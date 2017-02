Domination internationale de PeopleKeys : les experts de la personnalité assoient et étendent leur portée mondiale grâce à de nouvelles opportunités de distribution







BOARDMAN, Ohio, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Experte en évaluation et analyse appliquées de la personnalité depuis 35 ans, PeopleKeys, a annoncé qu'elle acceptait actuellement des offres pour de nouveaux partenariats/distributeurs internationaux. Ces nouveaux partenariats reposeront sur la croissance exponentielle résultant des records atteints en 2016.

Au cours de cette expansion, PeopleKeys a tenté d'améliorer la vie de chacun grâce à des solutions faisant appel aux systèmes de personnalité DISC conduisant à :

la réduction du stress ;

l'augmentation de la productivité/du moral au travail ;

l'amélioration des compétences en communication ;

l'amélioration des pratiques de recrutement.

D'innombrables entreprises ont utilisé ses outils pour parvenir à recruter du premier coup la personne idéale pour un poste. Ses ressources hautement personnalisables l'ont conduite à son degré de réussite actuel. Elle est désormais en position d'étendre sa présence internationale grâce à de nouveaux distributeurs.

Le Dr Bradley Smith, directeur du développement des affaires de PeopleKeys, attribue le succès de l'entreprise à une technologie unique permettant de personnaliser aisément des produits dans le but de répondre aux besoins du distributeur. « Elle supporte certains des instruments les plus reconnus dans le domaine du recrutement et de la formation disponibles à ce jour. La formule PeopleKeys est également disponible dans plus de 33 langues différentes, ce qui constitue un atout indéniable de son succès », a-t-il expliqué.

Le succès de PeopleKeys auprès des distributeurs est fondé non seulement sur ses produits et services hautement convoités, mais aussi sur ses relations.

M. Lemstra, propriétaire de DISC Factor aux Pays-Bas, s'exprime au sujet de sa première rencontre avec le Dr Sandy Kulkin, PDG de PeopleKeys :

« J'ai plaisanté sur le fait qu'il était une usine à millionnaires. Ces dix dernières années, j'ai consacré toute mon énergie à mon partenariat avec PeopleKeys. Aujourd'hui, nous sommes l'une des principales sociétés de formation aux Pays-Bas et avons multiplié les partenariats dans l'Union européenne. PeopleKeys m'a permis de personnaliser facilement et de développer pour un coût moindre, voire nul, ma propre gamme de produits. »

Pour vous renseigner sur les modalités pour devenir l'un des nombreux distributeurs de PeopleKeys, veuillez contacter le Dr. Smith par courriel à l'adresse brad.smith@peoplekeys.com ou par téléphone au +1 330-599-5580.

À propos de PeopleKeys

PeopleKeys est le chef de file de l'évaluation de la personnalité, du mentorat et des solutions de RH. Elle a pour mission d'aider les personnes à améliorer leurs relations, à réduire leur stress, à accroître leur productivité/leur moral, à prendre des décisions plus éclairées en matière de recrutement et à améliorer la communication. Ses outils, rapports, évaluations et autres ressources sont destinés à des groupes de toutes tailles. Disponibles dans plus de 33 langues, ses solutions sont particulièrement adaptées pour aider à libérer le potentiel des personnes partout dans le monde.

Contact pour la presse : Shanna Bennell, shanna.bennell@peoplekeys.com

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/470245/Partnering_With_PeopleKeys_Infographic.jpg

Logo : http://mma.prnewswire.com/media/470244/PeopleKeys_Logo.jpg

