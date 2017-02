IAMGOLD annonce d'importants flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, en hausse de 276 millions $ (721 %) en 2016







Les réalisations de l'exercice préparent le terrain à la croissance

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Veuillez consulter le rapport de gestion et les états financiers consolidés annuels audités

au 31 décembre 2016 pour de plus amples renseignements.

TSX: IMG NYSE: IAG

TORONTO, le 22 févr. 2017 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou « la Société ») présente ses résultats financiers consolidés et ses résultats d'exploitation du quatrième trimestre et de l'exercice terminés le 31 décembre 2016.

« Nous avons connu un excellent exercice, a indiqué Steve Letwin, président et chef de la direction d'IAMGOLD. Nous avons obtenu d'excellents résultats d'exploitation grâce à toutes nos mines qui ont dépassé les prévisions de production et aux réductions de coûts à la suite des importantes initiatives d'amélioration du rendement. Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation a augmenté de 721 %, les marges sur l'or de 56 % et la trésorerie à la fin de l'exercice totalisait 763 millions $. Tout au long de l'année, nous avons atteint des objectifs qui nous fournissent des occasions de croissance maintenant et à l'avenir. Nous avons signé une entente visant l'acquisition des droits de la propriété Saramacca au Suriname et nous avons récemment annoncé des résultats de forage indiquant une minéralisation importante. À Sadiola, nous avons pris la décision d'aller de l'avant avec l'expansion dès que les ententes avec le gouvernement seront définitives. À Essakane, nous prévoyons délimiter une ressource dans la portion est du gisement de Falagountou. Et à Westwood, l'équipe a effectué un travail remarquable pour arriver à atteindre les cibles ambitieuses d'accroissement fixées. Ces réalisations constituent le pivot d'un plan visant à prolonger la durée de vie de nos mines, à réduire notre structure de coûts et à accroître notre production de 25 % au cours des quatre prochaines années.

Par ailleurs, nous avons d'excellentes options de croissance chez nous. À la suite des décisions gouvernementales favorables portant sur les évaluations environnementales de Côté Gold et d'une étude économique préliminaire positive, nous nous attendons à terminer l'étude de préfaisabilité d'ici la fin du deuxième trimestre. De plus, certains de nos projets de prospection comportent des ressources publiées et d'autres atteindront bientôt cette étape. »

Faits saillants de 2016

La production aurifère attribuable de 813 000 onces a dépassé le haut de la fourchette des prévisions et affichait une hausse de 7 000 onces par rapport à 2015.

La production à tous les sites dépassait le haut de la fourchette des prévisions.

Le coût des ventes 1 de 794 $ par once vendue, une nouvelle mesure depuis 2016, a baissé de 111 $ par once comparativement à 2015.

de 794 $ par once vendue, une nouvelle mesure depuis 2016, a baissé de 111 $ par once comparativement à 2015. Les coûts de maintien tout inclus 2 de 1 057 $ par once vendue se situaient au bas de la fourchette des prévisions et représentaient 61 $ par once de moins qu'en 2015.

de 1 057 $ par once vendue se situaient au bas de la fourchette des prévisions et représentaient 61 $ par once de moins qu'en 2015. Le total des coûts décaissés 2 de 739 $ par once produite était sous les prévisions et inférieur de 96 $ par once comparativement à 2015.

de 739 $ par once produite était sous les prévisions et inférieur de 96 $ par once comparativement à 2015. Le profit brut de 102,2 millions $ était en hausse de 156,8 millions $ par rapport à 2015.

La marge sur l'or 2 s'élevait à 505 $ par once, en hausse de 182 $ par once par rapport à 2015.

s'élevait à 505 $ par once, en hausse de 182 $ par once par rapport à 2015. Le profit net de 52,6 millions $ (0,13 $ par action) était en hausse de 849,7 millions $ (2,17 $ par action) par rapport à 2015.

Le profit net rajusté provenant des activités poursuivies 2 de 3,9 millions $ (0,01 $ par action 2 ) s'est accru de 173,9 millions $ (0,45 $ par action) comparativement à 2015.

de 3,9 millions $ (0,01 $ par action ) s'est accru de 173,9 millions $ (0,45 $ par action) comparativement à 2015. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation s'élevait à 314,4 millions $, en hausse de 276,1 millions $ comparativement à 2015.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée se chiffraient à 762,7 millions $ au 31 décembre 2016.

La Société a établi une facilité de crédit renouvelable de 250 millions $, dont 170 millions $ sont entièrement garantis.

Après la fin de l'exercice, des garanties supplémentaires de 80 millions $ comportant des modalités similaires ont augmenté la facilité de crédit renouvelable à 250 millions $.

La Société a réalisé un financement par actions de 230 millions $ (produit brut) pour renforcer l'état de la situation financière, réduire la dette et financer la croissance interne, y compris l'expansion de Sadiola.

La Société a racheté des billets de premier rang non garantis en circulation pour une somme de 145,9 millions $ (valeur nominale).

La vente de lingots d'or pour un produit de 170,3 millions $ a généré un gain de 72,9 millions $ après les coûts de transactions.

L'émission d'actions accréditives a généré un produit total de 43,6 millions $.

La Société a conclu une entente avec le gouvernement du Suriname visant l'acquisition des droits de la propriété Saramacca et elle prévoit achever une estimation des ressources minérales initiales d'ici le troisième trimestre de 2017.

Après la fin de l'exercice, la Société a annoncé des résultats d'analyses provenant du programme de forage de 2016 à Saramacca. Les principaux résultats comprenaient : 4,31 g Au/t sur 101,0 mètres, 3,98 g Au/t sur 78,0 mètres, 5,22 g Au/t sur 46,5 mètres et 4,78 g Au/t sur 24,0 mètres.

La Société a annoncé son intention d'aller de l'avant avec le projet des sulfures de Sadiola sous réserve du renouvellement des permis d'exploitation et de construction et de la conclusion d'un accord sur l'énergie et sur les modalités fiscales avec le gouvernement du Mali .

. Westwood a atteint ses cibles d'accroissement, y compris les 25 km de développement souterrain.

La Société a signé une entente définitive avec Merrex Gold visant l'acquisition, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, de toutes les actions émises et en circulation qu'IAMGOLD ne détient pas déjà, qui devrait se clôturer au premier trimestre de 2017.

Après la fin de l'exercice, la Société a annoncé les résultats d'une évaluation économique préliminaire établissant un autre scénario de mise en valeur possible au projet Côté Gold et une décision favorable à l'issue de l'évaluation environnementale provinciale, qui avait été précédée d'une décision favorable à la suite de l'évaluation environnementale fédérale en avril 2016.

Le 16 février 2017, INV Metals Inc. (« INV Metals ») a annoncé un financement par convention de prise ferme de 27,6 millions $ CA, comprenant une option de surattribution de 3,6 millions $ CA, en vue de faire progresser la mise en valeur du projet Loma Larga en Équateur ainsi qu'à des fins générales. La Société entend conserver sa participation actuelle de 35,6 % dans le capital-actions de INV Metals.





SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS ET DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION







Trois mois terminés

le 31 décembre Exercices terminés

le 31 décembre Résultats financiers (en millions de $, sauf indication contraire) 2016 2015 2016 2015 Activités poursuivies















Produits 252,5 $ 238,2 $ 987,1 $ 917,0 $ Coût des ventes 233,4 $ 283,5 $ 884,9 $ 971,6 $ Profit brut 19,1 $ (45,3) $ 102,2 $ (54,6) $ Profit net (perte nette) provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD (5,3) $ (675,9) $ 52,6 $ (797,1) $ Profit net (perte nette) provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD par action ($/action) (0,01) $ (1,73) $ 0,13 $ (2,04) $ Profit net (perte nette) rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD1 3,3 $ (62,8) $ 3,9 $ (170,0) $ Profit net (perte nette) rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD par action ($/action) 1 0,01 $ (0,16) $ 0,01 $ (0,44) $ Trésorerie nette provenant des (utilisée par les) activités d'exploitation 65,2 $ (37,3) $ 314,4 $ 38,3 $ Trésorerie nette provenant des (utilisée par les) activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement1 63,3 $ (59,9) $ 290,1 $ 79,5 $ Profit net provenant des activités abandonnées attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD -- $ -- $ -- $ 41,8 $ Profit net provenant des activités abandonnées attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD ($/action) -- $ -- $ -- $ 0,11 $ Importantes statistiques d'exploitation















Ventes d'or - attribuables (milliers d'onces) 218

219

808

808

Production aurifère - attribuable (milliers d'onces) 215

199

813

806

Prix moyen réalisé de l'or1 ($/once) 1 190 $ 1 101 $ 1 244 $ 1 158 $ Coût des ventes2 ($/once) 784 $ 1 019 $ 794 $ 905 $ Total des coûts décaissés1 ($/once) 740 $ 825 $ 739 $ 835 $ Coûts de maintien tout inclus1 ($/once) 995 $ 1 202 $ 1 057 $ 1 118 $ Marge sur l'or1 ($/once) 450 $ 276 $ 505 $ 323 $

1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion. 2 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 35 des états financiers consolidés annuels de la Société sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE 2016 ET DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Rendement financier

Les produits provenant des activités poursuivies en 2016 atteignaient 987,1 millions $, en hausse de 70,1 millions $ ou de 8 % par rapport à l'exercice précédent. La hausse était principalement attribuable à un prix réalisé de l'or supérieur (67,8 millions $) et à un volume supérieur des ventes à Westwood (4,5 millions $), en partie contrebalancés par des ventes d'or inférieures à Rosebel (3,6 millions $). Les produits provenant des activités poursuivies au quatrième trimestre de 2016 totalisaient 252,5 millions $, en hausse de 14,3 millions $ ou de 6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison du volume supérieur des ventes à Rosebel et à Westwood (20,4 millions $) et à des prix réalisés de l'or supérieurs (18,9 millions $), en partie contrebalancés par un volume des ventes inférieur à Essakane (25,5 millions $).

Le coût des ventes attribuable aux activités poursuivies en 2016 totalisait 884,9 millions $, soit 86,7 millions $ ou 9 % de moins par rapport à l'exercice précédent. La diminution provenait principalement des coûts d'exploitation moindres (91,8 millions $) en partie contrebalancés par des redevances accrues en raison d'un prix réalisé de l'or plus élevé (4,7 millions $). Les coûts d'exploitation étaient moins élevés essentiellement en raison d'une augmentation des frais de découverture capitalisés à Essakane, d'une baisse des prix réalisés du carburant, des dévalorisations des stocks moins élevées, de la dépréciation du dollar surinamais relativement au dollar américain, de la baisse des coûts de main-d'oeuvre à Rosebel à la suite des réductions des effectifs en 2015, de la diminution des pertes réalisées sur instruments dérivés et de l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien et à l'euro, en partie contrebalancées par une augmentation de la consommation de carburant à Essakane.

Le coût des ventes provenant des activités poursuivies au quatrième trimestre de 2016 totalisait 233,4 millions $, en déclin de 50,1 millions $ ou de 18 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. La diminution résultait principalement des coûts d'exploitation inférieurs (55,0 millions $) en partie contrebalancés par une charge d'amortissement supérieure (4,3 millions $). Les coûts d'exploitation ont diminué essentiellement en raison des dévalorisations des stocks, des frais de découverture capitalisés supérieurs et des prix réalisés du carburant inférieurs à Essakane, de la dépréciation du dollar surinamais relativement au dollar américain, et des pertes moindres réalisées sur instruments dérivés, en partie contrebalancés par le moment où l'entretien a été effectué à l'usine à Rosebel, une consommation accrue de carburant à Essakane et à Rosebel et des prix supérieurs réalisés du carburant à Rosebel.

La charge d'amortissement en 2016 s'élevait à 261,3 millions $, comparable aux 260,9 millions $ au cours de l'exercice précédent principalement attribuable à l'accroissement de la production et à l'affaiblissement des réserves à Rosebel et au moment de l'ajout d'immobilisations, en partie contrebalancés par une baisse de l'amortissement des frais de découverture capitalisés à Essakane. La charge d'amortissement au quatrième trimestre de 2016 s'élevait à 68,2 millions $, en hausse de 4,3 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent principalement en raison du moment d'ajout d'immobilisations à Rosebel et de l'accroissement de la production, en partie contrebalancés par l'amortissement moindre des frais de découverture capitalisés à Essakane.

La charge d'impôts provenant des activités poursuivies en 2016 s'élevait à 33,4 millions $, en hausse de 21,9 millions $ par rapport à l'exercice précédent. La charge d'impôts pour 2016 incluait une charge d'impôts exigibles de 21,7 millions $ (30,4 millions $ en 2015) et une charge d'impôts différés de 11,7 millions $ (recouvrement d'impôts différés de 18,9 millions $ en 2015). L'augmentation de la charge d'impôts en 2016 s'expliquait principalement par la différence entre les niveaux de résultats imposables d'une période par rapport à l'autre dans les territoires où la Société exerce ses activités ainsi qu'en raison des modifications des actifs et passifs d'impôts différés attribuables aux fluctuations de change.

une charge d'impôts différés de 11,7 millions $ (recouvrement d'impôts différés de 18,9 millions $ en 2015). L'augmentation de la charge d'impôts en 2016 s'expliquait principalement par la différence entre les niveaux de résultats imposables d'une période par rapport à l'autre dans les territoires où la Société exerce ses activités ainsi qu'en raison des modifications des actifs et passifs d'impôts différés attribuables aux fluctuations de change. Le profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres en 2016 s'élevait à 52,6 millions $ ou 0,13 $ par action, représentant une hausse de 849,7 millions $ ou de 2,17 $ par action par rapport à 2015. L'augmentation provenait principalement des pertes de valeur au quatrième trimestre de 2015 (621,3 millions $), d'un coût des ventes moindre (86,7 millions $), d'un gain sur la vente de lingots d'or (72,9 millions $), des produits supérieurs (70,1 millions $), des pertes moindres réalisées sur instruments dérivés (43,7 millions $) et des variations dans les estimations des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations des sites fermés (13,4 millions $), en partie contrebalancés par une charge accrue des impôts sur les résultats (21,9 millions $) et un gain en 2015 sur la disposition de l'actif donnant droit à des redevances de Diavik (43,5 millions $). La perte nette provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres au quatrième trimestre de 2016 totalisait 5,3 millions $, en baisse de 670,6 millions $ ou de 99 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. La baisse provenait principalement des pertes de valeur au quatrième trimestre de 2015 (621,3 millions $), du coût des ventes moindre (50,1 millions $), des produits supérieurs (14,3 millions $) et des estimations des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés (12,2 millions $), en partie contrebalancés par des charges d'impôts plus élevées (24,0 millions $).

La perte nette rajustée provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres 2 pour 2016 se chiffrait à 3,9 millions $ (0,01 par action 2 ), en hausse relativement à une perte nette rajustée de 170,0 millions $ (0,44 $ par action 2 ) l'exercice précédent. Le profit net rajusté lié aux activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres 2 au quatrième trimestre de 2016 s'élevait à 3,3 millions $ (0,01 $ par action 2 ), en hausse par rapport à la perte nette rajustée de 62,8 millions $ (0,16 $ par action 2 ) à la même période de l'exercice précédent.

pour 2016 se chiffrait à 3,9 millions $ (0,01 par action ), en hausse relativement à une perte nette rajustée de 170,0 millions $ (0,44 $ par action ) l'exercice précédent. Le profit net rajusté lié aux activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres au quatrième trimestre de 2016 s'élevait à 3,3 millions $ (0,01 $ par action ), en hausse par rapport à la perte nette rajustée de 62,8 millions $ (0,16 $ par action ) à la même période de l'exercice précédent. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation en 2016 s'élevait à 314,4 millions $, représentant une hausse de 276,1 millions $ par rapport à 2015. Cette hausse était principalement attribuable au règlement net moins élevé des instruments dérivés (118,8 millions $), au résultat supérieur après les ajustements hors trésorerie (103,7 millions $) et à des variations du fonds de roulement hors trésorerie (65,5 millions $). La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation au quatrième trimestre de 2016 s'élevait à 65,2 millions $, en hausse de 102,5 millions $ comparativement à la même période de l'exercice précédent, principalement pour les raisons énumérées ci-dessus.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement2 s'élevait à 290,1 millions $ en 2016, en hausse de 210,6 millions $ par rapport à 2015. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement2 au quatrième trimestre de 2016 s'élevait à 63,3 millions $, en hausse de 123,2 millions $ par rapport à la même période de l'année précédente.

Situation financière

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée s'élevaient à 762,7 millions $ au 31 décembre 2016, en hausse de 205,6 millions $ par rapport au 31 décembre 2015. Cette hausse provenait principalement de la trésorerie générée par les activités d'exploitation (314,4 millions $), du produit issu du financement par actions (220,1 millions $), du produit tiré de la vente de lingots d'or (170,3 millions $) et du produit de l'émission d'actions accréditives (43,6 millions $), en partie contrebalancés par les coûts en immobilisations et en actifs de prospection et d'évaluation (273,6 millions $), le rachat des billets de premier rang non garantis (141,5 millions $), le remboursement de la facilité de crédit (70,0 millions $), les intérêts payés (41,9 millions $) et les impôts sur les résultats payés (16,3 millions $).

Production et coûts

En 2016, la production d'or attribuable, comprenant les exploitations en coentreprises, s'élevait à 813 000 onces, une augmentation de 7 000 onces par rapport à 2015 principalement en raison des teneurs et du débit meilleurs à Rosebel (9 000 onces), des teneurs supérieures à Westwood (5 000 onces) et des teneurs supérieures à Sadiola (1 000 onces), en partie contrebalancés par des teneurs et une récupération moindres à Essakane (6 000 onces) et la fermeture de Yatéla (2 000 onces). La production d'or attribuable, incluant les activités des coentreprises, se chiffrait à 215?000 onces au quatrième trimestre de 2016, en hausse de 16?000 onces par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse provenait des teneurs et du débit meilleurs à Rosebel (13 000 onces) et par des teneurs et une récupération plus élevées à Westwood (5 000 onces), en partie contrebalancés par une récupération moindre à Essakane (2 000 onces).

Les ventes d'or attribuables, incluant les activités des coentreprises, s'élevaient à 808 000 onces en 2016, semblables à celles de l'exercice antérieur, et ce, principalement en raison des ventes supérieures à Westwood (3 000 onces), contrebalancées par les ventes moindres à Rosebel (3 000 onces).

Le coût des ventes par once vendue pour l'exercice et le quatrième trimestre de 2016 s'élevait à 794 $ et à 784 $ respectivement, en baisse de 12 % et de 23 % par rapport aux mêmes périodes de l'exercice précédent en raison des facteurs indiqués dans les explications sur le coût des ventes dans la section sur le rendement financier ci-dessus.

Le total des coûts décaissés par once produite s'élevait à 739 $ en 2016, soit 11 % de moins qu'en 2015. La baisse est principalement attribuable aux frais de découverture capitalisés accrus à Essakane, aux prix réalisés du carburant plus bas, au dollar surinamais en déclin par rapport au dollar américain, aux coûts de main-d'oeuvre moindres à Rosebel à la suite de la réduction des effectifs en 2015, aux pertes moindres réalisées sur les instruments dérivés et à la production accrue à Rosebel. Le total des coûts décaissés au quatrième trimestre de 2016 s'élevait à 740 $ par once, en baisse de 10 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. La baisse est principalement attribuable à l'augmentation des frais de découverture capitalisés à Essakane, aux prix réalisés du carburant et aux coûts moindres à Rosebel dus à la dépréciation du dollar surinamais par rapport au dollar américain et aux pertes moindres réalisées sur les instruments dérivés, en partie contrebalancés par les coûts d'exploitation supérieurs aux coentreprises. Le total des coûts décaissés incluait : Des réductions de 32 $ par once en 2016 (35 $ par once en 2015) et de 44 $ par once au quatrième trimestre de 2016 (39 $ par once au quatrième trimestre de 2015) liées à la normalisation des coûts et la révision de l'accroissement à Westwood. Les pertes réalisées sur instruments dérivés de 1 $ par once en 2016 (55 $ par once en 2015) et de néant au quatrième trimestre de 2016 (58 $ par once au quatrième trimestre de 2015).

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue en 2016 s'élevaient à 1 057 $, soit 5 % inférieurs qu'en 2015 en raison du coût des ventes moindre en partie contrebalancé par des coûts de maintien supérieurs. Les coûts de maintien tout inclus au quatrième trimestre de 2016 s'élevaient à 995 $ par once, en baisse de 17 % comparativement au quatrième trimestre de 2015, essentiellement en raison des coûts décaissés et des coûts en immobilisations de maintien inférieurs. Les coûts de maintien tout inclus comprenaient : Des réductions de 33 $ par once en 2016 (35 $ par once en 2015) et de 43 $ par once au quatrième trimestre de 2016 (36 $ par once au quatrième trimestre de 2015) liées à la normalisation des coûts et à la révision de l'accroissement à Westwood. Les pertes réalisées sur instruments dérivés de 1 $ par once vendue en 2016 (63 $ en 2015) et de néant au quatrième trimestre de 2016 (59 $ par once au quatrième trimestre de 2015). Les coûts de maintien tout inclus en 2015 comprenaient aussi l'effet de l'acquisition d'actifs détenus en vertu de contrats location-financement à Rosebel qui a fait augmenter les coûts de maintien tout inclus consolidés de 33 $ par once vendue pour l'exercice de 2015 et de 123 $ par once au quatrième trimestre.



L'engagement envers Zéro Incident se poursuit

En 2016, la Société a atteint une performance record en santé et sécurité mesurée par la fréquence de tous les types de blessures graves (taux JART3). Le taux en 2016 a diminué à 0,30, un meilleur taux que celui ciblé de 0,62 ainsi que celui de 0,67 en 2015. Malheureusement, un décès survenu au cours du troisième trimestre de 2016, lors d'un accident impliquant les autobus de transport du personnel au Burkina Faso, est venu assombrir la performance en santé et sécurité.

PRÉVISIONS DE 2017

Se reporter au communiqué de presse du 16 janvier 2017 et au rapport de gestion annuel pour de plus amples renseignements.

Production aurifère attribuable 845 000 à 885 000 onces

Westwood continuera de se concentrer sur le développement souterrain et devrait produire entre 115 000 et 125 000 onces, pratiquement le double de la production de 2016. La production accrue à Westwood reflète les niveaux de production commerciale provenant de trois blocs d'exploitation, y compris les zones des travaux de réhabilitation achevés en 2016. À Rosebel, les teneurs supérieures et la meilleure productivité devraient accroître la production, malgré un débit moindre anticipé en raison d'une proportion de roche dure s'approchant de 70 %. À Essakane, le débit et la récupération devraient augmenter tandis que les teneurs devraient diminuer. Les coentreprises devraient produire entre 65 000 et 75 000 onces.

Coûts

Coût des ventes par once 765 $ - 815 $ Total des coûts décaissés par once 740 $ - 780 $ Coûts de maintien tout inclus par once 1 000 $ - 1 080 $

Au quatrième trimestre de 2016, la Société a introduit la mesure du coût des ventes qui sert à suivre la performance de la Société et à donner des prévisions opérationnelles supplémentaires. Les prévisions de coûts en 2017 reflètent les hypothèses de la Société liées aux prix du pétrole et au change ainsi que les attentes quant au maintien de ses initiatives d'optimisation du rendement à tous les sites, tout en prenant en considération la proportion croissante de roche dure à Rosebel et à Essakane qui devrait exercer une demande grandissante sur la capacité de concassage et de broyage et, par conséquent, augmenter la consommation d'énergie et de réactifs.

Coûts en immobilisations 250 millions $ ± 5 %

Des 250 millions $, 175 millions $ serviront aux immobilisations de maintien et 75 millions $ en coûts de développement. Les coûts en immobilisations de maintien comprennent les frais de découverture capitalisés à Essakane (39 millions $) et à Rosebel (28 millions $) et 51 millions $ en pièces de rechange et en équipement à ces exploitations. De ces coûts de développement et d'expansion, 45 millions $ seront alloués aux travaux de développement souterrain à Westwood et 10 millions $ serviront à faire progresser le projet des sulfures de Sadiola, y compris l'achèvement de l'étude d'optimisation pour raffiner les analyses économiques du projet. Les coûts en immobilisations pour les nouvelles constructions ne sont pas inclus dans les prévisions de la Société pour Sadiola en ce moment. La Société compte aller de l'avant dès le renouvellera les permis de construction et d'exploitation et la conclusion d'un accord sur l'énergie et sur les modalités fiscales liés au projet avec le gouvernement du Mali. Une fois que la date de commencement du projet sera connue, les prévisions portant sur Sadiola seront ajustées en conséquence.

Projets de prospection 47 millions $

Les 47 millions $ comprennent des travaux d'exploration au projet Saramacca près de Rosebel, le forage des zones interfosses à Rosebel et des cibles très prometteuses à Essakane. À mesure de l'avancement des projets cette année, la Société vise à réaliser une première estimation des ressources à Saramacca, au projet Monster Lake au Québec et au projet Borosi Est au Nicaragua. Des 47 millions $ prévus, 20 millions $ porteront sur des dépenses capitalisées et sont compris dans les 250 millions $ en coûts en immobilisations prévus en 2016.

Amortissement de 260 millions $ à 270 millions $

Les charges d'amortissement en 2017 devaient correspondre à celles de 2016.

Impôts sur les résultats de 35 millions $ à 45 millions $

La Société s'attend à payer en trésorerie des impôts se situant entre 35 millions $ et 45 millions $ en 2017. De plus, des redressements des actifs ou des passifs d'impôts différés pourraient être comptabilisés au cours de l'exercice.





PRODUCTION D'OR ATTRIBUABLE ET COÛTS











Production aurifère (milliers d'onces) Coût des ventes1 ($ par once vendue) Total des coûts décaissés3 ($ par once produite) Coûts de maintien

tout inclus3

($ par once vendue) Trois mois terminés le 31 décembre 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Propriétaire-exploitant



























Essakane (90 %) 96 98 725 $ 983 $ 686 $ 802 $ 948 $ 1 024 $ Rosebel (95 %) 83 70 710

943

667

812

799

1 420

Westwood (100 %)2 18 13 1 452

1 963

880

995

1 281

1 265



197 181 784 $ 1 019 $ 695

820

966

1 218

Coentreprises 18 18







1 231

877

1 265

1 043

Total des exploitations 215 199







740 $ 825 $ 995 $ 1 202 $ Coût des ventes1 ($/once)



784 $ 1 019 $















Coûts décaissés sans les redevances









686 $ 771 $







Redevances











54

54









Total des coûts décaissés3











740 $ 825 $







Coûts de maintien tout inclus3

















995 $ 1 202 $

1 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 35 des états financiers consolidés annuels de la Société sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. 2 Le coût des ventes par once vendue à Westwood ne prend pas en considération l'incidence de la normalisation des coûts et de la révision de l'accroissement au quatrième trimestre de 2016 de 518 $ par once (826 $ au quatrième trimestre de 2015). 3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion comprenant Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable.

















Production aurifère

(milliers d'onces) Coût des ventes1 ($ par once vendue) Total des coûts

décaissés3

($ par once produite) Coûts de maintien

tout inclus3

($ par once vendue) Exercices terminés

le 31 décembre 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Propriétaire-exploitant



























Essakane (90 %) 377 383 716 $ 836 $ 668 $ 808 $ 977 $ 1 010 $ Rosebel (95 %) 296 287 768

860

729

849

988

1 165

Westwood (100 %)2 65 60 1 324

1 467

894

1 001

1 182

1 292



738 730 794 $ 905 $ 712

840

1 056

1 145

Coentreprises 75 76







996

787

1 067

862

Total des exploitations 813 806







739 $ 835 $ 1 057 $ 1 118 $ Coût des ventes1 ($/once)



794 $ 905 $















Coûts décaissés sans les redevances











683 $ 784 $







Redevances











56

51









Total des coûts décaissés3











739 $ 835 $







Coûts de maintien tout inclus3



















1 057 $ 1 118 $





1 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 35 des états financiers consolidés annuels de la Société sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. 2 Le coût des ventes par once vendue à Westwood ne prend pas en considération l'incidence de la normalisation des coûts et de la révision de l'accroissement pour l'exercice de 2016 de 385 $ par once (436 $ pour l'exercice de 2015). 3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion comprenant Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable.

ANALYSE DES ACTIVITÉS DE CHAQUE SITE MINIER

(Se reporter au rapport de gestion annuel pour de plus amples renseignements.)

Mine Essakane - Burkina Faso (participation d'IAMGOLD - 90 %)

La production aurifère attribuable au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 s'élevait à 96 000 onces et à 377 000 onces respectivement, comparativement à 98 000 onces et à 383 000 aux mêmes périodes de l'exercice antérieur. La production était moindre par rapport à l'exercice antérieur principalement du fait d'une récupération inférieure engendrée par une plus forte teneur en graphite dans le minerai et des teneurs moindres, en partie contrebalancés par une hausse du débit. Le débit de l'usine au quatrième trimestre représentait 7 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent malgré une augmentation de la proportion de roche dure à 65 % par rapport à 60 % à la même période de l'exercice précédent.

Le coût des ventes par once vendue au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 s'élevait à 725 $ et à 716 $ respectivement, comparativement à 983 $ et à 836 $ aux mêmes périodes de l'exercice précédent. Les diminutions de 26 % et de 14 % étaient principalement attribuables aux dévalorisations moins élevés des stocks, aux frais de découverture capitalisée supérieurs, aux pertes moindres réalisées sur les instruments dérivés, aux prix inférieurs réalisés sur le carburant, aux biens de consommation à la mine en baisse occasionnés par une quantité moindre de tonnes extraites, au dollar américain plus fort par rapport à l'euro, aux redevances moindres en raison des ventes inférieures ayant eu une incidence sur le quatrième trimestre 2016, en partie contrebalancés par une plus grande consommation de carburant liée à l'extraction à Falagountou et à une hausse des coûts d'entretien de la flotte attribuable à l'exploitation de roches dures.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 se chiffraient à 948 $ et à 977 $ respectivement, comparativement à 1 024 $ et à 1 010 $ aux mêmes périodes de l'exercice précédent. Les diminutions de 7 % et de 3 % par rapport aux mêmes périodes de l'exercice précédent étaient essentiellement attribuables au coût des ventes moindre, en partie contrebalancé par des coûts en immobilisations de maintien supérieurs, y compris une augmentation des frais de découverture capitalisés.

Les coûts de maintien tout inclus au quatrième trimestre et pour l'exercice 2015 comprenaient l'incidence des pertes réalisées sur instruments dérivés de 55 $ et de 75 $ par once vendue respectivement.

Perspectives de 2017

Au cours de 2016, Essakane a réalisé plusieurs initiatives pour améliorer la performance opérationnelle. La mise en service d'un réacteur de lixiviation intensive au deuxième trimestre de 2016 améliorera encore plus la récupération, et une étude géométallurgique visant à augmenter la récupération lors du traitement du minerai à forte teneur en graphite devrait être achevée au deuxième trimestre de 2017. La mise en service de l'usine de traitement du charbon fin au deuxième trimestre de 2016 permet d'accroître l'or vendable en facilitant le traitement du charbon fin sur le site.

Essakane continuera à optimiser la production, à baisser les coûts unitaires et à augmenter l'efficacité d'extraction et d'usinage afin de traiter une plus forte proportion de roche dure dans l'alimentation de l'usine. Les initiatives comprennent l'optimisation du circuit de broyage et l'ajout d'un module de génération d'oxygène pour améliorer la récupération.

En 2017, la production attribuable devrait se situer entre 370 000 et 380 000 onces.

Mine Rosebel - Suriname (participation d'IAMGOLD - 95 %)

La production d'or attribuable au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 s'élevait à 83 000 onces et à 296 000 onces respectivement, comparativement à 70 000 onces et à 287 000 onces aux mêmes périodes de l'exercice antérieur. La production accrue en 2016 provenait essentiellement des teneurs et du débit supérieurs, en partie contrebalancé par une récupération moindre. Un arrêt de production de 11 jours en décembre a eu une incidence sur le débit de l'usine et la production au quatrième trimestre 2015.

Le coût des ventes par once vendue au quatrième trimestre 2016 s'élevait à 710 $ comparativement à 943 $ à la même période de l'exercice précédent. La diminution de 25 % était principalement attribuable aux dévalorisations des stocks moins élevées et à la dépréciation du dollar surinamais relativement au dollar américain, en partie contrebalancées par le moment où a eu lieu l'entretien de l'usine, les prix supérieurs réalisés du carburant, la consommation de davantage de carburant et les coûts accrus d'entrepreneur.

Le coût des ventes par once vendue en 2016 s'élevait à 768 $ comparativement à 860 $ l'exercice précédent. La diminution de 11 % était principalement attribuable à la dépréciation du dollar surinamais relativement au dollar américain, aux dévalorisations des stocks moins élevées, aux baisses des prix réalisés du carburant et aux diminutions des coûts de main-d'oeuvre à la suite de la réduction des effectifs en 2015, en partie contrebalancées par la hausse des coûts d'entrepreneur.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 s'élevaient à 799 $ et à 988 $ respectivement, comparativement à 1 420 $ et 1 165 $ au cours des mêmes périodes de l'exercice précédent. Les diminutions de 44 % et de 15 % comparativement aux mêmes périodes de l'exercice précédent s'expliquaient principalement par les coûts en immobilisations de maintien et le coût des ventes moindres. Les coûts de maintien tout inclus au quatrième trimestre et pour l'exercice 2015 comprenaient l'incidence de l'acquisition d'actifs détenus en vertu de contrats location-financement de 382 $ et de 94 $ par once vendue respectivement, et l'effet des pertes réalisées sur instruments dérivés de 58 $ et de 46 $ par once respectivement.

Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a conclu un accord avec le gouvernement du Suriname en vue de faire l'acquisition des droits de la propriété Saramacca, une propriété comportant un fort potentiel de roche molle située à environ 25 kilomètres de l'usine de Rosebel. Un premier programme de forage au diamant a débuté à la fin du troisième trimestre de 2016 pour valider les ressources minérales historiques. Les résultats définitifs des analyses du programme de forage de 2016 ont été annoncés après la fin de l'exercice. Les principaux résultats comprennent 4,31 g Au/t sur 101,0 mètres, 3,98 g Au/t sur 78,0 mètres, 5,22 g Au/t sur 46,5 mètres et 4,78 g Au/t sur 24,0 mètres (voir le communiqué de presse en date du 13 février 2017). Le forage de délimitation devrait se poursuivre tout au long de 2017 dans le but de terminer une première estimation des ressources d'ici le troisième trimestre de 2017.

Perspectives de 2017

Le débit de l'usine devrait diminuer en 2017 par rapport à 2016 puisque la proportion de roche dure usinée continuera d'augmenter. Afin de gérer la proportion croissante de roche dure alimentant l'usine, Rosebel a apporté trois améliorations importantes à l'usine en 2016 : la mise en service d'un second concasseur visant à augmenter la capacité de broyage de la roche dure, l'installation d'un variateur de vitesse qui permettra d'accroître la capacité de couple du broyeur SAG, et un nouveau revêtement spécialement conçu dans le circuit de broyage. Également, les améliorations apportées aux procédés métallurgiques d'élution, à la gestion du charbon et à l'optimisation de la gravimétrie sont en cours et continueront à faciliter la réduction les stocks d'or résiduel dans le circuit. Rosebel continuera à optimiser sa capacité d'exploitation en améliorant la fragmentation lors du sautage et à améliorer l'efficacité du chargement et du transport tout en réduisant les coûts par l'entremise d'une meilleure gestion des carburants et des pneus. Malgré la proportion de roche dure qui devrait avoisiner les 70 % cette année comparativement à 26 % au quatrième trimestre de 2016, la Société s'attend à ce que l'amélioration des teneurs et les effets de ces initiatives permettent à Rosebel d'atteindre ses cibles de production et de coûts en 2017. Rosebel prévoit une production attribuable se situant entre 295 000 et 305 000 onces en 2017.

Mine Westwood - Canada (participation d'IAMGOLD - 100 %)

La production aurifère au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 s'élevait à 18 000 onces et à 65 000 onces respectivement, comparativement à 13 000 onces et à 60 000 onces aux mêmes périodes de l'exercice antérieur. La production plus élevée provenait principalement de l'accroissement continu et des teneurs accrues, en partie contrebalancés par un débit de production moindre.

Le développement souterrain s'est poursuivi tout au long de 2016 pour ouvrir l'accès à de nouveaux secteurs miniers et comportait du développement latéral et vertical de plus de 5 800 et de 800 mètres au quatrième trimestre, et de 22 700 et 2 000 mètres en 2016, respectivement. Les travaux de développement respectent toujours l'échéancier et atteignent en moyenne 74 mètres de développement latéral par jour. Les travaux de réhabilitation liés à la réouverture du bloc minier 104 ont été complétés, incluant toutes les galeries de contournement. De plus, la production provenant des blocs miniers prévus avance selon le calendrier et le développement des galeries sur rails se poursuit conformément au plan révisé d'accroissement de la production de la mine.

Le coût des ventes par once vendue au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 s'élevait à 1 452 $ et à 1 324 $ respectivement, comparativement à 1 963 $ et à 1 467 $ aux mêmes périodes de l'exercice antérieur. La diminution de 26 % au quatrième trimestre de 2016 était principalement due à l'accroissement des ventes. L'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien et l'accroissement des ventes ont entraîné la baisse de 10 % en 2016.

Le total des coûts décaissés par once produite au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 s'élevaient à 880 $ et à 894 $ respectivement, comparativement à 995 $ et 1?001 $ aux mêmes périodes de l'exercice précédent. Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 se chiffraient à 1 281 $ et 1 182 $, respectivement, comparativement à 1 265 $ et à 1 292 $ aux mêmes périodes de l'exercice précédent. Conformément aux Normes internationales d'information financière, les coûts imputés aux stocks au cours du quatrième trimestre et de l'exercice 2016 ont été réduits de 9,4 millions $ et de 26,4 millions $, respectivement, pour normaliser les coûts indirects fixes imputés sur une base unitaire en raison de la production inhabituellement inférieure. Par conséquent, le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au cours du quatrième trimestre et de l'exercice 2016 ont baissé de 551 $ par once produite et de 518 $ par once vendue, respectivement, et pour l'exercice complet de 2016 de 409 $ par once produite et de 385 $ par once vendue.

La Société prévoit abandonner la pratique de normaliser le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus à Westwood au cours du premier trimestre de 2017 quand la production de Westwood redeviendra normale.

Perspectives de 2017

La production de Westwood en 2017 devrait se situer entre 115 000 et 125 000 onces, ce qui représente presque le double de celle de 2016. Westwood devrait atteindre une production commerciale en 2017 qui proviendra de trois des cinq blocs d'exploitation prévus, y compris le secteur des travaux de réhabilitation achevés en 2016. En mettant l'accent sur les activités de développement de la production et des blocs d'expansion, Westwood devrait atteindre ses cibles de production et ses objectifs de coûts en 2017 tout en poursuivant sa croissance en vue d'atteindre la pleine production d'ici 2020. Westwood devrait effectuer environ 17 kilomètres de développement latéral et 3 kilomètres de développement vertical en 2017.

Mine Sadiola - Mali (participation d'IAMGOLD - 41 %)

La production aurifère attribuable au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 de 16 000 onces et de 70 000 onces respectivement était conforme à celles aux mêmes périodes de l'exercice précédent puisque les teneurs élevées ont été contrebalancées par un débit moindre.

Le total des coûts de maintien tout inclus par once au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016 s'élevaient à 1 297 $ et à 1 042 $ respectivement, comparativement à 1 010 $ et 839 $ aux mêmes périodes de l'exercice précédent.

Même si le coût des intrants, y compris le carburant, les coûts des entrepreneurs et autres biens de consommation, a diminué au quatrième trimestre et pour l'exercice 2016, comparativement aux mêmes périodes de l'exercice précédent, le traitement d'une plus forte proportion provenant des empilements de minerai en 2016 relativement à celui de 2015 qui comportait une proportion accrue de minerai marginal a entraîné des coûts décaissés supérieurs d'un trimestre par rapport à l'autre et d'un exercice par rapport à l'autre. En effet, le minerai marginal aurait été imputé aux charges à titre de stériles extraits au cours des années antérieures comparativement à l'imputation de l'or empilé aux charges au cours de la même période du traitement de ce minerai.

Concernant le projet des sulfures de Sadiola, une étude d'optimisation est en cours pour raffiner les analyses économiques, et la Société entend commencer la construction dès que le gouvernement du Mali renouvellera les permis de construction et d'exploitation, conclura un accord sur l'énergie et sur les modalités fiscales. L'extraction des oxydes à Sadiola devrait se poursuivre jusqu'au début de 2018 et leur traitement jusqu'au début de 2019.

PROSPECTION

(Se reporter au rapport de gestion annuel pour de plus amples renseignements.)

En 2016, les dépenses de prospection et les études de projets totalisaient 44,0 millions $, dont 31,7 millions $ étaient imputés aux charges et 12,3 millions $ à la prospection immobilisée. Ces chiffres se comparaient au total de 48,5 millions $ au cours de l'exercice précédent. La section suivante résume l'état d'avancement des projets les plus avancés de la Société.

Projets en propriété exclusive

Boto - Sénégal

En 2016, la Société a réalisé un programme de forage au diamant au gisement de Malikoundi pour cibler la minéralisation dans l'éponte inférieure du gisement afin de compléter les forages des campagnes précédentes et tester le potentiel d'extensions à fortes teneurs en profondeur sur l'allongement nord. La Société a publié des résultats de forage initiaux confirmant la présence de plus larges intervalles de minéralisation dans l'éponte inférieure ainsi que l'extension de la minéralisation à fortes teneurs sur l'allongement au nord du gisement. Les principaux résultats comprenaient l'intersection de 32,0 mètres d'une teneur de 5,19 g Au/t dans l'éponte inférieure, des intersections de 12,0 mètres d'une teneur de 6,39 g Au/t et de 22,0 mètres d'une teneur de 4,04 g Au/t au nord du gisement (voir le communiqué de presse en date du 15 septembre 2016). Lorsque les autres résultats des forages de 2016 seront reçus et validés, ils seront intégrés dans la révision de la modélisation géologique pour soutenir la mise à jour d'une estimation des ressources en 2017. Au cours de 2017, davantage de forage visera à étendre les ressources minérales actuellement connues et à identifier des zones satellites supplémentaires. La Société entend continuer les études techniques et environnementales pour faire avancer l'évaluation économique du projet.

Pitangui - Brésil

Au cours de 2016, la Société a réalisé du forage au diamant afin de tester des cibles situées sur l'allongement au sud-est et au sud-ouest du gisement de São Sebastião présentant des signatures électromagnétiques et des anomalies géochimiques semblables à celles du gisement São Sebastião. Jusqu'à maintenant, le forage a confirmé la présence d'unités lithologiques semblables à celles encaissant le gisement principal São Sebastião, qui pourraient possiblement abriter de la minéralisation supplémentaire. De plus, des travaux portant sur différentes études techniques et environnementales pour faire avancer l'évaluation économique du projet ont commencé. Le forage au diamant se poursuivra en 2017 pour explorer et accroître la base des ressources actuelles.

Projets en coentreprises

La section ci-dessous présente les grandes lignes des projets de prospection de la Société détenus en coentreprises. Les ententes sont généralement établies selon certaines conditions donnant l'option à la Société d'accroître sa participation au fil du temps, en appuyant la décision de le faire au fur et à mesure que les résultats de prospection sont connus.

Siribaya - Mali (coentreprise à parts égales avec Merrex Gold Inc.)

Le projet de prospection Siribaya est géré par IAMGOLD en vertu d'une entente de coentreprise à parts égales avec Merrex Gold Inc. (« Merrex »). Le 22 décembre 2016, la Société a signé une entente définitive avec Merrex dans le cadre d'une transaction entièrement en actions visant l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation autres que celles déjà détenues par IAMGOLD (voir le communiqué de presse en date du 22 décembre 2016). La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2017.

Au cours de 2016, du forage au diamant et en circulation inverse a été réalisé afin d'augmenter le degré de confiance dans les zones minéralisées du gisement Diakha, de prolonger le gisement en profondeur sous l'enveloppe de la fosse préliminaire actuelle et de tester le potentiel de l'allongement au nord du gisement Diakha. Les résultats d'analyses publiés comprenaient les intersections de 19,0 mètres d'une teneur de 9,28 g Au/t et de 18,0 mètres d'une teneur de 6,73 g Au/t (voir le communiqué de presse de Merrex en date du 30 août 2016). Du forage en circulation inverse à larges intervalles le long de l'extension latérale nord a confirmé la présence d'une minéralisation aurifère indiquée par l'intersection de 70,0 mètres d'une teneur de 1,55 g Au/t, y compris 12,0 mètres d'une teneur 2,79 g Au/t (voir le communiqué de presse de Merrex en date du 6 juillet 2016). Le forage en 2017 visera à augmenter le degré de confiance dans les ressources actuelles de Diakha et à délimiter la minéralisation au nord latéralement et en profondeur. Les résultats de ce programme serviront à mettre à jour les ressources minérales en 2017.

Monster Lake - Canada (convention de participation conditionnelle avec TomaGold Corporation)

Un programme de forage d'hiver a été complété en avril 2016 comportant la réalisation d'un peu plus de 8 100 mètres de forage au diamant concentré dans la zone de cisaillement de Monster Lake (« ZCML ») qui abrite la zone 325-Mégane. Les résultats publiés comprenaient 1,2 mètre d'une teneur de 20,16 g Au/t; 0,7 mètre d'une teneur de 9,01 g Au/t et 5,5 mètres d'une teneur de 2,68 g Au/t. D'après l'interprétation, ce dernier trou a recoupé une deuxième et nouvelle zone le long de la structure ZCML dans un secteur situé de 200 à 400 mètres au nord de la zone 325-Mégane (voir le communiqué de presse en date du 15 juin 2016) et nécessitera davantage de forage. Les activités de prospection se sont poursuivies vers la fin de l'année et comportaient de la cartographie géologique et structurale, de l'excavation de quelques tranchées et des levés géochimiques sélectionnés ailleurs sur la propriété et immédiatement aux alentours de la zone 325-Mégane. Le cumul des résultats et des programmes de cartographie guidera la prochaine campagne de forage au diamant qui devrait se poursuivre en 2017 pour mieux définir et prolonger la minéralisation connue le long de la zone MLSZ dans le but d'établir une première estimation des ressources minérales au cours de l'année.

Nelligan - Canada (convention de participation conditionnelle avec Vanstar Mining Resources Inc.)

Au premier semestre de 2016, 4 500 mètres de forage au diamant ont été réalisés visant les extensions de zones connues (zones Liam et Dan) et testant des anomalies de polarisation provoquée à proximité. Les résultats initiaux indiquent la découverte d'une nouvelle zone de minéralisation aurifère coïncidant avec l'anomalie de polarisation provoquée située immédiatement au nord des zones connues. Les résultats des premières analyses (voir les communiqués de presse de Vanstar Mining Resources Inc. en date du 5 avril 2016) ont confirmé la présence d'intersections dans la nouvelle zone découverte. Ces résultats comprenaient 35,8 mètres d'une teneur de 1,90 g Au/t provenant d'une profondeur de 138,0 mètres, incluant 18,0 mètres d'une teneur de 3,20 g Au/t; et 23,0 mètres d'une teneur de 1,23 g Au/t provenant d'une profondeur de 229,0 mètres, incluant 10,3 mètres d'une teneur de 2,02 g Au/t provenant d'une profondeur de 238,5 mètres comprise dans une large zone de roches métasédimentaires altérées comportant de nombreux intervalles aurifères. Les activités réalisées au cours du quatrième trimestre de 2016 comprenaient l'achèvement de 5 trous additionnels totalisant environ 2 200 mètres de forage au diamant pour évaluer la découverte d'une nouvelle minéralisation aurifère. Les résultats sont en attente et, une fois reçus et validés, ils serviront à guider les prochaines cibles des forages qui devraient se poursuivre en 2017.

Borosi Est - Nicaragua (convention de participation conditionnelle avec Calibre Mining Corporation) (« Calibre»)

Au cours de 2016, le forage au diamant a testé des réseaux filoniens auro-argentifères sélectionnés. Calibre a annoncé des résultats d'analyses encourageants provenant d'un certain nombre de réseaux filoniens comprenant : 5,6 mètres d'une teneur de 11,13 g Au/t et 13,7 g Ag/t provenant du principal réseau filonien Blag (voir le communiqué de presse de Calibre en date du 26 juillet 2016) et des intersections de 15,4 mètres d'une teneur de 1,21 g Au/t et 120,9 g Ag/t, et de 16,5 mètres d'une teneur de 2,27 g Au/t et 127,9 g Ag/t provenant de la cible Dôme Est (voir le communiqué de presse de Calibre en date du 15 septembre 2016). Les autres résultats d'analyses publiés provenaient du premier trou réalisé à la veine Veta Loca et indiquaient 6,3 mètres d'une teneur de 10,15 g Au/t et 6,9 g Ag/t (voir le communiqué de presse de Calibre en date du 15 septembre 2016). L'objectif du programme de forage au diamant en 2017 est d'évaluer le potentiel de ressources des veines de Guapinol, de Riscos de Oro et du Dôme Est, et si des résultats positifs en découlaient, ils serviraient à élaborer une estimation des ressources selon la Norme canadienne 43-101. En 2017, IAMGOLD prévoit acquérir une participation initiale de 51 % dans le projet, et pourra par la suite choisir de conclure une deuxième option pour acquérir une participation allant jusqu'à 70 % dans le projet en engageant des dépenses de prospection supplémentaires totalisant 4,5 millions $ et en versant 450 000 $ en paiements à Calibre avant le 26 mai 2020.

Autre

Loma Larga (anciennement Quimsacocha) - Équateur

IAMGOLD, par sa part de 35,6 % dans le capital-actions d'INV Metals, détient une participation indirecte dans le projet aurifère, argentifère et cuprifère Loma Larga en Équateur méridional. INV Metals a terminé l'étude de préfaisabilité étayant la proposition de développement d'une mine souterraine comportant une production anticipée de 3 000 tonnes par jour, une production d'or annuelle de 150 000 onces et une durée de vie d'environ 12 ans (voir le communiqué d'INV Metals en date du 14 juillet 2016). Le 16 février 2017, INV Metals a annoncé un financement par convention de prise ferme de 27,6 millions $ CA, comprenant une option de surattribution de 3,6 millions $ CA, en vue de faire progresser la mise en valeur du projet Loma Larga en Équateur ainsi qu'à des fins générales. La Société entend conserver sa participation actuelle de 35,6 % dans le capital-actions.

RENVOIS (excluant les tableaux)

1 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 35 des états financiers consolidés annuels de la Société sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. 2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter au rapprochement de la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion. 3 Le taux JART désigne le nombre d'incidents occasionnant des jours d'absence, des restrictions et des transferts par 100 employés.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE









(En millions de dollars américains) 31 décembre

2016 31 décembre

2015 Actifs



Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 652,0 $ 481,0 $

Trésorerie affectée 92,0

67,0



Lingots d'or (valeur de marché - néant; 143,3 $ au 31 décembre 2015) --

97,4



Impôts sur les résultats à recevoir --

3,1



Créances et autres actifs courants 61,0

79,5



Stocks 207,9

223,9



1 012,9

951,9

Actifs non courants





Participations dans des entreprises associées et coentreprises 52,6

56,6



Immobilisations corporelles 1 868,2

1 853,8



Actifs de prospection et d'évaluation 169,2

155,1



Impôts sur les résultats à recevoir 29,2

35,1



Trésorerie affectée 18,7

9,1



Autres actifs 249,7

189,8





2 387,6

2 299,5





3 400,5 $ 3 251,4 $ Passifs et capitaux propres



Passifs courants





Dette bancaire -- $ 70,0 $

Fournisseurs et autres créditeurs 162,9

143,2



Impôts sur les résultats à payer 14,7

14,6



Portion courante des provisions 15,8

13,4



Portion courante des autres dettes 2,1

9,1





195,5

250,3

Passifs non courants





Passifs d'impôts différés sur les résultats 159,0

145,8



Provisions 289,8

289,3



Dette à long terme 485,1

628,1





933,9

1 063,2





1 129,4

1 313,5

Capitaux propres



Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD





Actions ordinaires 2 628,2

2 366,2



Surplus d'apport 40,1

38,2



Déficit (409,7)

(461,2)



Cumul des autres éléments du résultat global (perte) (36,9)

(47,4)





2 221,7

1 895,8

Participations ne donnant pas le contrôle 49,4

42,1





2 271,1

1 937,9













3 400,5 $ 3 251,4 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS









Trois mois terminés

le 31 décembre (non audités) Exercices terminés

le 31 décembre (En millions de dollars américains, sauf les données par action) 2016 2015 2016 2015 Activités poursuivies







Produits 252,5 $ 238,2 $ 987,1 $ 917,0 $ Coût des ventes 233,4

283,5

884,9

971,6

Profit brut (perte brute) 19,1

(45,3)

102,2

(54,6)

Frais généraux et administratifs (10,0)

(9,2)

(38,8)

(39,1)

Dépenses de prospection (11,1)

(6,6)

(31,7)

(30,7)

Perte de valeur --

(621,3)

--

(621,3)

Autres revenus (charges) 11,0

(1,5)

0,8

(16,3)

Profit (perte) provenant des exploitations 9,0

(683,9)

32,5

(762,0)

Part du profit net (perte nette) provenant des participations dans les entreprises associées et coentreprises, nette d'impôts (1,4)

4,4

6,1

9,7

Frais financiers (3,5)

(9,1)

(25,2)

(38,3)

Gain (perte) de change (6,2)

(3,4)

(5,2)

0,5

Produits d'intérêts et gains sur instruments dérivés et autres (1,7)

(10,5)

87,0

6,3

Profit (perte) avant les impôts sur les résultats (3,8)

(702,5)

95,2

(783,8)

Impôts sur les résultats 1,0

25,0

(33,4)

(11,5)

Profit net (perte nette) provenant des activités poursuivies (2,8)

(677,5)

61,8

(795,3)

Profit net provenant des activités abandonnées --

--

--

41,8

Profit net (perte nette) (2,8) $ (677,5) $ 61,8 $ (753,5) $ Profit net (perte nette) provenant des activités poursuivies attribuable aux :











Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation (5,3) $ (675,9) $ 52,6 $ (797,1) $ Participations ne donnant pas le contrôle 2,5

(1,6)

9,2

1,8

Profit net (perte nette) provenant des activités poursuivies (2,8) $ (677,5) $ 61,8 $ (795,3) $ Profit net (perte nette) attribuable aux





Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation (5,3) $ (675,9) $ 52,6 $ (755,3) $ Participations ne donnant pas le contrôle 2,5

(1,6)

9,2

1,8

Profit net (perte nette) (2,8) $ (677,5) $ 61,8 $ (753,5) $ Attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation







Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation

(en millions)









De base 451,8

391,6

420,8

389,9



Dilué 451,8

391,6

423,9

389,9

Profit (perte) par action provenant des activités poursuivies ($ par action)











De base (0,01) $ (1,73) $ 0,13 $ (2,04) $

Dilué (0,01) $ (1,73) $ 0,12 $ (2,04) $ Profit par action provenant des activités abandonnées ($ par action) de base et dilué -- $ 0,01 $ -- $ 0,11 $ Profit (perte) par action ($ par action)











De base (0,01) $ (1,73) $ 0,13 $ (1,93) $

Dilué (0,01) $ (1,73) $ 0,12 $ (1,93) $

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL











Trois mois terminés

le 31 décembre (non audités) Exercices terminés

le 31 décembre (En millions de dollars américains) 2016 2015 2016 2015 Profit net (perte nette) (2,8) $ (677,5) $ 61,8 $ (753,5) $ Autres éléments du résultat global (perte), nets d'impôt sur les résultats







Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat







Variation dans la réserve des variations de la juste valeur des titres négociables







Variation nette non réalisée de la juste valeur des titres négociables (4,4)

6,0

7,5

(0,1)

Variation nette réalisée de la juste valeur des titres négociables (0,8)

(6,5)

(2,8)

(1,2)

Incidence fiscale 0,4

0,3

(1,2)

0,7



(4,8)

(0,2)

3,5

(0,6)

Éléments qui pourraient être reclassés en résultat







Variation dans la réserve des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie provenant des activités poursuivies







Partie efficace de la variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (0,7)

(7,8)

5,2

(36,3)

Valeur temps des options et des contrats à terme exclus de la relation de couverture (2,8)

0,4

(4,2)

3,8

Variation nette de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie reclassées aux résultats 1,2

3,4

6,4

20,6

Valeur temps des options et des contrats à terme reclassés aux résultats --

(0,1)

--

(0,6)

Incidence fiscale 0,4

0,5

(0,2)

0,1

Variation dans la réserve des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie provenant des activités abandonnées, nette d'impôts --

--

--

1,6



(1,9)

(3,6)

7,2

(10,8)

Écart de conversion cumulé (0,2)

0,5

(0,3)

(0,8)

Autre --

(0,3)

--

(0,3)

Total des autres éléments du résultat (perte) global (6,9)

(3,6)

10,4

(12,5)

Résultat global (perte) (9,7) $ (681,1) $ 72,2 $ (766,0) $









Résultat global (perte) attribuable aux :







Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation (12,2) $ (679,5) $ 63,0 $ (767,8) $ Participations ne donnant pas le contrôle 2,5

(1,6)

9,2

1,8

Résultat global (perte) (9,7) $ (681,1) $ 72,2 $ (766,0) $









Résultat global (perte) provenant de :







Activités poursuivies (9,7) $ (680,8) $ 72,2 $ (809,1) $ Activités abandonnées --

(0,3)

--

43,1

Résultat global (perte) (9,7) $ (681,1) $ 72,2 $ (766,0) $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE







Trois mois terminés

le 31 décembre

(non audités) Exercices terminés

le 31 décembre (En millions de dollars américains) 2016

2015

2016

2015

Activités d'exploitation















Profit net (perte nette) (2,8) $ (677,5) $ 61,8 $ (753,5) $ Ajustements :



























Frais financiers 3,5

9,0

25,2

38,8



Charge d'amortissement 68,6

64,7

263,5

264,2



Variations dans les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés (13,1)

(0,9)

(9,8)

3,6



Impôts sur les résultats (1,0)

(25,0)

33,4

11,5



Perte (gain) sur instruments dérivés 4,3

16,9

3,0

66,6



Gain sur la vente de lingots d'or --

--

(72,9)

--



Part du profit net (perte nette) provenant des participations dans les entreprises associées et coentreprises, nette d'impôts 1,4

(4,4)

(6,1)

(9,7)



Perte de valeur --

621,3

--

621,3



Gain sur la vente d'un actif de redevances --

--

--

(43,5)



Gain sur la disposition d'activités abandonnées

(39,0)

--

(39,0)



Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie affectée 2,8

0,2

(1,0)

0,5



Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 2,3

5,8

0,6

19,5



Autres éléments hors trésorerie 8,6

50,2

9,6

23,3

Ajustements des éléments de trésorerie :

















Dividendes provenant des coentreprises --

8,2

11,3

12,3



Règlement d'instruments dérivés (0,8)

(86,5)

(9,5)

(128,3)



Déboursés des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (0,7)

(0,5)

(2,7)

(2,5)



Autre --

(0,1)

--

(0,1)

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants 1,9

22,6

24,3

(41,2)

Trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les impôts sur les résultats payés 75,0

(35,0)

330,7

43,8

Impôts sur les résultats payés (9,8)

(2,3)

(16,3)

(5,5)

Trésorerie nette provenant des (utilisées dans les) activités d'exploitation 65,2

(37,3)

314,4

38,3

Activités d'investissement















Immobilisations corporelles

















Coûts en immobilisations (51,2)

(49,2)

(269,5)

(191,4)



Coûts d'emprunts capitalisés --

(6,6)

(17,3)

(12,3)

Produits de la vente de lingots d'or --

--

170,3

--

Produits nets provenant de la disposition d'activités abandonnées --

--

--

491,2

Produits provenant de la disposition d'un actif de redevances --

--

--

52,5

Diminution (augmentation) de la trésorerie affectée 10,0

(67,0)

(33,6)

(67,9)

Acquisition de l'actif de prospection et d'évaluation Saramacca (10,0)

--

(10,0)

--

Coûts en immobilisations d'actifs de prospection et d'évaluation (0,6)

(4,2)

(4,1)

(9,3)

Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle --

(8,4)

--

(8,4)

Autres activités d'investissement 0,7

(0,8)

(0,5)

11,7

Trésorerie provenant des (utilisée dans les) activités d'investissement (51,1)

(136,2)

(164,7)

266,1

Activités de financement















Intérêts payés --

(15,6)

(24,6)

(33,1)

Produits nets de l'émission d'actions ordinaires --

--

220,1

--

Produits de l'émission d'actions accréditives 13,3

3,7

43,6

43,0

Rachat de billets de premier rang non garantis --

--

(141,5)

(11,5)

Produits (remboursement) de la facilité de crédit --

70,0

(70,0)

70,0

Remboursement de contrats de location-financement --

(28,3)

--

(28,3)

Autres activités de financement (0,4)

(2,3)

(5,7)

(14,5)

Trésorerie nette provenant des activités de financement 12,9

27,5

21,9

25,6

Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (2,3)

(5,8)

(0,6)

(19,5)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 24,7

(151,8)

171,0

310,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 627,3

632,8

481,0

158,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie détenus en vue de la vente, au début de la période --

--

--

12,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de l'exercice 652,0 $ 481,0 $ 652,0 $ 481,0 $

TÉLÉCONFÉRENCE

Une téléconférence aura lieu le jeudi 23 février 2017 à 8 h 30 (HNE) au cours de laquelle la direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice de 2016. Une webdiffusion de la téléconférence sera disponible sur le site Web d'IAMGOLD à l'adresse : www.iamgold.com.

Renseignements au sujet de la téléconférence : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou 1 604 638-5340.

L'enregistrement de l'appel sera disponible pendant un mois après la téléconférence en composant : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou 1 604 638-9010, mot de passe : 1091#.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Toute l'information contenue dans le présent communiqué de presse, y compris l'information relative au rendement financier ou aux résultats d'exploitation futurs de la Société et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les estimations de la direction quant aux rendements futurs, à l'exception des faits historiques, constitue des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont établis selon des anticipations, des estimations, des prévisions et des projections à la date du présent communiqué de presse. Par exemple, les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse se retrouvent, sans s'y limiter, dans les titres des rubriques intitulées «?Faits saillants de 2016?» et « Prévisions de 2017 », et comprennent sans s'y limiter, les énoncés en ce qui concerne les prévisions de la Société à l'égard de la production, le coût des ventes, le total des coûts décaissés, les coûts de maintien tout inclus, les charges d'amortissement, le taux d'impôt effectif, les coûts en immobilisations, les perspectives des exploitations, les initiatives de gestion des coûts, les projets de développement et d'expansion, la prospection, les cours futurs de l'or, l'estimation des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, le moment et le volume de la production future estimée, les coûts de production, les délais d'obtention des permis, les fluctuations des monnaies, les exigences d'investissement supplémentaire, la réglementation gouvernementale des exploitations minières, les risques environnementaux, les dépenses de réhabilitations non anticipées, les litiges liés aux titres de propriétés ou de claims et les limitations de couverture d'assurance. Les énoncés prospectifs sont offerts dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de l'avenir. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes, sans s'y limiter, «?pouvoir?», «?devoir?», «?continuer?», «?s'attendre à?», «?anticiper?», «?estimer?», «?prévoir?» ou «?chercher à?» ainsi que «?prévisions?», «?perspectives?», «?potentiel?», «?indice?», «?cible?» «?stratégie?» ou «?projet?» y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs s'appuient nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont, de par leur nature, assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. La Société met en garde le lecteur que de tels énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats financiers, le rendement ou les réalisations réels d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs ne constituent pas de garanties quant aux résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s'y limiter, les fluctuations du cours mondial de l'or, du cuivre, de l'argent ou de certaines autres marchandises (comme le diesel et l'électricité); les fluctuations du dollar américain et des autres monnaies, des taux d'intérêt ou des taux d'emprunt de l'or; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés; les niveaux de liquidités et des sources de financement; l'accès aux marchés financiers et le financement; les régimes fiscaux miniers; la capacité à réussir l'intégration des actifs acquis; l'évolution des lois, des politiques ou de l'économie des États dans lesquels la Société exerce des activités; les difficultés opérationnelles ou techniques pouvant survenir dans le cadre des activités d'exploitation et de développement; les lois et la réglementation régissant la protection de l'environnement; les relations de travail; la disponibilité et les coûts supérieurs associés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de la prospection et du développement, notamment les risques d'épuisement graduel des réserves ou la diminution de leur teneur; l'évolution défavorable des cotes de crédit de la Société; les contestations relatives aux titres de propriété, surtout dans le cas des propriétés non développées; et les risques associés à la prospection, au développement et à l'activité minière. Quant aux projets de développement, la capacité d'IAMGOLD d'assurer ou d'augmenter ses niveaux actuels de production d'or dépend en partie de la réussite de ses projets. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets incluent l'inexactitude des estimations des réserves et des ressources, la récupération métallurgique, les coûts en capital, les coûts d'exploitation de ces projets et les prix futurs des minéraux concernés. Les projets de développement n'ont aucun historique à partir duquel il est possible d'établir une estimation des flux de trésorerie futurs. Les coûts en immobilisations et le temps requis pour développer de nouvelles mines ou autres projets sont considérables, et des changements dans les coûts ou l'échéancier de construction peuvent avoir une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le rendement sur investissement peuvent varier considérablement des estimations faites par IAMGOLD ou IAMGOLD pourrait ne pas réussir à obtenir les approbations gouvernementales nécessaires pour exploiter un projet; dans un tel cas, le projet pourrait ne pas démarrer selon l'échéancier initial ou ne pas démarrer du tout.

Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est confrontée, et qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, la performance ou les réalisations réelles d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, de la performance ou des réalisations futures, exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs diffèrent de façon importante, se reporter à la plus récente notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com,et aussi dans le formulaire 40-F (Form 40-F) déposé auprès de la «?United States Securities and Exchange Commission?» sur le site www.sec.gov/edgar.shtml . Les risques décrits dans la notice annuelle (déposée et consultable sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.shtml et également disponible sur demande auprès de la Société) sont inclus par référence au présent communiqué de presse.

La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres à moins que ce ne soit requis par la loi.

Personnes qualifiées

Les renseignements techniques concernant les activités de prospection contenues dans le présent communiqué sont préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration pour IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD ( www.iamgold.com ) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov .

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/ .

SOURCE IAMGOLD Corporation

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 17:15 et diffusé par :