Piramal Enterprises Limited et Ivanhoé Cambridge annoncent un partenariat visant l'investissement dans le développement résidentiel en Inde







Ivanhoé Cambridge va allouer initialement jusqu'à 250 M$ US

PEL va co-investir 25 à 50 % dans chaque transaction

MUMBAI, Inde et MONTRÉAL, Canada, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Piramal Enterprises Limited (PEL) a annoncé la formation d'un partenariat stratégique avec Ivanhoé Cambridge, une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), afin de fournir du capital à long terme à des promoteurs résidentiels de premier ordre dans les cinq principales métropoles de l'Inde. Ivanhoé Cambridge allouera initialement 250 M$ US à cet effet alors que PEL co-investira à la hauteur de 25 à 50 % dans chaque transaction.

Il existe une forte demande pour l'équité dans la structure de capital puisque les promoteurs immobiliers de premier ordre préfèrent de plus en plus la création de partenariats avec des investisseurs au début du cycle de développement, comparativement à l'obtention de financement à des taux onéreux. Bien entendu, le capital sera mis à la disposition d'une liste restreinte de promoteurs de première qualité qui ont déjà fait leurs preuves en ce qui concerne la capacité d'exécution, la gouvernance d'entreprise et l'obtention de rendements robustes. Les investissements seront axés sur la région métropolitaine de Mumbai, Delhi (NCR), Bangalore, Pune et Chennai.

« Nous sommes vraiment ravis de nous associer à Ivanhoé Cambridge, un chef de file institutionnel mondial jouissant d'une excellente réputation, avec un système de valeurs et une approche à long terme pour ses investissements qui cadrent avec les nôtres, a déclaré Ajay Piramal, président, Piramal Enterprises Limited. Étant donné l'envergure de notre gamme de produits immobiliers et l'éventail des relations que nous entretenons actuellement avec les promoteurs, le partenariat va nous permettre de saisir des occasions très intéressantes et d'offrir des projets de développement résidentiel de grande qualité dans les marchés que nous desservons. »

« Cette alliance avec Ivanhoé Cambridge cadre avec notre approche consistant à être une solution d'investissement perpétuelle dans toute la structure de capital, et elle souligne la confiance indéfectible des investisseurs institutionnels dans nos compétences à titre de fiduciaire, a indiqué Khushru Jijina, directeur général, Piramal Fund Management. Nous croyons que c'est le bon moment pour réaliser des investissements en équité ordinaire et privilégié au tout début du cycle de vie des projets. Ce type d'investissement avec des promoteurs de premier ordre va nous permettre de déployer du capital à plus long terme et de participer à des projets plus importants qui peuvent générer des rendements intéressants au fil des cycles immobiliers. »

« L'Inde représente un marché clé pour notre croissance mondiale, a indiqué Michael Sabia, président et chef de la direction, CDPQ. Ce partenariat avec Piramal marque le début d'une relation d'affaires qui sera bénéfique pour de nombreuses années à venir. »

« Nous sommes ravis de participer à la réussite de l'Inde aux côtés d'un des principaux gestionnaires de fonds de l'Inde, a fait savoir Daniel Fournier, président et chef de la direction, Ivanhoé Cambridge. Étant donné sa longue expérience, sa feuille de route impressionnante et les relations solides qu'il entretient avec les principaux promoteurs de l'Inde, Piramal va certainement jouer un rôle essentiel dans la réussite de cet important investissement. Les assises démographiques et économiques prometteuses de l'Inde, combinées aux politiques gouvernementales favorables, augurent bien pour une stratégie de développement résidentiel à long terme comme celle-ci. »

À propos de Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Limited (PEL) est une des grandes entreprises diversifiées de l'Inde et est présente dans les domaines phamaceutique, de la gestion des renseignements sur les soins de santé et des services financiers. Le chiffre d'affaires consolidé de PEL était de l'ordre de 1 G$ pour l'exercice 2016, dont 61 % provenaient de l'extérieur de l'Inde.

En pharmaceutique, PEL est un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine des services de recherche et fabrication sur mesure (CRAMS), ainsi que dans le segment essentiel des anesthésiques administrés par inhalation et injectables. L'entreprise est aussi très présente dans le segment des médicaments en vente libre en Inde. L'unité Gestion des renseignements sur les soins de santé du groupe Ressources décisionnelles de PEL fait partie des 20 premières firmes d'étude de marché des États-Unis, qui fournissent des services d'information à l'industrie des soins de santé.

Pour ce qui est des services financiers, PEL fournit, par l'intermédiaire de sa division de gestion de fonds Piramal Fund Management, des solutions de financement complètes aux sociétés immobilières. Le groupe Finances structurées (SFG) de la division procure aussi du capital de croissance senior et mezzanine à plusieurs entreprises dans divers secteurs qui font partie intégrante de l'essor de l'Inde. Les fonds sous gestion relevant de ces entreprises s'élèvent à 4,4 G$. PEL a aussi des alliances stratégiques avec d'importants fonds mondiaux comme APG Asset Management, Bain Capital Credit et CPPIB Credit Investment Inc. Elle détient également un investissement en équité à long terme d'une valeur de plus de 700 M$ dans Shriram Group, un important conglomérat financier d'Inde.

PEL est cotée à la BSE Limited et au National Stock Exchange of India Limited en Inde.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l'immobilier, investit dans des propriétés et des sociétés de grande qualité situées dans des villes clés à l'échelle du globe. Elle le fait prudemment et avec une vision de long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Fondée au Québec en 1953, Ivanhoé Cambridge a bâti une entreprise verticalement intégrée partout au Canada. Dans le monde, la Société s'associe à des partenaires clés qui sont des leaders dans leurs marchés respectifs.

Par l'entremise de filiales et de partenariats, Ivanhoé Cambridge détient une participation dans près de 500 propriétés, principalement des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des complexes résidentiels et des installations logistiques. Les actifs d'Ivanhoé Cambridge s'élevaient à plus de 55 G$ CA au 30 juin 2016. La Société est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements, visitez : ivanhoecambridge.com.

