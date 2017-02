Le concours est lancé! - Lancement de la 11e édition du concours Les Médaillés de la relève - L'appel de candidatures est ouvert jusqu'au 24 mars 2017







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La 11e édition du concours Les Médaillés de la relève, initié par PwC, est lancée et l'appel de candidatures bat son plein! Le concours vise à célébrer le succès d'entreprises québécoises qui ont réussi leur processus de relève en assurant la pérennité de leur entreprise. C'est le moment de dévoiler les histoires, les idées innovatrices et la façon dont nos entrepreneurs ont concrétisé la vision de leur entreprise à travers les générations.

Le concours Les Médaillés de la relève permet de mettre en lumière le travail de nos entrepreneurs ainsi que le rôle de premier plan qu'ils jouent dans notre économie et de souligner l'importance de ce modèle d'affaires comme vecteur de croissance pour nos entreprises. Le concours comprend deux catégories distinctes : les relèves familiales et les relèves entrepreneuriales.

« C'est une grande fierté pour moi que d'agir à titre de président d'honneur de la 11e édition du concours Les Médaillés de la relève. Ce concours offre non seulement une reconnaissance aux relèves ayant prospérées, mais permet aussi de renforcer notre culture entrepreneuriale et d'inspirer les entrepreneurs de demain. J'ai bien hâte de découvrir les candidats de cette année et d'entendre leurs histoires, leurs défis et leurs réussites. » a indiqué Ricardo Larrivée, chef, entrepreneur et co-fondateur de RICARDO Media.

Martin Deschênes, vice-président du conseil d'administration du Groupe Deschênes Inc., agira à titre de président du jury dans la catégorie relève familiale et sera accompagné de :

Carole Bellon , présidente, Groupe Bellon Prestige.

, présidente, Groupe Bellon Prestige. Julie Roy , présidente et chef de la direction, Roy.

, présidente et chef de la direction, Roy. Luis Cisneros , pôle entrepreneuriat, repreneuriat, familles en affaires - HEC Montréal.

, pôle entrepreneuriat, repreneuriat, familles en affaires - HEC Montréal. Patricia Jean , vice-présidente, Finance, Construction Albert Jean Ltée.

Le jury de la catégorie relève entrepreneuriale sera présidé par Serge Beauchemin, entrepreneur et investisseur, et sera composé de :

Jacques Beaudry , président, Beaudry & Cadrin.

, président, Beaudry & Cadrin. Serge Gendron , ing. président, Groupe AGF inc.

, ing. président, Groupe AGF inc. Jacques Tremblay , président, Technologies Tremcar Inc.

, président, Technologies Tremcar Inc. Jessica Grenier , directrice, Expérience et contenus entraîneurs, École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB).

PwC ainsi que les partenaires du concours, soit la Banque de développement du Canada (BDC), la Banque Nationale, BCF Avocats d'affaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le HEC Montréal, La Presse + et Toast Studio, accueilleront les finalistes et dévoileront les lauréats lors de la cérémonie de clôture, qui aura lieu le lundi 29 mai 2017.

Les entreprises intéressées à participer au concours doivent soumettre leur candidature au plus tard le vendredi 24 mars 2017, à 17 h. Elles peuvent télécharger le dossier de mise en candidature sur le site www.lesmedaillesdelareleve.com.

