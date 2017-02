Le Dr. Harold Lancer est honoré du prix Beauty Enhancement Award aux 3e prix Hollywood Beauty Awards annuels







Le Dr. Lancer, un dermatologue de renommée mondiale, a été honoré du prix « Beauty Enhancement Award » pour son approche innovante envers la dermatologie et en reconnaissance de ses relations sans pareilles avec ses patientes dans le monde entier. Le dîner de gala en smoking, parrainé par M.A.C. et Lexus, a célébré les réalisations des architectes de la beauté dans les domaines de la coiffure, du maquillage, de la photographie et du stylisme pour le cinéma, la télévision et la musique, ainsi que pour le tapis rouge et l'éditorial.

Avec plus de trente ans d'expérience en dermatologie, le Dr Lancer est l'un des rares dermatologues praticiens à offrir une ligne de produits de soins pour la peau, preuve qu'une interaction quotidienne avec les patientes est ce qui distingue son approche et lui permet de continuer à développer l'une des lignes les plus prestigieuses de produits de soins pour la peau. Et, ce qui n'est pas surprenant, le Dr Lancer a une clientèle mondiale de plus de 30 000 femmes, dont certains des visages les plus célèbres au monde comme Beyoncé, Margot Robbie, Victoria Beckham, Michelle Williams et Kim Kardashian, entre autres, qui font toutes confiance à son expertise, sa technologie d'avant-garde, et qui sont, naturellement fidèles à la ligne de soins Lancer.

Ce prix témoigne de la philosophie unique du Dr Lancer en matière de soins de la peau et c'est cette approche qui lui a valu la position de « médecin incontournable du globe », tant pour la mise en beauté que pour les affections cutanées plus graves. La focalisation sur la « beauté plausible » et sur le pouvoir de la nutrition et des soins de la peau est fondamentale au succès du Dr Lancer et chaque patiente reçoit des soins personnalisés.

Le Dr Lancer a commenté sur son succès en ces termes, « Je suis ravi d'avoir été honoré aux prix Hollywood Beauty Awards. Mes patientes sont toujours ma plus grande priorité et je suis passionné à l'idée de changer la façon dont les femmes pensent à leur peau. La marque Lancer va de force en force et je suis fier de dire que le meilleur est encore à venir. Je me réjouis à l'idée de continuer à développer la marque et mon cabinet en 2017 et je me sens privilégié d'avoir été récompensé du prix Beauty Enhancement Award. »

À propos du Dr. Lancer :

Le Dr. Lancer, qui est originaire de Montréal, au Canada, a passé sa jeunesse dans le Connecticut, suivi ses études de premier cycle à l'Université de Californie, à San Diego, et puis obtenu sa licence de médecine à la Harvard Medical School. Il a ensuite complété une spécialisation en chirurgie plastique à l'hôpital Tel Hashomer de Tel Aviv, suivi d'un internat au St. John's Hospital for Diseases of the Skin. Il est retourné en Californie du Sud où il a obtenu son certificat de spécialité en dermatologie en 1983 et ouvert son cabinet à Beverly Hills.

