250 000 arbres plantés grâce à la Caisse de dépôt et placement du Québec : L'objectif de planter 375 000 arbres pour le 375e est atteint

MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La coalition portant le projet 375 000 arbres se réjouit de la conclusion d'une entente annoncée plus tôt aujourd'hui par le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia. Celui-ci a annoncé que le partenariat entre les deux organisations permettra de planter 250 000 arbres, et du même coup d'atteindre l'ambitieux objectif d'en planter 375 000 dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

La Caisse s'engage à acheter 87 000 crédits compensatoires générés par le programme 375 000 arbres afin de compenser les émissions anticipées de GES durant la construction du Réseau électrique métropolitain (REM). Chaque crédit acheté équivaut à une tonne de CO 2 équivalent. Les crédits vendus à la Caisse par 375 000 arbres sont validés et vérifiés selon un protocole accepté par VCS (Verified Carbon Standards).

208 hectares d'arbres en plus dans le Grand Montréal

Avec ces crédits compensatoires, le Jour de la Terre et ses partenaires s'engagent à planter 250 000 arbres. Ceux-ci permettront de reboiser plus de 208 hectares dans la grande région métropolitaine. Cela équivaut environ à la superficie des parcs du Mont-Royal et Jeanne-Mance réunis1.

Quand mission impossible devient mission accomplie

L'apport de la Caisse de dépôt et placement du Québec permet de dire « mission accomplie » à temps pour le Jour de la Terre du 375e anniversaire de Montréal. Ce projet un peu fou qui est né de la collaboration entre la Fondation Cowboys Fringants, de la Fondation David Suzuki, de la Compagnie Larivée Cabot Champagne et du Jour de la Terre Québec se voulait un projet non pas simplement environnemental, mais également citoyen.

« Avec 375 000 arbres, on ne veut pas simplement planter des arbres, on souhaite laisser une empreinte dans la vie des gens. » indique Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre. « Notre projet veut rassembler les citoyens autour d'un projet ambitieux, contribuer à les sensibiliser à l'environnement, en plus de développer un sentiment de fierté montréalaise, québécoise et canadienne. » ajoute-t-il.

Rappelons que depuis les années 1960, la région métropolitaine a perdu la moitié de ses milieux humides et de ses forêts, en plus de perdre un tiers de ses terres agricoles. La création de la ceinture verte du Grand Montréal, par la plantation des 375 000 arbres, vise à renverser cette tendance.



REM : Un projet doublement bon pour la planète!

« Ce partenariat est crucial pour la réussite de cet improbable projet de planter 375 000 arbres à Montréal ! Sans la Caisse de dépôt et placement du Québec, nous n'y serions pas arrivés. », se réjouit Pierre Lussier. En collaborant avec le programme 375 000 arbres, la Caisse fait plus que simplement diminuer l'impact de la construction du REM. Elle offre aux citoyens de la grande région métropolitaine deux legs d'envergure : un système de transport collectif à haute fréquence 100% électrique et un territoire 375 000 fois plus vert », ajoute M. Lussier, membre de la coalition portant le projet 375 000 arbres.

À propos de 375 000 arbres

Le programme 375 000 arbres, en collaboration avec Québecor, est une initiative conjointe de la Fondation Cowboys Fringants, de la Fondation David Suzuki, de la Compagnie Larivée Cabot Champagne et du Jour de la Terre Québec, rendue possible grâce, entre autres, au soutien du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à augmenter de 3 % l'indice canopée de la grande région métropolitaine en y plantant 375 000 nouveaux arbres d'ici 2017.

