Le ministre MacAulay dirigera une mission commerciale au Vietnam et en Inde







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 22 fév. 2017) - Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire était à l'assemblée générale de la Fédération canadienne de l'agriculture à Ottawa (Ontario) aujourd'hui où il a annoncé sa prochaine mission commerciale au Vietnam et en Inde qui aura lieu du 26 février au 10 mars 2017. La mission s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement pour renforcir et accroître les relations commerciales entre le Canada et la région de l'Asie-Pacifique ce qui favorisera la création d'emplois bien rémunérés et la croissance à long terme pour les fermiers et les familles Canadiennes.

Le ministre MacAulay rencontrera ses homologues du Vietnam et de l'Inde ainsi que des représentants de l'industrie pour discuter avec eux de points d'intérêt commun, accroître les débouchés dans les marchés clés de l'Asie et resserrer les liens entre le Canada et ces deux pays. Il sera accompagné par un groupe d'associations d'entreprises canadiennes représentant une variété de secteurs liés à l'agriculture, l'agroalimentaire et les produits de la mer afin de démontrer les efforts du gouvernement pour renforcer et élargir les possibilités d'emploi pour la classe moyenne au Canada, appuyés par les relations commerciales entre le Canada et la région de l'Asie-Pacifique.

Les faits en bref

Les entreprises Canadiennes ont exporté plus de 261 millions de dollars de produits agricoles et agroalimentaires, de poisson et de produits de la mer vers le Vietnam en 2016.

Les entreprises Canadiennes ont exporté plus de 1,2 milliard de dollars de produits agricoles et agroalimentaires, de poisson et de produits de la mer vers l'Inde en 2016.

Le Canada est le 5e plus grand exportateur agricole du monde, et le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire emploie 2,2 millions de Canadiens, ou un emploi sur huit.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fermement convaincu de l'importance du commerce et la région de l'Asie-Pacifique est un marché prioritaire. En renforçant nos partenariats commerciaux à l'échelle mondiale, le gouvernement vise à élargir l'accès aux marchés et trouver des débouchés partout dans le monde afin d'aider nos agriculteurs à devenir plus compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux, tout en favorisant la croissance de la classe moyenne. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

Liens additionnels

Coup d'oeil sur le Vietnam

Coup d'oeil sur l'Inde

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 13:33 et diffusé par :