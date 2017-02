Italtel lance une application vTU pour l'ère 5G







MILAN, February 22, 2017 /PRNewswire/ --

Un cas d'utilisation d'upload d'une vidéo aura lieu au Mobile World Congress afin d'illustrer la vélocité de cette solution pour la mise en cache et le partage de fichiers volumineux lors d'événements très fréquentés

Italtel, une société de télécommunication leader en matière d'intégration de systèmes informatiques, de services d'infogérance, de virtualisation de fonctions réseau (NFV) et de solutions tout IP, a dévoilé aujourd'hui son application d'unité de transcodage virtuelle (vTU - virtual Transcoding Unit). Celle-ci apporte des fonctionnalités en périphérie de réseau permettant des performances de téléchargement vers l'amont améliorées, une latence réduite et une autonomie accrue des appareils connectés.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612742 )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/470503/VTU_5G_App.jpg )

S'exécutant sur toute infrastructure virtualisée et microserveurs ARMv8, la vTU exploite la technologie de calcul en périphérie de réseau mobile (« mobile edge computing ») afin de fournir une expérience à bande passante ultralarge de l'ordre du gigaoctet. Cela permet l'upload rapide de fichiers volumineux - par exemple des vidéos HD - et améliore la qualité de l'expérience. La vTU est une application idéale pour les opérateurs qui connaissent des niveaux de trafic réseau élevés lors d'événements importants tels que des concerts de musique ou des compétitions sportives.

Italtel s'est associé avec Virtual Open Systems, un leader mondial dans le secteur de la virtualisation accélérée pour les systèmes de criticité réseau, mobiles et hybrides, afin de présenter l'application lors du MWC. Ceci va permettre de faire la démonstration de la faible latence atteinte lorsque la vTU est activée au cours du chargement d'une vidéo vers un fournisseur de service de stockage tel que Dropbox ou Google Drive.

« L'un des piliers de la 5G est le déploiement de réseaux radio avancés qui intègrent le réseau d'accès mobile traditionnel et le réseau étendu sans fil, renforçant le concept des réseaux hétérogènes », a déclaré Giulio Gaetani, directeur de l'unité commerciale Logiciels chez Italtel. « C'est dans ce contexte que nous avons mis au point la vTU, tirant ainsi profit de la technologie de calcul en périphérie du réseau mobile. Le principe de la vTU est le transcodage et la mise en cache de la vidéo pendant l'upload en offrant un vaste choix de codecs et de qualités pour répondre aux besoins de l'utilisateur final visionnant la vidéo. »

La vTU tient compte des abonnements du profil utilisateur et gère la mise en cache des contenus par le suivi de l'état du trafic au coeur du réseau, ce qui permet des vitesses de chargement optimales.

« La virtualisation axée sur l'architecture ARMv8 constitue un catalyseur essentiel pour un calcul en périphérie de réseau mobile efficace, puissant et souple », a expliqué Daniel Raho, directeur de Virtual Open Systems. « Grâce à l'utilisation de techniques d'accélération tant pour les fonctions réseau virtuelles (VNF) que pour les commutateurs virtuels (VOSYSwitch), il est possible d'atteindre un rapport performance/watt impressionnant. VOSYSwitch est le commutateur virtuel accéléré de Virtual Open Systems qui surpasse l'OVS/DPDK à la fois sur les architectures x86 et ARMv8. »

L'application fait partie de l'architecture développée dans le cadre du projet de recherche financé par l'UE « Small-cell Coordination for Multi-tenancy and Edge services » (SESAME), sous la convention de subvention n° 671596 - et qui fait partie du programme Horizon 2020 sous le thème « Infrastructures réseau 5G avancées pour l'avenir d'Internet » - auquel Italtel et Virtual Open Systems participent activement.

Italtel présentera la vTU au MWC 2017, stand 2G10, Hall 2, à Barcelone, du 27 février au 2 mars.

Italtel conçoit et fournit des solutions de communication tout IP, des services d'infogérance, des services informatiques, de l'intégration réseau et des activités de migration. Plus

Virtual Open Systems est une entreprise de haute technologie pionnière dans le secteur de la virtualisation mobile, intégrée et serveur. Plus

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 12:26 et diffusé par :