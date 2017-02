Agences de voyage et tours opérateurs chinois - Des partenariats payants pour le Québec







SHANGHAI et NANJING, Chine, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la mission économique dirigée par la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) annonce la signature de partenariats avec Ctrip et Tuniu, deux des principaux intervenants du réseau de distribution chinois. Ces collaborations permettront au Québec une meilleure pénétration de ce marché en croissance de 1,4 milliard d'habitants et outilleront l'industrie touristique québécoise dans l'amélioration constante de son accueil de la clientèle chinoise. Les partenariats visent notamment à élaborer de nouveaux itinéraires, augmenter l'accessibilité des offres du QuébecOriginal ainsi qu'à mener des campagnes en comarketing qui seront attrayantes et pertinentes pour la clientèle.

Faire plus ensemble, pour des résultats optimisés

Avec des représentants dans les métropoles de Pékin et Shanghai, l'Alliance s'assure déjà que la culture, la nature, les grandes villes ainsi que les régions du Québec soient représentées en Chine sous la désignation QuébecOriginal. L'Alliance, mandatée par la ministre du Tourisme pour promouvoir le Québec comme destination d'agrément sur les marchés étrangers, est sure que les entreprises et partenaires touristiques québécois ont tout ce qu'il faut pour éblouir en Chine, pays qui se classe actuellement au 10e rang des marchés hors Québec en ce qui concerne les dépenses touristiques.

« C'est avec beaucoup d'humilité que nous entamons ces collaborations avec Tuniu et Ctrip », explique Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance. « Les données et expertises de nos nouveaux partenaires nous aideront à affiner notre connaissance de la clientèle chinoise. Nous pourrons ainsi propulser les offres d'expériences qui feront la différence pour séduire le coeur du voyageur chinois. Grâce à notre participation à la mission de la ministre Boulet, nous jetons les pierres d'assise de relations de coopération stratégique à long terme, afin d'accroitre les arrivées au Québec en provenance de la Chine », conclut M. Soucy.

Le gouvernement du Québec est fier de pouvoir contribuer activement à faire du Québec une destination de choix et continuera au retour de la mission à oeuvrer à l'établissement des conditions gagnantes d'un Québec touristique fort. « La Chine constitue le bassin de touristes le plus nombreux à travers le monde. Il est primordial de profiter de la nouvelle liaison aérienne quotidienne reliant Montréal et Shanghai pour promouvoir le Québec et ainsi attirer davantage de touristes chinois. Pour y parvenir, nous devons nous assurer d'avoir les infrastructures touristiques nécessaires afin de répondre aux attentes et aux besoins de cette clientèle dont les retombées économiques sont importantes », a déclaré la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet.

À propos de Ctrip

Ctrip.com International, Ltd. (Ctrip) est une agence de voyages chinoise offrant des services complets, dont les réservations d'hôtel, billetterie aérienne, les voyages organisés et forfaits, la réservation de billets de train à grande vitesse et la gestion des voyages d'affaires.

Ctrip propose plus de 1 000 circuits dans des destinations chinoises et étrangères, en partance de six grandes villes chinoises (Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou et Chengdu). L'entreprise sert plus de 10 000 voyageurs individuels par mois.

Fondée en 1999, Ctrip a été cotée au NASDAQ en décembre 2003. Elle a intégré avec succès les industries de haute technologie et l'industrie des voyages traditionnels, comptant plus de 40 millions de membres inscrits.

À propos de Tiniu

Tuniu (Nasdaq: TOUR) est une entreprise de voyages en ligne qui offre une vaste sélection de circuits, y compris des circuits organisés et autoguidés, ainsi que des services de voyages pour les touristes via son site tuniu.com et sa plateforme mobile. Tuniu a plus de 550 000 unités de gestion de stock (UGS) de circuits organisés, couvrant plus de 140 pays dans le monde et toutes les attractions touristiques populaires en Chine. Tuniu fournit des solutions uniques pour les voyages d'agrément et une expérience client convaincante grâce à sa plateforme en ligne et son réseau de services hors ligne, incluant environ 650 conseillers en voyages, un centre d'appels 24/7 et 75 centres de services régionaux.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec participe à faire du Québec une destination touristique de calibre mondial. Partenaire de réussite de l'industrie touristique québécoise, l'organisation rassemble, concerte et représente les entreprises et les associations du tourisme. En soutenant et participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec à l'étranger, l'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec et dans ses régions.

