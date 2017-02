Namirial annonce le lancement de LiveID& eSignAnyWhere afin de simplifier tous les procédés de vente et de gestion de la relation client (CRM) via l'ensemble des canaux numériques et physiques







SENIGALLIA, Italie, February 23, 2017 /PRNewswire/ --

La solution, optimisée par la plateforme Inventia 3.5, atteint le point optimal entre les technologies de la gestion des transactions numériques (DTM) et de la fidélisation des clients et elle sera présentée lors du Mobile World Congress de Barcelone, qui se tiendra du 27 février au 2 mars 2017.

Aujourd'hui, Namirial annonce le lancement de LiveID& eSignAnyWhere, la première solution multicanal WebRTC de fidélisation des clients, conçue en vue de traiter tous les procédés de vente et de gestion de la relation client sur les canaux numériques et de permettre la clôture de contrats juridiquement contraignants via un système de chat numérique.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/470292/Namirial_Group_Logo.jpg )



La solution, qui est facile à intégrer à l'ensemble des environnements existants, intègre l'engagement omnicanal écrit et vidéo, la gestion de la relation client vidéo, l'identification vidéo en direct, la signature électronique et les paiements électroniques, tous intégrés dans une fenêtre de dialogue.

LiveID& eSignAnyWhere permettra aux entreprises tous secteurs confondus de simplifier leur manière d'opérer en transformant les procédés papier lents, complexes, coûteux et manuels en opérations numériques et flexibles. La solution peut être déployée en tant que SaaS, sur un Cloud privé ou sur le site physique.

Grâce à LiveID& eSignAnyWhere, l'accueil des clients et les processus « Connaître son client » peuvent être entièrement numériques, avec la capacité de vérifier l'identité de l'utilisateur en direct via une conversation vidéo et de signer des contrats juridiquement contraignants en ligne.

« Nous présentons aujourd'hui une solution unique, a commenté Antonio Taurisano, directeur de la gestion des transactions numériques chez Namirial. Basée sur notre plateforme eSignAnyWhere et exploitant la technologie Inventia, celle-ci permet la fidélisation des clients et la signature de contrats grâce à l'ensemble des signatures électroniques conformes à l'eIDAS, via une expérience utilisateur simple, intuitive et assistée par un opérateur au niveau de l'ensemble des canaux. Cette solution intéresse déjà plusieurs clients partout en Europe et nous sommes actuellement en train d'explorer le marché américain.. »

« Nous sommes ravis de fournir notre technologie à Namirial, a déclaré Andrea Cinelli, PDG d'Inventia. La solution rend la fidélisation des clients et la clôture de contrats si simples et efficaces que nous prévoyons une réduction par dix du coût d'acquisition client, une multiplication par cinq des conversions et par six de la satisfaction des clients. »

Le produit sera présenté lors du Mobile World Congress de Barcelone, qui se tiendra du 27 février au 2 mars 2017. Namirial et Inventia seront présentes au stand 1E5 du Hall 1.

À propos de Namirial

Namirial est une entreprise de logiciels et de services et un prestataire de services de confiance qui offre des services de confiance tels que les signatures électroniques, l'horodatage, les e-mails recommandés, la facturation électronique et l'archivage numérique à plus de 1 000 000 de clients. Namirial a déjà installé plus de 400 000 exemplaires de son logiciel de signature manuscrite biométrique et traite plusieurs millions de transactions chaque jour.

http://www.namirial.com/en

À propos d'Inventia

Fondé en 2012 en Italie, Inventia est un fournisseur B2B2C de logiciels indépendants de premier plan et offre la solution de fidélisation des clients et d'automatisation des ventes numériques multicanal la plus complète, qui permet de gérer l'entièreté de la relation client grâce à des fonctionnalités de chat vidéo (texte/audio/vidéo) et la compatibilité avec les procédés d'entreprise afin de garantir une expérience client hors norme.

http://www.inventia.biz/

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 02:00 et diffusé par :