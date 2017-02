InMobi lance une suite de solutions de publicité vidéo mobile de pointe en Europe







La plateforme, qui combine des formats vidéo innovants à des algorithmes deep-learning, constitue la suite vidéo la plus complète sur le marché

LONDRES, 22 février 2017 /PRNewswire/ -- InMobi, la plateforme mobile indépendante leader dans le monde, a lancé aujourd'hui une suite de solutions de publicité vidéo mobile de pointe en Europe. La plateforme inclut des formats de publicité vidéo innovants tels que les "vertical videos", les vidéos interactives rich-media, les vidéos 360 degrés, les vidéos « opt-in »,les vidéos « in-feed » et « in-stream ». Fort de quatre ans d'investissements dans leur technologie vidéo, la solution combine des contenus publicitaires et des algorithmes d'optimisation autonomes pour fournir les meilleurs résultats possibles pour les annonceurs.

D'après ZenithOptimedia, la consommation de vidéo mobile attendra 33,4 minutes par jour d'ici 2018 et les appareils mobiles représentent 64 % de la consommation totale de vidéo en ligne. Ainsi, la publicité vidéo est pour les marques une excellente occasion d'engager les utilisateurs sur ce qui aujourd'hui, est leur device principal.

Les formats publicitaires vidéo jouent un rôle clé tant pour des objectifs de performance que pour les campagnes de branding pur. Il a été démontré que les vidéos verticales, intégrées au flux et « opt-in » optimisent la notoriété des marques, et les formats vidéo verticaux fournissent des taux de complétion jusqu'à 9 fois supérieurs aux vidéos horizontales. Qui plus est, les vidéos interactives incitants les utilisateurs interagir, voire les vidéos à 360° accroissent l'engagement, et les conversations post-clic.

La plateforme vidéo d'InMobi offre plusieurs avantages et fonctionnalités clés :

Technologies Buffer-Free pour de meilleurs taux de complétion - Grâce à la technologie de mise en mémoire cache et à l'ajustement intelligent de la résolution vidéo via un streaming adaptif d'InMobi, ces publicités vidéo offrent le temps de chargement le plus rapide (0,06 sec vs. une moyenne industrie de 2,3 sec) et la meilleure expérience de visualisation, atteignant des taux de complétion moyens de 90 % ;

La plateforme vidéo d'InMobi, à laquelle les annonceurs peuvent accéder via des canaux directs et programmatiques (Open Marketplaces et PMPs), est l'option aujourd'hui la plus complète et la plus avancée pour les marques souhaitant investir en vidéo sur mobile.

« InMobi est déjà depuis plusieurs années un pionnier de la publicité mobile, et a développé une compréhension sans précédent des mécanismes d'optimisations autonomes basés sur l'intelligence artificielle et le deep-learning. Nous sommes heureux d'apporter ces outils à notre suite vidéo en Europe après avoir constaté son succès exceptionnel aux US et en Asie », a déclaré Amine Melouk, Vice-Président et Général Manager pour l'Europe chez InMobi. "Cette suite constitue la solution la plus simple et plus complète pour créer, diffuser, et optimiser ses campagnes vidéo sur mobile"

« La plateforme vidéo d'InMobi est un des plus hauts standards du secteur et nous avons eu la chance de le constater directement. Samsung a mis en place un partenariat avec InMobi et Starcom Mediavest Group (SMG) UK dans le but de créer une campagne primée pour la Coupe du monde de rugby », a confié pour sa part Zszusa Toronyi, Directeur Associé International pour Samsung chez Starcom Worldwide. « Cela n'aurait pas été possible sans les capacités vidéo à 360° d'InMobi. »

Pour en savoir plus sur la vidéo, veuillez consulter : http://video.inmobi.com/

À propos d'InMobi

InMobi est la plus grande plateforme publicitaire mobile indépendante au monde spécialisée dans la fourniture du meilleur ROI pour les spécialistes du marketing mobile. InMobi, plateforme mobile-first a été le pionnier de la prochaine génération de publicité vidéo sur mobile. Les plates-formes InMobi permettent aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux éditeurs de contenus sur mobile d'engager les utilisateurs mobiles à différents stades de leur cycle de vie, transformant chaque moment mobile en une occasion de contact, d'engagement et création de valeur. Reconnu par Fast Company comme l'une des entreprises les plus innovantes en 2016, InMobi touche plus de 1,5 milliards de devices mobiles dans le monde.

