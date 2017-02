Pesée des élèves dans les cours d'éducation physique - La FCPQ accueille favorablement les recommandations du rapport







QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) applaudit la recommandation unanime de la Commission de la culture et de l'éducation sur le fait que la pesée des élèves dans les cours d'éducation physique, au primaire et au secondaire, ne devrait pas être une pratique retenue.

« Je suis très satisfaite de constater que les membres de la Commission de la culture et de l'éducation partagent les mêmes inquiétudes que les parents du Québec au sujet des effets de la pesée des élèves dans les cours d'éducation physique. D'autant plus qu'ils ont retenu la demande d'interdire cette pratique chez les élèves du primaire et du secondaire », a commenté la présidente de la FCPQ, madame Corinne Payne, à la suite du dépôt du rapport de la Commission.

Cette dernière rappelle qu'à l'occasion des auditions sur l'étude de pétitions s'opposant à la pesée des élèves, plusieurs idées ont été mises de l'avant afin de garantir une bonne transmission des connaissances quant aux bonnes habitudes de vie, à la saine alimentation et à l'activité physique. « J'espère que les suggestions des différents groupes seront entendues et éventuellement intégrées au programme de formation en éducation physique », conclut Corinne Payne.

