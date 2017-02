LONGi-LERRI Solar a été désigné à titre de « Fournisseur de premier plan » par Bloomberg







En se basant sur la réussite de projets de LERRI Solar qui ont fait l'objet de financement sans recours, Bloomberg New Energy Finance a désigné LERRI Solar à titre de « Fournisseur de premier plan »

SHANGHAI, le 22 février 2017 /CNW/ -- LERRI Solar, un fabricant mondial de premier plan de modules solaires monocristallins dont le siège social est établi à Xi'an, en Chine, a été désigné à titre de « Fournisseur de premier plan » par Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Le classement BNEF se base en démontrant la réalisation d'importantes ententes de financement de projets sans recours et qui ont été conclues avec succès. Par exemple, pour être catégorisé à titre d'« entreprise de premier plan », conformément à BNEF, cela nécessite que l'entreprise ait préalablement obtenu l'acceptation commerciale de plusieurs établissements financiers. De plus, selon BNEF, « ... l'une des caractéristiques d'un « fabricant de premier plan » se retrouve dans la transparence et la disponibilité de données fiables ». BNEF a soumis aux entreprises abonnées au Solar Insight Service de BNEF sa liste de « producteurs de premier plan » qui est mis à jour tous les trimestres.

M. Richard For, directeur des affaires internationales chez LONGi-LERRI Solar a commenté comme suit : « Nous sommes ravis de commencer l'année 2017 en étant désigné à titre de « fabricant de modules de premier plan » par une organisation prestigieuse telle que Bloomberg. Ceci constitue un nouveau jalon pour LONGi-LERRI Group, témoignant l'acceptation de nos modules monocristallins de qualité supérieure et de haute efficacité au sein marché. »

En ce qui a trait à la capacité de production, LERRI Solar se positionne dans le premier rang de tous les fabricants figurant sur la liste de « Premier plan » de BNEF.

À propos de LERRI Solar

LERRI Solar est un fabricant mondial de premier plan de cellules et modules solaires monocristallins de haute efficacité. L'entreprise a été fondée en 2007 et a été acquise par la suite par LONGi Group en 2014. LONGi Group est un important fournisseur mondial de plaquettes de silicium monocristallin, dont les actifs totaux s'élèvent à plus de 1,7 milliard de dollars et comptant une capacité de 7,5 GW (à la fin de 2016).

LONGi-LERRI Solar a été sélectionné en qualité de « Top Runner » (Meilleur rendement), une qualification décernée par le Gouvernement de la Chine à certains fabricants de modules PV qui répondent à des normes rigoureuses en matière d'efficacité et de puissance des modules. LONGi-LERRI Solar s'est qualifié en produisant des modules à partir de cellules solaires en silicium monocristallin. En 2016, LONGi-LERRI Solar a expédié des modules d'une puissance d'environ 2,5 GW, soit plus du double que l'année précédente. LONGi-LERRI Solar est une filiale en propriété exclusive de LONGi Group, le plus important fabricant mondial de plaquettes de silicium monocristallin pour l'industrie de l'énergie solaire. Outre ses activités en Chine, LONGi ouvrira bientôt de nouvelles installations en Malaisie et en Inde, avec une production de plaquettes, de cellules et de modules photovoltaïques à intégration verticale.

Contact

Médias/Investisseurs/Analystes :

Richard For

Vice-président

LONGi-LERRI Solar

fusj@longi-silicon.com

Site Web : www.LERRI.com

SOURCE LONGi Solar

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 12:23 et diffusé par :