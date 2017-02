Négociations sur le bois d'oeuvre - Le Québec et l'Ontario réitèrent leur appui au programme de prêts







QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et de l'Ontario sont satisfaits de la création du Groupe de travail des ministres fédéral-provinciaux sur le bois d'oeuvre résineux. La première rencontre tenue par le ministre fédéral des Ressources naturelles constituait une autre occasion pour les deux provinces de réitérer leurs demandes de soutien du gouvernement fédéral aux entreprises forestières.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, M. Luc Blanchette, et la ministre des Richesses naturelles et de la Foresterie de l'Ontario, Mme Kathryn McGarry, de concert avec leurs homologues des autres provinces, ont assuré le gouvernement fédéral de leur appui dans les négociations sur le bois d'oeuvre avec les États-Unis et de leur collaboration dans la résolution de ce conflit.

Les deux ministres croient fermement que l'intervention du gouvernement fédéral est essentielle pour soutenir les fleurons de l'économie canadienne qui doivent composer avec de nouvelles règles de commerce international, et qu'elle doit prendre la forme d'un programme canadien de prêts ou de garanties de prêt.

Le Groupe de travail est formé des ministres des provinces visées dans la pétition de l'industrie américaine et du ministre fédéral des Ressources naturelles. Son mandat consiste à évaluer les répercussions potentielles des taxes sur l'industrie qui pourraient être imposées par le Département du commerce américain, à assurer une compréhension commune des mesures d'intervention actuelles et à en élaborer de nouvelles en vue d'atténuer les pertes d'emploi et de limiter les répercussions négatives sur les collectivités locales et les travailleurs qui dépendent de l'industrie forestière.

Citations :

« L'imposition de taxes par le gouvernement américain et la durée d'un potentiel litige influenceraient grandement la santé financière de nos entreprises, qui pourraient se voir contraintes d'accepter un accord dont les conditions leur seraient défavorables. Tous les partenaires de nos deux gouvernements (le secteur municipal, les syndicats et les gens d'affaires) demandent au gouvernement fédéral de se faire rassurant et de donner à aux entreprises les outils financiers nécessaires pour qu'elles puissent assumer ces taxes pendant la durée du conflit. Nous devons assurer l'avenir d'une industrie majeure pour l'économie du Québec et de l'Ontario et les 100 000 travailleurs qui sont touchés ».

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

« L'Ontario appuie son industrie forestière et reconnaît son rôle crucial dans l'essor économique de la province. Ce secteur qui génère 15,5 milliards de dollars est essentiel à la prospérité des communautés et à la stratégie de gestion de la forêt boréale de l'Ontario qui encadre les initiatives de lutte contre les changements climatiques. La mise en place d'un programme canadien de prêts permettrait aux entreprises de ce secteur de garder la tête hors de l'eau en attendant la conclusion du conflit. L'Ontario et le Québec croient qu'il s'agit d'un enjeu canadien auquel il faut une solution canadienne. »

Kathryn McGarry, ministre des Richesses naturelles et de la Foresterie de l'Ontario

Faits saillants :

La Coalition américaine du bois d'oeuvre a déposé une plainte devant le Département du commerce américain le 25 novembre 2016 dans le but d'imposer des droits compensateurs et antidumping sur les exportations canadiennes de bois d'oeuvre sur le marché américain.

L'application des droits compensateurs pourrait être en vigueur dès la fin d'avril 2017 à la suite de la détermination préliminaire du Département du commerce américain.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 17:47 et diffusé par :