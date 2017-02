Rencontre pancanadienne sur la conservation de la faune et de la biodiversité - Le Québec est proactif en matière de conservation, de faune et de biodiversité







QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec a participé aujourd'hui à une rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation, de la faune et de la biodiversité qui se déroulait les 21 et 22 février 2017 à Ottawa.

Au nom du Gouvernement du Québec, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, a pris part à la rencontre des ministres. Il a précisé que le Gouvernement du Québec établit ses propres objectifs relatifs à la diversité biologique sur son territoire et mène ses propres initiatives et actions en matière de conservation de la faune et de la biodiversité, et ce, afin de contribuer directement aux objectifs internationaux de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. Au terme de la rencontre, il a réaffirmé la volonté du Québec de collaborer avec les autres gouvernements du Canada à ces enjeux de haute importance, dans le respect des compétences constitutionnelles et des priorités de chacun.

Le Québec s'est engagé à protéger, d'ici à 2020, 17 % de son territoire. Le gouvernement a également indiqué clairement qu'il s'engage à consacrer 50 % du territoire du Plan Nord à des fins autres qu'industrielles. Il s'agit d'une superficie équivalente à celle de la France continentale. Par l'atteinte de ses propres cibles de création d'aires protégées, le Québec répond aux objectifs internationaux et contribue ainsi à l'effort collectif pour la conservation de la biodiversité.

Ainsi, les ministres du Québec font écho à l'engagement de leurs homologues en invitant la population québécoise et les intervenants sur le territoire québécois, tels que les municipalités, les entreprises, les organismes de conservation, les propriétaires fonciers privés et les peuples autochtones à collaborer avec le Gouvernement du Québec à l'atteinte de la cible de 17 % d'aires protégées au Québec.

Citations :

« De grandes avancées ont été faites au cours des dernières années au Québec en matière de conservation et de biodiversité. Citons la création d'aires protégées, la conservation et la mise en valeur de la faune, l'aménagement durable des forêts et la protection des espèces menacées et vulnérables. À ce titre, les efforts du Québec en lien avec le Plan d'action pour l'aménagement de l'habitat du caribou forestier en sont un exemple concret ».

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Nous sommes fiers de pouvoir dire que le Québec possède, en superficie, le plus grand réseau d'aires protégées au Canada. Le gouvernement est clairement déterminé à atteindre ses objectifs et le travail se poursuit. Ensemble, nous pouvons développer le Québec de façon responsable et dans le respect de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques afin d'assurer une qualité de vie aux générations futures. »

M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

En avril 2016, le Gouvernement du Québec a annoncé son plan d'action pour l'aménagement de l'habitat du caribou forestier, qui vise le maintien des attributs clés de l'habitat du caribou en forêt boréale afin d'assurer son maintien à long terme.

Par ailleurs, le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et la Stratégie gouvernementale d'adaptation aux changements climatiques 2013-2020 du Québec prévoient également de nombreux projets d'acquisition de connaissances et des mesures de conservation de la biodiversité.

Le Québec possède sa propre stratégie à l'égard de la santé de la faune sauvage, la Stratégie québécoise sur la santé des animaux sauvages. Celle-ci permet de mettre en place un système de surveillance de la progression et de la détection de l'introduction de diverses maladies d'importance pour la santé humaine, l'agriculture ou la conservation de la biodiversité.

