400 leaders provenant de 50 pays pour la nutrition des enfants - Montréal accueillera la 19e édition du Forum mondial de la nutrition des enfants à Montréal en septembre 2017







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a dévoilé aujourd'hui la venue à Montréal de la 19e édition du Forum mondial de la nutrition des enfants, qui aura lieu du 17 au 21 septembre 2017. L'annonce a été faite en présence de M. Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners, de Mme Arlene Mitchell, directrice exécutive de la Global Child Nutrition Foundation (GCNF), et de M. Daniel Balaban, directeur du Centre de l'Excellence contre la Faim du Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Une première au Canada

Pour la première fois de son histoire, le Forum se tiendra en sol canadien et sa venue est rendue possible grâce à l'initiative du Club des petits déjeuners, qui agit à titre d'organisme d'accueil, avec l'appui de la Ville de Montréal.

Organisé annuellement par la GCNF et le Centre d'Excellence contre la Faim du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, cet important événement réunira pendant cinq jours plus de 400 leaders provenant de 50 pays, issus des milieux politique, humanitaire, communautaire et institutionnel. La mission de ce Forum est d'aider les gouvernements du monde à bâtir des programmes alimentaires nationaux dans les écoles qui prendront source localement et seront gérés à l'échelle du pays. Les participants prendront part à divers ateliers et conférences dans le but de :

Renforcer la capacité des gouvernements à mettre en oeuvre des programmes de repas scolaires nationaux ;

Inciter les entreprises à renforcer les chaînes d'approvisionnement et accroître la volonté politique pour les programmes de repas scolaires ;

Renforcer le terrain - les chercheurs, les écoles et les organismes sans but lucratif - en vue de les sensibiliser et d'assurer les ressources et un soutien fort pour les programmes de repas scolaires.

« C'est une tradition à la Ville de Montréal de travailler de concert avec ses partenaires communautaires et institutionnels afin d'offrir à tous ses citoyens, en particulier les jeunes les plus vulnérables, un cadre de vie favorisant leur plein épanouissement. Nos actions connaissent depuis peu un nouveau déploiement depuis l'adoption de notre Politique de l'enfant et de son plan d'action qui visent à faire nôtre le "réflexe enfant". C'est parce que nous avons à coeur de réfléchir et de mettre en oeuvre des solutions novatrices visant la sécurité alimentaire que notre ville s'associe au Club des petits déjeuners pour accueillir la nouvelle édition du Forum mondial de la nutrition des enfants », a déclaré M. Denis Coderre, maire de Montréal.

M. Germain ajoute : « Les statistiques mondiales sont troublantes : seulement 368 millions d'enfants vont à l'école le ventre plein à travers le monde. Au Canada, il s'agit de plus de 1 million d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté et qui sont susceptibles d'aller à l'école le ventre vide, soit l'équivalent de 23 000 autobus scolaires. Les programmes de nutrition scolaire comme le Club permettent aux enfants de se concentrer davantage à l'école et se soldent par des comportements plus positifs, des résolutions de conflits facilitées, une diminution de l'anxiété, de la dépression et des visites à l'infirmerie de l'école. Le Club des petits déjeuners est donc très fier d'être l'hôte du Forum et de participer à l'échange de connaissances et de bonnes pratiques. À l'issu de ce rassemblement mondial nous souhaitons voir des objectifs mesurables afin de pouvoir en évaluer et mesurer l'impact. »

« En tant que plus importante rencontre mondiale sur l'alimentation en milieu scolaire, le Forum vise à discuter des enjeux de la nutrition et de l'enfance dans le monde, promouvoir la coopération entre les pays et inciter les pays à développer de nouveaux programmes et des nouvelles sources de revenus. C'est une merveilleuse occasion d'avoir une visibilité accrue sur la scène mondiale et de sensibiliser la population au fait que les problèmes de nutrition chez les enfants sont présents dans tous les pays » explique Mme Mitchell.

« Au fil des années, ce Forum a permis aux nations de discuter de leurs problèmes et de partager leurs solutions concernant l'alimentation scolaire. Ce type d'échanges entre pairs est essentiel pour stimuler l'innovation », a déclaré M. Balaban. « Promouvoir la coopération Sud-Sud et les investissements dans le renforcement des capacités gouvernementales sont deux exemples illustrant la façon dont le Forum soutient les pays pour réaliser un développement durable », a-t-il ajouté.

Manger à sa faim : une action concertée à Montréal

La Ville de Montréal a adopté une Politique de l'enfant. À la suite de son adoption, à l'été 2016, la Ville a nommé un commissaire à l'enfance qui a élaboré le plan d'action 2017-2018 priorisant la sécurité alimentaire et l'adoption de saines habitudes alimentaires. Ainsi, le Club des petits déjeuners a obtenu un soutien de 2,3 M$ en vue d'offrir un petit déjeuner équilibré aux élèves de 50 nouvelles écoles primaires et secondaires de neuf quartiers montréalais.

Cet appui s'ajoute à un investissement municipal découlant d'une entente avec Québec, dont 3 M$ sont consacrés à la réalisation de plus de 160 projets communautaires visant à assurer une autonomie alimentaire parmi les Montréalais en situation de pauvreté, qui composent 29 % de la population montréalaise. Rappelons enfin que la Ville de Montréal contribue depuis plus de 20 ans à diverses initiatives et projets visant à promouvoir les saines habitudes de vie et la sécurité alimentaire. En 2015, le maire Denis Coderre signait le Pacte international de politique alimentaire urbaine de Milan affirmant ainsi l'intention de l'administration municipale de travailler pour un système alimentaire durable, notamment en concertation avec l'instance régionale Système alimentaire montréalais.

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 22 ans à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités. Celui-ci s'associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 163?000 enfants canadiens dans 1?455 établissements scolaires au pays.

À propos de la Global Child Nutrition Foundation

GCNF est un réseau mondial qui rassemble gouvernements, entreprises et organisations civiles pour prendre en charge des programmes de repas scolaires nourrissants afin de permettre l'épanouissement des enfants et des communautés à travers le monde. Depuis 1998, GCNF réuni les dirigeants de pays à travers le monde lors du Forum mondial de la nutrition des enfants pour cinq jours de formation intensive, d'assistance technique et de planification, visant à soutenir les gouvernements et organisations dans l'élaboration de programmes scolaires d'alimentation durables. En partageant leurs connaissances, les expériences et les défis, une alliance informelle dans le monde des dirigeants voué à l'avancement de l'alimentation scolaire a pris forme. En conséquence, le Forum est devenu un catalyseur global pour le développement de cantines scolaires.

À propos du Centre d'Excellence contre la faim du Programme alimentaire mondial

Le Centre d'Excellence contre la faim a été lancé conjointement par le Programme alimentaire mondial et le Brésil en 2011 comme un concentré de solutions pour la fin de la faim et de la malnutrition. Le Centre s'appuie sur une expérience brésilienne de partager les connaissances et les politiques d'innovations parmi les pays en développement. Principalement axé sur les liens entre les systèmes de repas scolaires et l'agriculture locale, il fournit une assistance technique aux gouvernements nationaux pour concevoir, améliorer, développer et éventuellement exécuter leurs propres programmes d'alimentation scolaire.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 14:00 et diffusé par :