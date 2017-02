Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine

MONTRÉAL, le 22 févr. à 17 h /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit...

QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Sherbrooke et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, annonce qu'une aide financière de 637 842 $ est accordée à différents clubs et organismes de l'Estrie pour soutenir...

EDMONTON, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) organise une disponibilité média et publiera une mise à jour sur son enquête (A17W0024) sur l'accident d'avion survenu près de Cochrane (Alberta) le 13 février...

SAGUENAY, QC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Chibougamau et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes qui ont un rendez-vous de passer...

SAINT-MALACHIE, QC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, annonce qu'une aide financière de 1 548 064 $ est...