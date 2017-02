Chubb investit dans une équipe de comptes mondiaux et ajoute des directeurs de haut niveau en Europe







LONDRES, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui deux nominations de dirigeants de haut niveau, tandis qu'elle continue à investir dans sa division de comptes mondiaux, pour satisfaire des clients nombreux et complexes en Europe et dans le monde entier.

Suresh Krishnan, actuel vice-président exécutif des comptes mondiaux, dans le département des assurances générales à l'étranger, a été nommé au poste nouvellement créé de directeur de la division des comptes mondiaux en Europe. Suresh va fonder et diriger un seul segment de grandes comptes mondiaux pour l'Europe. Il va établir et mettre en oeuvre une stratégie commerciale pour le segment et superviser les structures, les processus et les indicateurs de performance qui permettront aux clients et aux courtiers de bénéficier pleinement de l'expertise en risques et en souscriptions de Chubb et des réseaux et services multinationaux de l'entreprise. Suresh sera basé à Londres, sous la responsabilité de Jeff Moghrabi, président de division de Chubb pour l'Europe continentale et de David Robinson, président de division de Chubb pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

Suresh a 25 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Il a rejoint Chubb en 1999 et a occupé plusieurs postes juridiques de haut niveau. Avant d'occuper son poste actuel, il a exercé les fonctions d'avocat général pour le groupe de clients multinationaux, de 2010 à 2013, et il a supervisé des questions juridiques mondiales liées aux produits et services multinationaux de l'entreprise. Auparavant, il était avocat-conseil chez ACE aux États-Unis, où il assumait des responsabilités de gestion pour toutes les questions juridiques liées aux activités d'assurances pour le commerce de détail chez ACE aux États-Unis.

Tina Lakickas, actuelle vice-présidente principale et directrice de la clientèle mondiale, succèdera à Suresh en tant que vice-présidente exécutive, pour les comptes internationaux, dans le département des assurances générales à l'étranger. Tina dirigera l'équipe internationale de hauts responsables de la clientèle mondiale qui est au service du segment des comptes mondiaux de Chubb. Elle supervisera la prestation de services de haute qualité dans tous les aspects de la chaîne de valeur et veillera à ce que la stratégie et l'activité des comptes mondiaux de Chubb soient conformes aux besoins des clients et des courtiers. Tina sera basée à Paris, sous la responsabilité de Joseph Clabby, président des comptes mondiaux, et de David Furby, président de la division des assurances de biens commerciaux et de risques, dans le département des assurances générales à l'étranger.

Tina a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Avant de rejoindre l'entreprise en 2010, elle était vice-présidente et directrice régionale de la marine mondiale et de l'énergie chez AIG. Elle a précédemment exercé des fonctions de souscripteur chez AIG, Arthur J. Gallagher et St. Paul.

Suresh et Tina prendront leurs nouvelles fonctions en mars 2017.

Andrew Kendrick, président régional pour l'Europe chez Chubb, a déclaré :

« Je suis ravi que Suresh, un leader d'opinion très réputé sur les questions d'assurances multinationales et contributeur de longue date à notre travail sur les comptes mondiaux en Europe, rejoigne notre équipe. Sa nomination reflète l'importance de l'Europe comme centre des comptes mondiaux de Chubb. Son expérience, son bilan ayant fait ses preuves et sa vision unique garantiront à nos clients et partenaires de courtage de continuer à bénéficier des services du plus haut niveau. Je souhaite également la bienvenue à Tina à Paris et j'ai hâte de travailler avec elle. »

Joe Clabby, vice-président de la division du groupe Chubb et président de la division pour les Bermudes et les comptes mondiaux, a déclaré :

« Dans un panorama international de plus en plus complexe et dans un environnement de risques en constante évolution, l'expérience approfondie de Tina en termes de marché et sa forte orientation vers la clientèle garantiront que notre proposition de comptes mondiaux, nos capacités multinationales et notre technologie continuent à fixer les normes pour l'excellence du marché à l'échelle internationale. J'ai vraiment hâte de travailler avec Tina et Suresh dans leurs nouvelles fonctions. »

