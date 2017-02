BIO-Europe Spring® 2017 va attirer des dirigeants du secteur pharmaceutique à la recherche de connaissances approfondies et de partenariats dans la biotechnologie







La onzième conférence internationale annuelle de partenariats BIO-Europe Spring® aura lieu à Barcelone en Espagne du 20 au 22 mars 2017 au CCIB, Centre des congrès international de Barcelone. Fondé par l'EBD Group, l'événement est organisé conjointement par Biocat, organisation qui coordonne et fait la promotion de la santé et du secteur des sciences de la vie en Catalogne.

La conférence BIO-Europe Spring devrait attirer plus de 2 400 dirigeants de l'industrie des sciences de la vie venus de plus de 1 400 entreprises et faciliter 12 500 entretiens face à face avec plus de 3 500 opportunités affichées d'accords de licence.

« J'y participe parce que c'est essentiellement là où vous venez si vous voulez vraiment rencontrer des entreprises pharmaceutiques européennes et d'autres interlocuteurs sur le marché pharmaceutique », a déclaré Charles Yeomans, président-directeur général de Trigemina, Inc. dans la région de la baie de San Francisco.

Selon Albert Barbera, PDG de Biocat, le pôle BioRegion de la Catalogne « a plus de sociétés pharmaceutiques par habitant que n'importe quel autre pays d'Europe à l'exception de la Belgique, et elle se classe en quatrième position parmi les pays européens en termes d'entreprises de biotechnologie par habitant et en troisième pour la technologie médicale ».

En plus de partenariats et d'occasions de réseautage, l'événement mettra en lumière plus de 120 présentations de sociétés et sessions éducatives qui vont explorer les problèmes affrontés par l'industrie, offrir des perspectives approfondies pour les pratiques d'excellence et identifier les tendances à surveiller dans l'avenir.

L'allocution d'ouverture des discussions plénières, « Innovation dans un monde incertain », aura lieu le lundi 20 mars avec comme orateurs Geno Germano, président d'Intrexon Corporation, et John Oyler, fondateur et PDG de BeiGene. Le modérateur Alex Lash, rédacteur en chef pour la Biotechnologie nationale à XConomy, exposera comment faire fonctionner une entreprise de biotechnologie dans une période d'instabilité financière, politique et réglementaire. La session abordera la fixation des prix, la valorisation de la R & D, la gestion du personnel, l'affectation des ressources et la collaboration transfrontalière sur un marché mondial.

Le principal emploi du temps pour les ateliers d'enseignement démarre le lundi 20 mars par une discussion sur les « Essais cliniques dans les premiers stades du développement en oncologie ». Le modérateur Edward Garmey, partenaire et consultant pour le développement de médicaments en oncologie chez Alacrita Consulting, va explorer le sujet avec Carlos Buesa, PDG, d'Oryzon ; avec Carlos López, responsable développement de l'entreprise à l'institut d'oncologie de la Vall d'Hebron ; Sonal Patel, vice-président de l'innovation scientifique en oncologie chez Johnson & Johnson Innovation ; Gemma Sala, chef du bureau des essais pour les essais en phase I à l'institut d'oncologie de la Vall d'Hebron / plate-forme d'essais cliniques de Barcelone ; et Robert Wasserman, chef des services médicaux à Northern Biologics.

Le lundi après-midi, les participants sont invités à se pencher sur la « Commercialisation des thérapies cellulaires et génétiques », et à examiner comment les nouveaux modèles d'affaires pour le développement clinique et la fabrication dans les thérapies cellulaires et géniques exigent des partenariats stratégiques entre les chercheurs, les fabricants et les financiers afin de réaliser pleinement les possibilités commerciales.

Si l'Europe est le foyer de bon nombre des plus illustres sociétés pharmaceutiques et chercheurs universitaires, les États-Unis veillent sur les entrepreneurs de la biotechnologie et ont formé des groupes dynamiques dans des villes comme Boston et San Francisco. Au cours d'une session intitulée « Brasser la marmite de l'entreprenariat en Europe » le mardi 21 mars, le journaliste de l'industrie Luke Timmerman, fondateur et rédacteur en chef du Timmerman Report, examinera ce qui se passe dans divers points chauds en Europe à la croisée des universités et de l'entrepreneuriat, et où cette activité conduira l'industrie d'ici cinq à dix ans.

« Je suis impatient d'explorer l'écosystème entrepreneurial européen et la façon dont il évolue, » a commenté Timmerman. « L'Europe possède une science extraordinaire et elle est le berceau de sociétés biopharmaceutiques fabuleuses, mais on n'entend pas parler autant de ses jeunes entreprises en biotechnologie. »

Les autres sujets qui seront abordés au cours des sessions générales de la conférence comprennent les stratégies de recherche et développement, la gestion de projets, les partenariats dans le microbiome, les maladies rares, l'immuno-oncologie, les tarifications et la gestion des collaborations.

Parmi les sociétés pharmaceutiques présentes figureront AbbVie, Amgen, Astellas Pharma, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, MSD, Novartis, Roche, Pfizer, Sanofi, Servier et bien d'autres.

