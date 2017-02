Supérieur Propane lance monSUPÉRIEUR Plus, amenant le service au niveau suivant par de nouveaux outils en ligne







MISSISSAUGA, ON, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Supérieur Propane, la plus grande entreprise de distribution de propane au Canada, lance monSUPÉRIEUR PlusMC, un nouvel outil en ligne pour les utilisateurs commerciaux pour gérer leurs activités de propane. C'est une première en son genre dans l'industrie et il complète la suite des outils en ligne de l'entreprise, incluant le très populaire portail monSUPÉRIEUR pour les clients résidentiels qui a attiré plus de 35 000 clients depuis son lancement en 2015.

« monSUPÉRIEUR Plus est un véritable outil pour nos clients commerciaux. » Indique Maurizio Laudisa, vice-président des services d'information à Supérieur Propane. « L'ajout de monSUPÉRIEUR Plus à notre boite à outils numériques signifie que nos clients, du plus petit client résidentiel au plus grand utilisateur détaillant ou industriel, ont maintenant la possibilité de gérer facilement et en toute sécurité leurs besoins de propane. Nous leur offrons le plein contrôle et surtout, leur permettons d'économiser du temps. »

Les deux portails, monSUPÉRIEUR et monSUPÉRIEUR Plus, offrent plusieurs fonctions pratiques, comme la possibilité pour les clients de voir les niveaux de propane mis à jour de leur réservoir INTELLIGENTMC* ainsi que les dates de livraison prévues, les factures et les données de l'historique d'utilisation. Les clients peuvent aussi payer leurs factures et mettre à jour les renseignements sur le compte directement sur le portail.

Conçu pour les clients commerciaux, monSUPÉRIEUR Plus facilite aussi l'utilisation par plusieurs utilisateurs de gérer plusieurs comptes à partir d'un seul portail, organiser les livraisons, exporter l'historique de consommation et gérer tous leurs réservoirs en utilisant une vue géographique facile d'emploi.

La présentation de la suite des outils en ligne monSUPÉRIEUR renforce encore plus la position de premier plan de Supérieur dans l'industrie canadienne du propane. L'entreprise continue d'investir dans les progrès technologiques depuis l'introduction de la surveillance numérique de réservoir INTELLIGENT en 2013. « Nous sommes déterminés à augmenter la valeur de notre offre pour les clients. » Continue M. Laudisa. « Nous savons que nos clients apprécient la commodité et la pertinence qu'un outil en ligne peut offrir et nous avons comblé ces désirs en offrant des outils qui facilitent la gestion quotidienne du carburant.»

Visitez monSUPÉRIEUR.ca pour de plus amples renseignements.

À propos de Supérieur Propane

Supérieur Propane est le seul fournisseur national de combustibles transportables, d'équipement et de services du Canada livrés localement à des clients résidentiels, commerciaux, agricoles et industriels dans plus de 10 000 collectivités à travers le pays. Exerçant ses activités commerciales depuis 1951, Supérieur, dont le siège social est situé à Mississauga, ON, fait partie de la division Services énergétiques de Superior Plus Corp. Supérieur Propane emploie plus de 1 000 Canadiens et livre plus de 1,2 milliard de litres de propane chaque année.

