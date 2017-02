SÉANCE PHOTO ET POSSIBILITÉ D'ENTREVUE - Conférence de presse: Résultats d'une enquête policière internationale sur la distribution de drogues et d'armes à feu illégales







ORILLIA, ON, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre aux membres du Bureau de la lutte contre le crime organisé de la Police provinciale de l'Ontario demain, alors qu'ils présenteront les résultats d'une longue enquête multiterritoriale.

Rick BARNUM, commissaire adjoint de la Police provinciale, accompagné de représentants de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et de l'Agence canadienne des services frontaliers (ACSF), fournira des renseignements détaillés sur une enquête de 18 mois portant sur des armes à feu illégales, des vols d'identité, du trafic de stupéfiants, de la contrebande transfrontalière et des produits de la criminalité en Ontario, au Québec et aux États-Unis.

Il sera possible d'organiser des entretiens particuliers après la conférence de presse officielle. Pour les représentants des médias qui ne peuvent assister en personne à la conférence de presse, des demandes d'entrevue avec les principaux porte-parole et les spécialistes en la matière pourront être présentées à l'avance en communiquant avec le responsable des relations avec les médias indiqué ci-dessous. Des ressources médiatiques en ligne (photographies numériques, vidéo et carte) seront également accessibles par l'intermédiaire d'un hyperlien après le début de la conférence de presse.

Date: Le jeudi 23 février 2017



Heure: 10 h



Endroit: Salle de bal York

Homewood Suites by Hilton (Toronto Vaughan)

618 Applewood Crescent

Vaughan (Ontario) L4K 4B4

