Sept devises, une carte Cash Passport







Mastercard et Postes Canada lancent une carte prépayée à devises multiples

TORONTO, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Mastercard et Postes Canada, en collaboration avec Payment Source Inc. et la Compagnie de Fiducie Peoples, ont annoncé aujourd'hui le lancement de la carte Cash Passport, la nouvelle solution de paiement simple et sensée pour les voyageurs. Cette carte sans contact (tapez et partez), qui vous permet d'ajouter des fonds pour sept devises à la fois, est une solution de rechange sûre et pratique aux poches pleines d'argent comptant ou de chèques de voyage. Elle peut être utilisée dans des millions de guichets automatiques et de commerces dans le monde, partout où l'on accepte Mastercard comme mode de paiement. La carte Cash Passport peut être achetée par carte de débit ou en espèces dans 2 600 emplacements de Postes Canada. Il est aussi possible d'y ajouter des fonds en se rendant à l'un des 6 000 emplacements de Postes Canada ou en ligne.

Prendre son budget en main

Les voyageurs canadiens peuvent mieux contrôler leur budget de voyage en ajoutant des fonds à la carte Cash Passport avant leur départ. Ainsi, ils n'auront pas à se soucier des fluctuations des devises pendant leur voyage, puisqu'ils auront bloqué les taux de change d'avance. Comme les frais au guichet automatique sont fixes et qu'il n'y a pas de frais de transaction appliqués aux achats internationaux, ils peuvent facilement voir le montant exact dépensé en monnaie locale et vérifier les fonds restants sur la carte. Ils peuvent aussi gérer les fonds sur la carte en ligne, transférer de l'argent entre devises et vérifier le solde de la carte partout et en tout temps après avoir inscrit leur carte sur le site cashpassport.ca/fr.

« Que vous soyez un globe-trotteur, un étudiant étranger ou quelqu'un qui fait des achats en ligne chez des commerçants internationaux, la carte Cash Passport est la solution simple et sensée qui vous permet de mieux gérer vos dépenses outre-mer, explique Donna Kinoshita, vice-présidente principale, Produits internationaux et solutions globales, Mastercard Canada. Ensemble, Mastercard et Postes Canada offrent une expérience gagnante aux Canadiens en leur donnant la possibilité d'acheter la carte et de la recharger au sein du réseau de vente au détail le plus important du Canada. »

« La carte Cash Passport s'ajoute aux solutions de paiements pratiques déjà proposées à nos bureaux de poste, et nous sommes heureux de collaborer avec Mastercard pour l'offrir à nos clients. La carte Cash Passport simplifiera les achats de nos clients auprès de détaillants du monde entier, en ligne comme à l'étranger, affirme John Reis, directeur général de la Vente au détail à Postes Canada. Nous évaluons sans cesse les besoins changeants des Canadiens pour leur offrir ce genre de produits pertinents et conviviaux, qu'ils pourront se procurer à leur bureau de poste local partout au Canada. »

Voyager avec assurance

La carte Cash Passport peut contenir jusqu'à sept devises (CAD, USD, EUR, GBP, JPY, AUD et MXN). Pratique et polyvalente, la carte Cash Passport choisira automatiquement la prochaine devise disponible si les fonds sont insuffisants dans la devise dont vous avez besoin et qu'il y a plus d'une devise chargée sur la carte. De plus, même si la devise du pays que vous visitez ne se trouve pas du tout sur votre carte Cash Passport, vous pouvez quand même l'utiliser pour faire un paiement.

Opter pour la commodité et la sécurité

La carte Cash Passport n'est pas liée à un compte ou à une carte bancaire. Ainsi, l'ajout de fonds sur la carte n'est pas limité par la relation bancaire du titulaire de la carte. Les Canadiens peuvent se procurer et recharger une carte Cash Passport en se rendant à leur comptoir local de Postes Canada. La carte peut être utilisée immédiatement. Pour plus de sécurité, la carte est protégée par une puce et un code NIP. On peut l'utiliser dans des millions de guichets automatiques et de points d'achat, ainsi qu'en ligne, partout où Mastercard est acceptée. En cas de perte ou de vol de la carte Cash Passport, une équipe dédiée est disponible en tout temps pour vous aider, où que vous soyez dans le monde.

La carte Cash Passport est offerte par Postes Canada grâce à la collaboration entre Mastercard et Payment Source Inc., partenaire de Postes Canada pour la distribution de produits de détail.

Pour en savoir plus sur la carte Cash Passport, rendez-vous au www.cashpassport.ca/fr.

À propos de Mastercard

Mastercard (NYSE : MA), www.Mastercard.com, est une société technologique du secteur mondial des paiements. Elle exploite le réseau de traitement de paiement le plus rapide au monde et tisse des liens entre les consommateurs, les institutions financières, les commerçants, les gouvernements et les entreprises dans plus de 210 pays et territoires. Les produits et solutions de Mastercard rendent les activités commerciales de tous les jours, comme le magasinage, les voyages, l'exploitation d'une entreprise et la gestion des finances, plus faciles, plus sécuritaires et plus efficaces pour tout le monde. Suivez-nous sur Twitter @MastercardCAnws, participez à la discussion sur le blogue Beyond the Transaction et abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles sur la plateforme Engagement Bureau.

À propos de Postes Canada

Postes Canada, le no 1 des colis au pays, livre près de deux colis sur trois provenant des commandes en ligne des consommateurs canadiens. Elle dessert 15,8 millions d'adresses, exploite le plus grand réseau de vente au détail du pays et offre des services fiables et abordables qui incluent des options de ramassage et de retour pratiques pour les consommateurs en ligne. Ensemble, Postes Canada, Les Investissements Purolator Ltée et le Groupe SCI inc. proposent des solutions intégrées novatrices aux cybercommerçants en tirant parti des atouts et du savoir-faire du Groupe d'entreprises de Postes Canada.

À propos de la Compagnie de Fiducie Peoples

La Compagnie de Fiducie Peoples est une institution financière sous réglementation fédérale qui fournit des services financiers aux Canadiennes et aux Canadiens depuis plus de 30 ans. Depuis plus de dix ans, la Compagnie fournit également des services complets d'émission de cartes prépayées et de cartes de crédit par l'entremise de sa filiale, les Services de cartes Peoples. Son expertise en matière de réglementation et sa connaissance du marché ont permis aux gestionnaires de programmes de cartes du monde entier de mettre sur pied, de lancer et de faire croître leurs programmes au Canada. La Compagnie de Fiducie Peoples a émis plus de 30 millions de cartes dans le cadre de plus de 750 programmes au Canada, totalisant plus de 1,2 milliard de dollars en valeur de chargement au cours de la dernière année. Pour en savoir davantage, visitez le site peoplescardservices.com.

À propos de Payment Source Inc.

Payment Source offre des services de recharge de téléphones cellulaires, des cartes-cadeaux et des services et produits financiers à plus de 15 000 détaillants au Canada. Payment Source propose des solutions pour chaque environnement de commerce de détail, y compris des terminaux de point de vente, des applications pour ordinateurs et pour appareils mobiles ainsi que des solutions intégrées. Par l'entremise du réseau propriétaire LoadhubMD, Payment Source met à la disposition de chaque communauté canadienne des options de paiement en temps réel et en personne. Loadhub est la solution par excellence pour les clients de programmes de cartes rechargeables, pour les utilisateurs de portefeuilles mobiles, et pour tous ceux qui souhaitent verser des fonds sur un compte ou encore faire ou percevoir un paiement unique.

Les cartes Cash Passport sont émises par la Compagnie de Fiducie Peoples avec l'autorisation de Mastercard International Incorporated.

SOURCE Canada Post

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 14:29 et diffusé par :