EACOM accueille favorablement la création du Groupe de travail sur le bois d'oeuvre du Gouvernement du Canada







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - EACOM Timber Corporation accueille favorablement la création du Groupe de travail fédéral-provincial sur le bois d'oeuvre résineux, annoncée par l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada. Ce nouveau Groupe coordonnera les programmes actuels et évaluera les mesures pouvant être mises en place au Canada au cours des négociations avec les États-Unis.

« Nous remercions le gouvernement canadien pour les efforts déployés afin de concilier les besoins des différentes régions et sommes reconnaissants face aux gouvernements de l'Ontario et du Québec pour leur soutien de l'industrie du bois d'oeuvre de leur province respective » souligne Kevin Edgson, président et chef de la direction chez EACOM.

Pour EACOM, qui opère sept usines en Ontario et au Québec, l'accès au marché américain est essentiel au maintien et à la croissance de l'entreprise. Considérant l'importance de l'exportation canadienne pour l'économie américaine, l'entreprise est déçue de la décision de la Coalition américaine du bois d'oeuvre de déposer une requête au département du Commerce afin d'imposer des taxes sur le bois d'oeuvre canadien expédié aux États-Unis.

« La collaboration entre les gouvernements fédéraux et provinciaux, ainsi qu'avec l'industrie, est d'une importance majeure afin de positionner avantageusement et défendre les intérêts du Canada. Le commerce entre le Canada et les États-Unis est vital pour les deux pays. Il est possible d'arriver à une solution appropriée lorsque les partenaires sont prêts et engagés à travailler les problématiques ensemble » d'ajouter M. Edgson.

Devant la situation actuelle incertaine et dans un positionnement axé sur la stabilité et la croissance, EACOM s'est engagé à maintenir un bilan fort et positif ainsi que des opérations compétitives. Les usines EACOM sont enracinées dans leur communauté et certaines possèdent une histoire riche d'au moins 100 ans. Depuis 2012, EACOM a investi plus de 63 millions de dollars dans ses installations en Ontario et au Québec ce qui a permis d'accroître la production ainsi que l'embauche. De par ses investissements, EACOM souhaite contribuer à l'industrie canadienne du bois d'oeuvre ainsi qu'à l'essor social et économique des communautés impliquées.

À propos d'EACOM

EACOM Timber Corporation est un grand fournisseur de bois d'oeuvre et de produits forestiers en Amérique du Nord. Ses activités comprennent la fabrication, la commercialisation et la distribution de bois d'oeuvre et de produits de bois à valeur ajoutée ainsi que la gestion de ressources forestières. EACOM possède actuellement sept scieries, cinq en Ontario et deux au Québec, ainsi qu'une usine de seconde transformation au Québec et une entreprise en partenariat pour la fabrication de poutrelles en "I" de bois d'ingénierie en Ontario, totalisant 1000 employés. EACOM s'est engagée à investir dans des valeurs fortes, notamment des forêts en santé, des technologies de pointe et des personnes de talents. Pour des informations additionnelles, visitez notre site Web au www.eacom.ca et suivez-nous sur Twitter @EACOMCorp

SOURCE EACOM

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 16:00 et diffusé par :