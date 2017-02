Le gouvernement du Canada lance une consultation publique sur l'avenir de la lutte antitabac au Canada







Cible ambitieuse : réduire l'usage du tabac au Canada à moins de 5 % d'ici 2035

OTTAWA, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Une Canadienne ou un Canadien meurt d'une maladie liée au tabac toutes les 14 minutes, soit 37 000 personnes par année au pays. Malgré nos efforts, des milliers de Canadiennes et de Canadiens consomment toujours du tabac et plus de 115 000 personnes par année se mettent à fumer.

Le gouvernement du Canada a lancé aujourd'hui une consultation publique d'une durée de sept semaines sur l'avenir de la lutte antitabac au Canada en vue du renouvellement de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme. La stratégie proposée vise à réduire le taux de tabagisme au Canada à moins de 5 % d'ici 2035. Cette cible exigera de nouvelles mesures énergiques qui mettront l'accent sur l'intervention fédérale à long terme pour contrer l'usage du tabac. La consultation se déroulera jusqu'au 13 avril 2017.

Cette consultation n'est que l'une des multiples mesures que le gouvernement du Canada propose pour mieux protéger la population canadienne contre la dépendance à la nicotine et l'usage du tabac, notamment :

adopter une banalisation stricte des emballages de produits du tabac;

interdire l'utilisation de menthol dans les cigarettes, les feuilles d'enveloppe et la plupart des cigares;

aborder les risques et les bienfaits des produits de vapotage, d'abord par la présentation d'un nouveau projet de loi concernant le vapotage;

soutenir les communautés des Premières Nations et des Inuits lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de projets de lutte antitabac adaptés aux réalités sociales et culturelles;

établir de nouveaux partenariats multisectoriels novateurs en vue de combattre l'usage du tabac, facteur de risque commun à de multiples maladies chroniques.

Le document de consultation servira de fondement pour mener les discussions avec l'ensemble de la population, de même qu'avec les participants au forum national sur l'avenir de la lutte contre le tabagisme au Canada, qui aura lieu du 28 février au 2 mars 2017. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en étroite collaboration avec des intervenants, ses partenaires autochtones ainsi que les autorités provinciales et territoriales afin de tracer une nouvelle voie pour la lutte antitabac qui contribue à la vision globale pour un Canada en santé.

Pour en savoir plus à propos de la consultation et de la manière dont les Canadiennes et les Canadiens peuvent y participer, veuillez consulter la Consultation sur l'avenir de la lutte contre le tabagisme au Canada.

Faits en bref

Le Canada a accompli de grands progrès dans la lutte antitabac : le taux de tabagisme global a chuté de 22 % en 2001 à 13 % en 2015.

a accompli de grands progrès dans la lutte antitabac : le taux de tabagisme global a chuté de 22 % en 2001 à 13 % en 2015. Pour rendre le tabac moins attrayant pour les jeunes, le gouvernement du Canada a présenté un projet d'interdiction de l'utilisation du menthol dans les cigarettes, les feuilles d'enveloppe et la plupart des cigares vendus sur le marché canadien.

Pour ce qui est du marché de la cigarette électronique, le gouvernement du Canada a récemment présenté d'importantes mesures législatives en vue de protéger les jeunes contre la dépendance à la nicotine et l'usage du tabac, tout en permettant aux fumeurs adultes d'avoir accès aux produits de vapotage à titre de solutions de rechange potentiellement moins nocives au tabac.

Des mesures ont été prises pour préparer la banalisation des emballages des produits du tabac, notamment des consultations à propos de mesures pour réduire l'attrait visuel des emballages.

Citations

« La stratégie de lutte contre le tabagisme du Canada propose de réduire de moitié le taux de tabagisme au pays, et viser un taux de 5 % d'ici 2035. J'ai hâte de prendre connaissance des idées de la population canadienne à propos de ce que nous pouvons faire pour atteindre cet objectif. Le Canada est depuis longtemps un chef de file de la réduction de l'usage du tabac, et je suis certaine que nous continuerons à voir de moins en moins de Canadiennes et de Canadiens fumer à l'avenir. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

« Malgré nos efforts continus pour réduire le taux de tabagisme global, un peu plus d'une personne sur dix au Canada, soit environ 4 millions de Canadiennes et de Canadiens, fume toujours. L'usage du tabac est la principale cause évitable de maladie et de mort prématurée au Canada. C'est pourquoi nous sommes déterminés à réduire l'usage du tabac au Canada à moins de 5 % d'ici 2035. Pour contribuer à un Canada en santé, j'encourage les Canadiennes et les Canadiens à se prononcer sur l'avenir de la lutte antitabac au Canada en participant à ces consultations. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada par intérim

