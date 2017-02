Nouveau documentaire illustrant un rassemblement de jeunes catholiques bientôt disponible au Canada







Première du documentaire « World Youth Day Kraków: A Pilgrimage of Mercy » (Journée mondiale de la jeunesse à Cracovie : Célébration de la Miséricorde de Dieu) le 26 février sur les ondes de Salt + Light TV

NEW HAVEN, Connecticut, le 22 février 2017 /CNW/ - Un nouveau documentaire inspirant, World Youth Day Kraków: A Pilgrimage of Mercy, permettra aux téléspectateurs canadiens de partager l'expérience de jeunes catholiques de partout à travers le monde qui ont pris part à la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) du Pape François, qui a eu lieu à Cracovie l'an dernier.

Ce film de 40 minutes est disponible sur DVD auprès de Ignatius Press et Knights Gear. Il sera également diffusé à la télévision canadienne et américaine au cours des prochains mois.

« Ce documentaire capture l'esprit de la Journée mondiale de la jeunesse, tout en ouvrant une fenêtre sur cet événement émouvant pour ceux qui n'ont pas pu y participer, » explique Carl Anderson, président-directeur général des Chevaliers de Colomb. « Il donne vie à l'esprit de la Divine Miséricorde, prêchée par le Pape François, dans la ville qui est au coeur de cette dévotion et qui a vu naître le Saint Pape Jean-Paul II, son prédécesseur, qui a également grandement contribué à répandre ce message. »

Le thème de la JMJ de Cracovie, « Blessed are the merciful, for they shall receive mercy » (Bienheureux sont les miséricordieux; car la miséricorde leur sera faite), a uni des millions de catholiques de partout à travers le monde alors qu'ils marchaient sur les traces du Saint Pape Jean-Paul II et autres grands saints de Cracovie, tout en découvrant de nouveaux aspects du riche héritage de leur foi catholique. Il s'agissait du 14e rassemblement du genre depuis la création de la Journée mondiale de la jeunesse par le Saint Pape Jean-Paul II à Rome, en 1985.

Le film a été produit par les Chevaliers de Colomb et comprend des séquences exclusives du Night of Mercy Youth Festival, mettant en vedette la musique des artistes canadiens Matt Maher et Audrey Assad, ainsi qu'une réflexion spirituelle par Robert Barron, évêque auxiliaire de Los Angeles.

Les Chevaliers de Colomb ont également parrainé le Mercy Centre à l'aréna Tauron de Cracovie, qui a été le centre de nombreuses activités de la JMJ.

Le film sera diffusé en première sur les ondes de Salt + Light au Canada, le dimanche 26 février à 21h HNE. Il sera diffusé à nouveau le 1er mars à 20h et le 9 avril à 20h.

En Amérique, le réseau EWTN diffusera le film le 4 avril à 14h HNE, le 10 avril à 7h HNE et le 10 avril à 16h HNE.

Pour plus d'information, visitez wydenglishsite.org/film.

SOURCE Knights of Columbus

