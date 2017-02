Les ruelles du centre-ville - Présentation publique de 2 projets de transformation







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est le jeudi 23 février en soirée qu'aura lieu la présentation des deux premières ruelles qui ont été jusqu'à présent repensées dans le cadre du projet de transformation des ruelles commerciales du centre-ville. Ces deux ruelles sont les ruelles Mackay/Bishop et de la Montagne/Drummond, toutes deux situées au nord de la rue Sainte-Catherine Ouest.

Les résidents, commerçants et travailleurs du centre-ville, de même que les professionnels, professeurs, étudiants, artistes et amateurs d'urbanisme, de design urbain et d'architecture du paysage sont invités à cette primeur qui s'inscrit dans la volonté de l'arrondissement de réaliser un projet pilote de réaménagement pour 3 à 5 ruelles.

« Ce projet de réappropriation et de transformation des ruelles est audacieux et hautement créatif. Je le vois comme une future signature pour la ville de Montréal à l'international », a déclaré le maire Denis Coderre.

Des espaces à rêver et à transformer

Au printemps 2016, dix ruelles du centre-ville ont été sélectionnées pour faire l'objet d'une consultation populaire. Cette consultation, qui a eu lieu en juillet, a permis de sonder les riverains et visiteurs sur l'usage actuel des ruelles et de les amener à imaginer leur transformation en lieux publics animés. Cinq ruelles ont été retenues à la fin de ce processus et font l'objet du projet pilote actuel.

Les concepts pour les transformations des ruelles Mackay/Bishop et de la Montagne/Drummond sont les deux premiers à être dévoilés au public. Les artisans de ces transformations sont NIP Paysage pour la coordination et l'aménagement urbain, Atomic 3 pour le volet animation multimédia et SMi pour l'ingénierie. Ils ont été retenus à la suite de deux appels d'offres publics.

« Le centre-ville de Montréal est habité, animé et fréquenté par de nombreuses personnes. C'est pourquoi nous travaillons constamment à en améliorer l'expérience et la qualité de vie. Le projet de réaménagement des ruelles va dans ce sens puisqu'il nous permet de transformer des lieux sous-utilisés en espaces publics accueillants et animés à l'année »,

a expliqué M. Richard Bergeron. »

Une invitation

Présentation publique

Date : Le jeudi 23 février Lieu : Église St Jax Montréal, 1439, rue Sainte-Catherine Ouest (métro Guy-Concordia) Horaire de la soirée : 18 à 19 h - Portes ouvertes : rencontres individuelles

19 h à 21 h - Présentation publique

Pour plus d'information ville.montreal.qc.ca/villemarie/ruellesamenagees

