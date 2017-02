Avis aux médias : Bibliothèque et Archives Canada, en collaboration avec Canada à l'écran, vous invite à une projection gratuite de Tit-Coq, un grand classique du cinéma québécois







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 22 fév. 2017) - Bibliothèque et Archives Canada, en collaboration avec Canada à l'écran, vous invite à une projection gratuite du grand classique du cinéma québécois Tit-Coq. Cet hommage rétro comprendra une discussion avec l'écrivaine Anne-Marie Sicotte, petite-fille de Gratien Gélinas, et des archivistes spécialisés dans le cinéma.

QUOI : Projection de Tit-Coq à Bibliothèque et Archives Canada. Cette projection spéciale sur pellicule 35 mm est la première d'une série de quatre présentée en collaboration avec le programme Canada à l'écran.

QUAND : Le lundi 27 février 2017 à 18 h 00

OÙ : À l'auditorium de Bibliothèque et Archives Canada, au 395, rue Wellington, à Ottawa

Canada à l'écran

Pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, Canada à l'écran montre des oeuvres cinématographiques qui ont contribué à façonner notre culture, notre identité et notre patrimoine. Ce projet est une réalisation conjointe du Festival international du film de Toronto (TIFF), de Bibliothèque et Archives Canada, de la Cinémathèque québécoise et de la Cinémathèque de Vancouver, avec l'appui des partenaires du TIFF, du gouvernement du Canada, de la Banque Royale du Canada et du gouvernement de l'Ontario.

