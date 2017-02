Hagiwara Solutions du Groupe ELECOM, fournisseur japonais de SSD de qualité, présente ses produits vedettes au salon sur les systèmes embarqués à l'« Embedded World 2017 » de Nuremberg en Allemagne







OSAKA, Japon, 22 février 2017 /PRNewswire/-- Hagiwara Solutions Co., Ltd., compagnie membre du Groupe ELECOM va présenter ses produits à l'occasion de l'« Embedded World 2017 », la plus grande exposition internationale du monde de systèmes embarqués devant se tenir à Nuremberg en Allemagne du 14 au 16 mars 2017.

Hagiwara Solutions est un fabricant japonais développant des produits de stockage comme les SSD et les cartes mémoires SD chargés de micrologiciels originaux et optimisés pour équipements industriels. La haute qualité et la haute fiabilité des produits de stockage de Hagiwara Solutions reposent sur un savoir-faire accumulé depuis plus de 20 ans. Un tel savoir-faire a permis à la société de développer également son propre micrologiciel optimisé pour équipements industriels. Ces points forts ont aidé la société à maintenir un haut niveau de part de marché au Japon.

Au prochain salon « Embedded World 2017 », Hagiwara Solutions présentera principalement ses progrès réalisés dans des domaines tels que les produits embarqués 3D NAND et une nouvelle génération d'autres produits pour équipements industriels dont des cartes mères avec protection renforcée contre les défaillances électriques et développée en collaboration avec JDS Inc., autre filiale du groupe, ainsi qu'une nouvelle série d'appareils SSD SATA 6.0 Gops représentant la solution optimale pour stockage de données de grande capacité.

(Photo : http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M000477/201702168915/_prw_OI1fl_47073F4i.jpg)

Votre visite du kiosque du groupe à l'exposition « Embedded World 2017 » sera tout à fait bienvenue.

Nom de l'exposition : Embedded World 2017

Lieu : Centre des expositions Nuremberg à Nuremberg en Allemagne

Date : 14 au 16 mars 2017

Emplacement du kiosque : n° 2-540, hall n° 2

(Image : http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M000477/201702168915/_prw_PI2fl_5Lz5Dk6J.jpg)

Site web de la société : http://www.hagisol.com/

Page des communiqués de presse : http://www.hagisol.com/EW2017/

Adresse électronique du contact : hsolsupport@hagisol.co.jp

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 21:41 et diffusé par :