Plus de 50 organismes réunis pour la jeunesse du Québec







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) a organisé aujourd'hui sa rencontre des partenaires. Plus de 50 partenaires nationaux étaient réunis pour faire émerger des opportunités de développement de projets communs afin d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leur plein potentiel.

« Cette rencontre était une occasion unique de réunir des organismes jeunesse provenant de champs d'action différents et de présenter le nouveau programme Créneau carrefour jeunesse en déploiement dans les carrefours jeunesse-emploi (CJE) depuis janvier 2017. Il s'agit également d'un moment privilégié afin de tisser et de renforcer nos liens partenariaux dans le but de multiplier les collaborations afin de favoriser l'émergence de projets qui bénéficieront aux jeunes du Québec. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur un vaste réseau de partenaires nationaux. Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble des organismes présents pour leur participation active à cette rencontre pour les jeunes du Québec! » a déclaré Alexandre Soulières, directeur général du RCJEQ.

Initié par le RCJEQ, cet espace de concertation s'inspire de la réalité des carrefours jeunesse-emploi (CJE) qui accompagnent les jeunes de 16 à 35 ans en tenant compte de leur globalité depuis 20 ans.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en vue de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

Pour trouver votre CJE : www.trouvetoncje.com

