Annonce du ministre Jim Carr - Le CIFQ se réjouit de la création du Groupe de travail fédéral-provincial sur le bois d'oeuvre

QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) se réjouit de l'annonce par le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, de la création du Groupe de travail fédéral-provincial sur le bois d'oeuvre résineux dans le cadre de l'actuel conflit sur le bois d'oeuvre.

« Le mandat et la composition du groupe de travail démontrent l'importance que le gouvernement fédéral accorde à notre secteur d'activité et au soutien dont il doit bénéficier dans le contexte du litige actuel. Cette implication est prioritaire pour notre secteur. Elle doit se traduire par des gestes concrets pour l'industrie forestière, mais aussi pour les nombreuses collectivités qui en vivent », a déclaré le président-directeur général du CIFQ, M. André Tremblay.

En plus d'évaluer les programmes fédéraux et provinciaux actuellement offerts au secteur forestier, le groupe de travail coordonnera les démarches gouvernementales visant à promouvoir l'innovation, la diversification des marchés et la transformation du secteur forestier. À cet égard, le CIFQ estime que ces travaux doivent être menés rapidement afin que l'intervention du gouvernement fédéral soit confirmée avant la détermination préliminaire en droits compensateurs par la partie américaine, soit d'ici la fin avril. Il réitère d'ailleurs la position exprimée conjointement par les gouvernements du Québec, de l'Ontario et la Table des partenaires du bois d'oeuvre résineux en faveur d'un programme de garanties de prêt.

« L'industrie forestière croit toujours que l'intervention du gouvernement fédéral est essentielle et qu'elle doit prendre la forme d'un programme de garanties de prêt. Il s'agit d'un moyen que nous estimons conforme à nos obligations internationales et efficace pour permettre à nos entreprises de maintenir leurs activités jusqu'à la victoire attendue devant les tribunaux internationaux », de conclure M. André Tremblay.

À propos du CIFQ

Le Conseil est le porte-parole de l'industrie forestière du Québec. Le CIFQ compte plus de 200 membres. L'industrie forestière québécoise génère un chiffre d'affaires de 15,8 milliards $ chaque année, soit près de 4 milliards $ en salaires et avantages sociaux, dont près de 1,5 milliard $ est retourné aux gouvernements sous forme de taxes et d'impôts payés par les entreprises et les travailleurs.

