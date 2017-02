Grève des avocats et notaires de l'État québécois : LANEQ propose une sortie de crise au gouvernement







QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Devant l'impasse qui règne toujours dans les négociations, Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) propose au gouvernement d'impliquer un tiers neutre et indépendant afin de résoudre la crise actuelle, à l'image de ce qu'ont suggéré précédemment le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec.

« La durée historique de cette grève est la preuve que le mode de négociation actuel n'est pas dans l'intérêt public. Par ailleurs, une guerre de chiffres n'est profitable à personne. Un débat sur notre particularité de fonction non plus. Nous croyons sincèrement que notre proposition permettra aux deux parties d'en venir à une entente la tête haute », déclare Me Jean Denis, président de LANEQ.

Plus précisément, lors de la séance de négociation tenue hier, LANEQ a proposé au gouvernement de mandater un comité indépendant, identique à celui des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, afin de soumettre des recommandations à l'Assemblée nationale concernant la rémunération et les particularités de fonction des avocats et notaires de l'État québécois.

Rappelons que les avocats et notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre 2016.

Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) regroupe plus de 1 100 avocats et notaires répartis dans l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, notamment par la négociation de leurs conditions de travail. Au service de l'intérêt public, l'avocat ou le notaire de l'État participe à la représentation du gouvernement auprès de tribunaux civils, administratifs et pénaux, en plus d'agir comme conseiller juridique et légiste auprès des ministres et présidents d'organismes.

