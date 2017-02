Yanfeng Automotive Interiors honore ses fournisseurs européens







Neuss, Allemagne, February 23, 2017 /PRNewswire/ --

L'European Supplier Award récompense 15 excellents fournisseurs

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), le leader mondial des solutions d'intérieur pour l'automobile a décerné hier son Supplier Award pour récompenser les réalisations exceptionnelles de ses fournisseurs européens. Au total, des prix ont été remis à 15 fournisseurs d'intérieurs à la Classic Remise de Düsseldorf.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/471333/YFAI_European_Supplier_Award_Ceremony.jpg )

Cette année, des entreprises fournissant plastiques, résines, produits chimiques, mousses, garnitures et composants métalliques ont reçu l'European Supplier Award de YFAI dans six catégories différentes. Les critères clés de l'attribution du prix étaient des facteurs tels que la qualité, les coûts, la logistique, le développement, la technologie et le service. En fonction du total de points obtenu, YFAI a remis à ses fournisseurs les prix du « Fournisseur de l'année », « Fournisseur éminent », ou le « Prix d'excellence des fournisseurs » dans diverses catégories.

« Nos fournisseurs sont la clé de notre succès à l'échelle mondiale. Le Supplier Award est décerné pour honorer la qualité exceptionnelle et la fiabilité constante de nos partenaires », a déclaré James Bos, vice president global procurement de YFAI. Au total, trois entreprises de dimension mondiale sont lauréates du prix « Fournisseur de l'année » : l'allemand BASF, l'espagnol Algontec S.L. et le tchèque HOEKO - Automotive s.r.o.

BASF, est un grand fournisseur de composants de base, de systèmes et produits spéciaux en polyuréthanedestinés au marché mondial. En Europe, l'entreprise développe, produit et vend, depuis son site de Lemförde en Allemagne, de nombreux systèmes en polyuréthane utilisés dans plusieurs produits de YFAI. Hans Peter Beringer, Vice President Transportation Europe de la division Performance Materials de BASF, se réjouit de remporter ce prix : « Nous travaillons sur le développement d'innovations avec YFAI depuis 2015 - avec grand succès. Nous avions déjà gagné un prix de bronze l'année dernière, ce qui rend le « Fournisseur de l'année » remporté cette année encore plus exceptionnel ».

Les prix du « Fournisseur éminent » ont été décernés à cinq entreprises de dimension mondiale du secteur de la fourniture : le belge Total Research & Technology Feluy, les fabricants allemands Lübke & Vogt GmbH & Co. KG et Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH, l'entreprise polonaise IZOBLOK S.A. et TR Fastenings Ltd. des Pays-Bas.

Sept fournisseurs sont lauréats du prix d'excellence des fournisseurs dans les catégories service, satisfaction des clients, qualité et innovation technologique. Dans la catégorie service, les lauréats sont le portugais CIE Plasfil, l'allemand Halung GmbH & Co. KG, le slovaque DSSI International LLC et le fournisseur belge Surtechno n.v. Le fabricant allemand Mürdter Werkzeug- und Formenbau GmbH a remporté le prix d'excellence des fournisseurs pour la satisfaction des clients, l'autrichien SFS intec GmbH celui de la catégorie qualité et le belge Beaulieu Fibres International celui de l'innovation technologique.

À propos de Yanfeng Automotive Interiors

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) est le plus grand fournisseur d'aménagement intérieur pour l'automobile à l'échelle mondiale. YFAI redéfinit la manière dont les automobilistes se détendent, travaillent et jouent à l'intérieur de leur véhicule, aujourd'hui et d'ici plusieurs dizaines d'années. L'entreprise, dont le siège central est situé à Shanghai, dispose d'une centaine d'usines de production et centres de technologie dans 18 pays avec plus de 30 000 salariés dans le monde entier. Ils conçoivent, développent et fabriquent des composants d'intérieur pour tous les constructeurs. Yanfeng Automotive Interiors est une coentreprise créée en 2015 par Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., filiale à cent pour cent du fabricant de composants Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO), qui fait lui-même partie de la SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor), et par Adient, le leader mondial des sièges pour l'automobile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.YFAI.com.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Yanfeng Automotive Interiors

Jagenbergstraße 1

41468 Neuss

Allemagne

Astrid Schafmeister

Tél. : +49-2131-609-3028

Courriel :astrid.schafmeister@yfai.com

Internet : http://www.YFAI.com





Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 04:30 et diffusé par :