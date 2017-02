Tangerine annonce la nomination de Brenda Rideout à titre de présidente et chef de la direction







TORONTO, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Tangerine a annoncé aujourd'hui que Brenda Rideout remplacera Peter Aceto à titre de présidente et chef de la direction à partir du 1er mars 2017.

À ce poste depuis 2008, M. Aceto travaille pour Tangerine depuis plus de 20 ans. C'est lui qui a accompagné l'entreprise dans son acquisition par la Banque Scotia ainsi que dans sa transition réussie de la première banque en ligne au pays à la plus importante banque numérique au Canada, avec plus de deux millions de clients.

« C'est un honneur pour moi d'avoir fait partie de Tangerine et je suis fier de ce que nous avons accompli pour nos clients, affirme M. Aceto. La réussite de la banque est surtout attribuable à la solidité de son équipe. Brenda est une leader exceptionnelle, et la personne idéale pour diriger l'entreprise et approfondir la relation entre Tangerine et ses clients. »

Brenda Rideout s'est jointe à Tangerine (anciennement ING Direct) il y a 17 ans. Elle a mené beaucoup des initiatives les plus stratégiques de l'entreprise, y compris le lancement de plusieurs banques en ligne à l'étranger sous la bannière du Groupe ING et la transition vers la marque Tangerine, et elle a joué un rôle de premier plan dans l'expansion de la banque au Canada.

« Je me réjouis de prendre la barre de Tangerine, déclare Mme Rideout. Notre objectif est d'aider les Canadiens à vivre plus aisément grâce à de bonnes décisions financières, et nous continuerons de susciter l'intérêt des clients qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix tout en stimulant le rendement de la banque et en conservant notre position de leader en matière d'expérience client. »

Mme Rideout a occupé des postes clés au sein de l'équipe de direction de Tangerine, incluant chef de la stratégie, chef du marketing, chef de l'information et chef des technologies et de l'exploitation.

« Brenda est une leader chevronnée extrêmement talentueuse et compétente, et nous la félicitons pour cette importante nomination », dit James McPhedran, vice-président à la direction, Réseau canadien de la Banque Scotia. « Nous remercions aussi Peter pour son dévouement et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets. »

« J'ai été ravie de travailler avec Peter. C'est un chef exceptionnel et il a grandement contribué à la réussite de Tangerine. Au nom de toute l'équipe, j'aimerais le remercier pour sa vision et son leadership », conclut Mme Rideout.

Tangerine

Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 38 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est la principale banque en ligne au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes-chèques courants ou de comptes d'épargne à intérêt élevé sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires ou de fonds communs de placement, lesquels sont proposés par l'intermédiaire de sa filiale, Fonds d'investissement Tangerine Limitée, Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Avec plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au?delà de son site Web et de ses applications bancaires mobiles à des Cafés, à des kiosques mobiles, ainsi qu'à des centres d'appels qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

