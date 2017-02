Denodo et Semarchy s'associent pour fournir une meilleure vision des données de référence aux enterprises clientes







Les solutions de MDM et de virtualisation des données offrent une vision des données améliorée et précise, sans les coûts associés à l'intégration conventionnelle

SAN FRANCISCO et PALO ALTO, Californie, 22 février 2017 /PRNewswire/ -- Semarchy, l'éditeur de Convergence for MDM la solution MDM Évolutionnairetm, et Denodo, le leader du logiciel de virtualisation des données, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un partenariat stratégique afin de collaborer dans les domaines du marketing, du développement du réseau de partenaires, des ventes, et de la recherche et du développement.

En combinant la Gestion des données de référence (Master Data Management, MDM) aux capacités de virtualisation des données, les Chief Data Officers (directeurs de données), les gestionnaires de données et les autres professionnels de gestion des informations peuvent enrichir des données de référence fiables avec des informations contextuelles pertinentes, par exemple des transactions et interactions réseaux sociaux.

Les clients de Semarchy Convergence for MDM peuvent ajouter la virtualisation des données de Denodo et ainsi obtenir une vision plus complète des clients, des produits et des autres données de référence. Le fait d'intégrer des informations supplémentaires qui peuvent être stockées dans le cloud et sur des serveurs internes peut permettre à ces entreprises d'améliorer par exemple leurs systèmes commerciaux de façon significative

« Les entreprises souhaitent avoir une vision unique et fiable de leurs clients, partenaires, produits, sites, etc. » déclare Salah Kamel, PDG de Semarchy. « Les systèmes modernes qui stockent des données sur le cloud et les systèmes internes compliquent les choses. Les prestations de Semarchy et Denodo (qui sont déjà utilisées par certains de nos clients communs) facilitent le gain d'une valeur commerciale sur une courte période ».

La virtualisation des données libère la valeur que contiennent les informations supplémentaires difficiles à exploiter dans des systèmes de MDM, comme entre autres les transactions, les opinions issues des réseaux sociaux et les interactions récentes. Ensemble, ces deux technologies mettent à disposition des décideurs des renseignements précieux, sans surcharger le MDM pour stocker et distribuer de telles données.

Cela permet aux clients de s'appuyer sur leur système de MDM pour nettoyer, faire correspondre et gouverner des données de référence, tout en augmentant le volume d'informations exploitées grâce à la virtualisation des données.

« Le partenariat de Denodo et de Semarchy améliore considérablement la capacité des utilisateurs de MDM à développer leur solution en ajoutant une virtualisation des données dès leurs mises en application », a déclaré Angel Viña, PDG de Denodo. « Cela permet d'accroître leur capacité à utiliser les informations complémentaires pour prendre des décisions plus rapidement, obtenir une meilleure précision des opérations et améliorer la souplesse opérationnelle ».

« Du fait de l'étroite collaboration des solutions de virtualisation des données et de Gestion des données de référence, nous pouvons répondre précisément aux besoins de nos clients qui ont besoin d'exactitude, de souplesse et d'un rendement rapide », a déclaré Arif Rajwani, vice-président de la gestion des données chez SimplicityBI, qui a intégré les logiciels des deux entreprises. « Les solutions de Denodo et de Semarchy nous permettent de concentrer notre énergie sur une valeur qui sort des sentiers battus, plutôt que de devoir entièrement personnaliser nos produits ».

Ces deux entreprises présenteront leurs solutions en mars lors des conférences Gartner Data & Analytics qui auront lieu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous trouverez plus d'informations sur ces événements sur les sites Internet des entreprises.

À propos de Semarchy

Semarchy (www.semarchy.com) est l'entreprise à l'origine du MDM Évolutionnairetm, qui consiste en une approche unique novatrice de Gestion des données de référence (Master Data Management, MDM) et de Gestion des référentiels de données (Reference Data Management, RDM). Cette approche crée une valeur en quelques semaines au lieu de quelques mois pour une entreprise. Cette approche agile apporte également une flexibilité et une réduction des coûts tout en permettant un contrôle plus efficace de la part des utilisateurs commerciaux, plutôt que des services d'informatique. Cette technologie est employée par certaines des marques B2B, B2C, orientées vers les consommateurs et vers les produits les plus connues des États-Unis et d'Europe. Elle aide dans tous les domaines, styles, organisations, secteurs, et s'appuie sur des situations dans un environnement qui s'adapte aux besoins commerciaux changeants.

À propos de Denodo

Denodo (www.denodo.com) est le leader de la virtualisation des données qui permet une intégration flexible de haute performance, et une abstraction des données sur un vaste éventail d'entreprises, de cloud, de données en masse et de sources de données non structurées, et de services de données en temps réel, pour la moitié du prix des approches traditionnelles. Les clients de Denodo de tous les secteurs principaux ont obtenu une flexibilité commerciale et un retour sur investissement significatifs grâce à un accès plus rapide et simplifié à des informations commerciales unifiées, pour des services de BI, d'analyse de données en masse, d'intégration Web et de cloud, d'applications de vision unique et de données d'entreprise flexibles.

