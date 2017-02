Selon le sondage annuel de BMO sur le CELI, les Canadiens ont cotisé moins à leur CELI en 2016







Quatre-vingt-cinq pour cent des détenteurs d'un CELI ont cotisé en moyenne environ 1 000 $ de moins que l'an dernier - la raison principale étant le manque de fonds à investir

Régionalement, le rapport indique quelles provinces ont maximisé leurs contributions pour 2016 et celles qui ont cotisé le moins

Soixante-dix pour cent des répondants disent avoir quelques connaissances sur le CELI, soit 3 points de pourcentage de plus que l'an dernier

MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW/ - BMO Groupe financier a dévoilé aujourd'hui les résultats de son sondage annuel sur le compte d'épargne libre d'impôt (CELI), qui révèle que les cotisations annuelles de Canadiens en 2016 est en baisse par rapport à l'an dernier (4 592 $ comparativement à 5 531 $, respectivement).

Le rapport de Pollara a par ailleurs révélé les réalités suivantes :

les Canadiens détiennent plus d'argent dans leur CELI cette année, soit 17 328 $ en moyenne, par rapport à 17 133 $ l'an dernier;

cependant, les motifs les plus souvent évoqués pour cotiser moins cette année sont l'insuffisance de fonds à investir (43 pour cent) et le besoin de liquidités pour régler d'autres dépenses (36 pour cent);

régionalement, les résidents de la Colombie-Britannique sont les Canadiens qui ont cotisé le plus en 2016 (5 898 $), et les citoyens des Prairies ceux qui ont cotisé le moins (3 220 $);

de plus, les Canadiens prévoient cotiser encore moins en 2017, soit faire une cotisation moyenne de 4 325 $.

« Bien que le niveau de cotisation ait diminué légèrement, il est encourageant de constater que les Canadiens, les milléniaux en particulier, connaissent mieux les instruments financiers qu'ils utilisent, dont le CELI », se réjouit Ryan ffrench, directeur général, Placements à terme, BMO Banque de Montréal. « Toutefois, le tiers ne connaît toujours pas le niveau de cotisation annuelle maximum, une méconnaissance que l'on peut vraisemblablement attribuer aux nombreux changements des dernières années; il reste donc du travail à faire pour s'assurer que les Canadiens continuent de se familiariser avec cet important instrument d'épargne ».

M. ffrench a ajouté que même si le montant maximal de la cotisation a fluctué, il convient de noter que pour 2017, il reste à 5 500 $.

Répartition régionale des cotisations au CELI en 2016

Région % des épargnants

qui ont cotisé

moins de 5 500 $

en 2016 % des épargnants

qui ont cotisé le

maximum de

5 500 $ en 2016 % des épargnants

qui ont cotisé plus

de 5 500 $ en 2016 Cotisation

moyenne (en $) National 39 15 7 4 592 Atlantique 36 12 12 4 312 Québec 45 17 6 4 168 Ontario 37 15 6 4 771 Prairies 36 10 3 3 220 Alberta 40 16 8 3 849 C.-B. 35 17 12 5 898

Plus de Canadiens connaissent les tenants et aboutissants du CELI

Selon le rapport, les connaissances globales des Canadiens sur le CELI sont en hausse :

près de 80 pour cent savent que les placements au comptant sont admissibles au CELI, et 73 pour cent et 69 pour cent, respectivement, savent que les fonds d'investissement et les CPG, le sont aussi;

soixante-dix-huit pour cent sont au fait que les droits de cotisation inutilisés du CELI sont reportés, une augmentation de 18 point par rapport à l'an dernier;

près de deux tiers (64 pour cent) connaissent les pénalités fiscales susceptibles de s'appliquer aux cotisations excédentaires, aux retraits et aux sommes versées de nouveau au cours d'une même année; de plus, de ce même groupe, 57 pour cent savent que la pénalité est d'un pour cent par mois où les fonds excédentaires sont dans le compte.

M. ffrench a ajouté que les Canadiens désirant en connaître davantage sur le CELI devraient parler à un planificateur financier qui pourra les éclairer et leur offrir les conseils dont ils ont besoin pour faire des choix de placement responsables.

Le sondage de BMO sur le CELI a été effectué en ligne par Pollara entre le 14 et le 19 décembre 2016, auprès d'un échantillon de 1 500 Canadiens adultes. Les données ont été pondérées en tenant compte des plus récentes données de recensement, afin d'être représentatives de l'âge, du sexe et des régions. Un échantillon probabiliste de 1 500 répondants entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

Pour de plus amples renseignements sur le compte d'épargne libre d'impôt ou pour parler à un planificateur financier, visitez bmo.com/CELI.

Pour plus d'information sur les placements, visitez bmo.com/investissements.

