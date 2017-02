Sercomm lance la première solution petite cellule LWA du monde







TAIPEI, Taiwan, 23 février 2017 /CNW/ - Sercomm Corporation (TWSE : 5388), important fabricant d'équipements de télécommunications et large bande, annonce avoir lancé aujourd'hui la première petite cellule pour entreprises, une première mondiale, qui prend en charge l'agrégation LTE-WLAN (LWA). Adoptée par Chunghwa Telecom, la plus grande société intégrée de services de télécommunications de Taïwan, la petite cellule LWA de Sercomm fera partie de son plan de déploiement commercial.

La LWA a été standardisée par le 3GPP dans le cadre de la version 13 lancée en 2016. La solution petite cellule LWA de Sercomm permet de créer des réseaux LTE et WiFi hétérogènes intégrés efficaces (HetNets), les opérateurs Telco pouvant alors assurer la transmission des données de 32 utilisateurs, simultanément, à des vitesses de téléchargement atteignant 400 Mbps. En outre, la petite cellule LWA aide à réduire la congestion du trafic Internet en déchargeant plus efficacement le trafic de données cellulaires et offre des expériences utilisateur transparentes.

En réponse au développement rapide des réseaux 5G de prochaine génération, les applications exigeantes à bande passante élevée, telles que les vidéos HD 4K et les jeux de réalité virtuelle (RV), ont été diversifiées à mesure qu'elles gagnent en popularité. Pour maximiser l'utilisation des ressources à spectre limitées et faire face à la tendance vers la convergence de réseaux hétérogènes (HetNet), la LWA a évolué devenant une solution alternative à l'agrégation des opérateurs en ce qu'elle permet de lier les bandes de fréquences sous licences ou non.

« Sercomm a consacré d'importantes ressources de R et D pour trouver des solutions novatrices propices à la convergence fixe-mobile. Avec la petite cellule LWA de Sercomm, les opérateurs mobiles peuvent offrir un service de haute qualité grâce à une intégration transparente de 4G LTE et WiFi », a déclaré James Wang, chef de la direction de Sercomm. « Nous sommes honorés de faire équipe avec Chunghwa Telecom pour optimiser son service mobile à Taiwan. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle ère pour le service de télécommunication. »

Sercomm fera la démonstration de sa nouvelle petite cellule LWA ainsi que d'une série complète de solutions IdO (Internet des objets) au Mobile World Congress 2017 (MWC 2017) à Barcelone, en Espagne. La société sera au stand 2G11, Hall 2.

À propos de Sercomm Corporation

Sercomm Corporation est un chef de file mondial dans la fabrication d'équipements de télécommunication et large bande. Sercomm, fondée en 1992, s'attache à développer des solutions intégrées pour rendre le réseautage simple et abordable. Établie à Taipei, à Taïwan), Sercomm dispose pourtant d'un réseau d'exploitation mondial, couvrant les marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie-Pacifique, et compte parmi ses clients les principaux ODM, fournisseurs de télécommunications et intégrateurs de systèmes dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sercomm.com.

