseau de distribution, le contrôle de la charge, l'analyse de données et l'accumulation d'énergie. Enregistrant des ventes annualisées de plus de 1,6 milliard de dollars, Landis+Gyr, une plate-forme de croissance indépendante de Toshiba Corporation qui est détenue à 40 % par Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), est présente dans 30 pays répartis sur cinq continents. La société emploie 6?000 personnes dans le seul but d'aider le monde entier à mieux gérer l'énergie. De plus amples renseignements sont disponibles à www.landisgyr.com.

Bilan

Le Groupe prépare ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus par les États-Unis d'Amérique (USGAAP). Les principaux renseignements financiers présentés ci-dessous sont dérivés des états financiers consolidés non vérifiés de Landis+Gyr Holding AG. L'année financière se termine le 31 mars.

En millions de dollars US

31/12/2016 Liquidités et équivalents de trésorerie

80 Autres actifs à court terme

522 Actifs incorporels, net

435 Fonds commercial

1?421 Autres actifs à long terme

231 Total de l'actif

2?689





Passifs à court terme

366 Prêts aux actionnaires

250 Autres passifs à long terme

330 Total des passifs

946 Total des capitaux propres

1?743 Ratio capitaux propres/actifs

64,8 %

