Camps de jour d'été 2017, le même service, au même coût, offert par des organismes reconnus

MONTRÉAL-NORD, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord a adopté aujourd'hui, en séance extraordinaire, des résolutions destinées à confier la planification et l'organisation des camps de jour de l'été 2017 aux organismes Les Fourchettes de l'espoir et Programme Horizon Jeunesse pour une période de trois ans.

Grâce à l'impartition de ce service, l'arrondissement pourra dégager des ressources pour mieux répondre aux besoins de la population en matière de culture, sports, loisirs et développement social.

« Augmenter notre offre de service globale tout en offrant à nos jeunes la même qualité de camps de jour, au même tarif, c'est gagnant-gagnant pour les familles de Montréal-Nord», a expliqué aujourd'hui la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, en soulignant que la qualité de vie des jeunes est une des priorités de l'administration en place.

Cette dernière a d'ailleurs annoncé que le plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité jeunesse 2017-2027 sera dévoilé le 31 mars prochain. « Ce plan va donner la pleine mesure de l'ambition que nous avons pour nos jeunes à travers une série de mesures concrètes pour assurer leur plein épanouissement ».

Nombre de places, coût et services inchangés

Les deux organismes choisis par l'arrondissement détiennent une bonne expertise en matière de camps de jour. Ils sont bien implantés dans le milieu depuis plusieurs années et ont une longue feuille de route en matière d'accompagnement et d'animation auprès des jeunes.

Selon les ententes intervenues entre l'arrondissement et ces deux organismes, les camps de jour de l'été 2017 correspondront à l'offre antérieure de l'arrondissement, soit : des camps de jour non spécialisés, abordables, qui s'adressent à tous les types de familles.

Le programme offert cette année aux familles de l'arrondissement sera donc le même que celui offert au cours des dernières années en ce qui a trait :

à la clientèle (enfants de 5 à 12 ans);

au nombre de places offertes (260 par organisme);

à la durée (sept semaines, du 26 juin au 11 août);

aux frais d'inscription (15$ par enfant par semaine);

aux coûts du service de garde (46$ par enfant par semaine).

Sur les 520 places qui seront offertes, 20 seront réservées à des enfants qui requièrent un encadrement plus personnalisé en raison de conditions particulières.

L'organisme Les Fourchettes de l'espoir est fier de la confiance accordée par l'arrondissement. « Nous gérons des camps de jour depuis 15 ans et notre expertise nous permet d'offrir un camp de jour basé sur les saines habitudes de vie dans un environnement sécuritaire, éducatif et amusant », a déclaré Mme Brunilda Reyes, directrice générale de Les Fourchettes de l'espoir.

«Comme le dit si bien le proverbe africain: cela prend tout un village pour élever un enfant », rappelle quant à lui Pierre Richard Simon, directeur de Programme Horizon Jeunesse. « Le camp de jour que nous offrons, c'est le fruit d'un extraordinaire travail d'équipe à chaque été, et ce, depuis cinq ans. Nous sommes une équipe visionnaire, innovatrice et à l'écoute des besoins des enfants et des parents de l'arrondissement de Montréal-Nord.»

En plus des activités sportives extérieures et des sorties du vendredi, une foule d'activités sera offerte aux jeunes qui participeront aux camps : ateliers de cuisine, d'anglais et de scrapbooking, ainsi que du théâtre, de la danse hip hop, de la science, de la robotique...

Notons que l'arrondissement de Montréal-Nord était un des derniers de la métropole à organiser lui-même ses camps de jour. Depuis plusieurs années, les arrondissements établissent des partenariats avec des organismes locaux, une formule bien implantée et appréciée de la population.

Deux camps pour la relâche scolaire

Rappelons qu'en matière de camps de jour, deux options sont offertes aux parents pour la semaine de relâche :

un camp multisports (découverte de sept activités sportives) offert par le Club de basketball de Montréal-Nord et le club de judo La voix souple au Centre de loisirs de la rue Salk;

un camp offert par Programme Horizon Jeunesse à l'école Le Carignan .

Des dépliants relatant la centaine d'activités gratuites offertes dans les installations de l'arrondissement aux 5-12 ans et aux 13-17 ans pendant cette semaine de relâche ont été distribués à tous les élèves de Montréal-Nord.

Les Fourchettes de l'espoir est un organisme qui a pour mission d'assurer le soutien et l'accompagnement des plus démunis de notre société en favorisant leur intégration au marché du travail et ce, en leur procurant l'accès à une alimentation variée et de qualité.

Programme Horizon Jeunesse a pour mission de mobiliser l'école, la famille et la communauté afin que tous s'engagent dans le développement d'une vision commune et dans la mise en oeuvre d'actions durables favorisant l'actualisation du potentiel des élèves et la persévérance scolaire.

