Une programmation monstre pour la 12e édition du Rockfest







Plus de 125 formations dont Rammstein, Queens of the Stone Age, Iggy Pop, Megadeth, Alexisonfire et Wu-Tang Clan

MONTEBELLO, QC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'équipe du Rockfest de Montebello, le plus gros festival rock au Canada, est fière de dévoiler la programmation complète de sa 12e édition qui se déroulera du 22 au 25 juin 2017 à Montebello en Outaouais: la St-Jean du Rockfest le 22 juin, journées principales les 23 et 24 juin, camping du 22 au 25 juin. Le Rockfest souligne ses douze ans avec une programmation mature qui réunira plus de 125 formations rock, métal, punk-rock, hardcore et hip-hop dont la majorité fouleront les planches du festival pour la première fois! La programmation complète est disponible au : www.montebellorockfest.com

LA PROGRAMMATION

Parmi les têtes d'affiche, rappelons la présence du groupe allemand Rammstein, qui offrira son tout nouveau spectacle en exclusivité canadienne et en première nord-américaine dans le cadre du Rockfest. Soulignons également la présence de la formation californienne Queens of the Stone Age pour sa seule prestation nord-américaine de 2017 et sa première en trois ans. Parrain du punk et véritable légende vivante, Iggy Pop sera présent pour un rare spectacle avant sa retraite.

Seront aussi présents: le défunt groupe canadien Alexisonfire pour une rare prestation de réunion, les légendaires métalleux de Megadeth, le groupe punk-rock californien The Offspring (qui interprétera l'album Ixnay On The Hombre), les rappeurs newyorkais Wu-Tang Clan, la formation britannique Bullet For My Valentine, de même que les groupes punk-rock californiens AFI, Bad Religion, Pennywise et Good Charlotte (premier spectacle au Québec en 10 ans). Ces artistes s'ajoutent à 311 (premier spectacle au Québec en 10 ans), Eagles Of Death Metal, Thursday (réunion), Bob Marley Experience et plusieurs autres.

À noter la présence du légendaire groupe britannique The Specials, les parrains du ska. Comme toujours, le punk-rock sera à l'honneur avec la présence de Goldfinger, Reel Big Fish, Less Than Jake, Face To Face, Anti-Flag, Good Riddance, Reverend Horton Heat, Agent Orange et plusieurs autres. S'ajoutent à ces groupes plusieurs légendes du punk et hardcore dont l'ex-chanteur de Dead Kennedys, Jello Biafra, ainsi que Sham 69, Discharge, Conflict et Les Sheriff. Des hommages spéciaux seront mis en scène pour Minor Threat, Fugazi, The Ramones et Sex Pistols.

Du côté métal, soulignons la présence de Meshuggah, Parkway Drive, August Burns Red, Dee Snider de Twisted Sister (premier spectacle solo au Canada), Spinal Tap (hommage spécial), Killswitch Engage, All That Remains, Soulfly, P.O.D. (premier spectacle au Québec en 13 ans), Entombed, Ensiferum, Tesseract, Born of Osiris, Breakdown Of Sanity (premier spectacle en Amérique du Nord), Converge et Protest The Hero.

Du côté québécois, Alex Martel, fondateur du Rockfest, réunira son groupe Deadly Apples pour un seul spectacle après sept ans d'absence. Parmi les autres artistes québécois, soulignons la présence de Mononc' Serge & Anonymus (réunion exclusive), Grimskunk, Exterio, Pépé et sa guitare, M U D I E (projet solo d'Hugo Mudie des Sainte Catherines), Blind Witness et Blessed By A Broken Heart (réunion exclusive). De plus, Jeremy Gabriel sera présent afin de donner une prestation métal exclusive suite au succès de la reprise métal de sa chanson I Don't Care.

Finalement, rappelons la programmation historique de la St-Jean du Rockfest avec Les Cowboys Fringants, Robert Charlebois avec un spectacle spécial uniquement rock, Les Trois Accords, Loco Locass, Bernard Adamus, Groovy Aardvark, The Planet Smashers avec un spectacle spécial en français, Koriass, Dead Obies, Mononc' Serge, Les Pistolets Roses, Les Anticipateurs et plusieurs autres.

LA BILLETTERIE

La mise en vente générale est débutée au www.montebellorockfest.com et les bracelets seront disponibles bientôt dans les boutiques Empire. Encore une fois, le festival offre les passeports à tarif très abordable : 123$ + frais et taxes, ce qui revient à moins d'un dollar par groupe! Encore une fois, les festivaliers ont l'option de payer leur commande en 5 versements. Avec l'engouement généré jusqu'à présent, deux préventes sold out et une programmation aussi solide, l'équipe est confiante que le festival affichera complet une 5e année de suite. À noter que des forfaits VIP sont également disponibles.

AUTRES NOUVEAUTÉS

Le terrain de l'église sera complètement revampé cette année avec la première édition de la Convention de tatouage du Rockfest, de même qu'une nouvelle zone de Bouffe Rock Gourmet dans une ambiance chaleureuse et éclatée. Du côté camping, un forfait Camping Méga VIP s'ajoute, se voulant une «expérience hôtel» avec la tente fournie et montée, les matelas et sacs de couchage fournis, le stationnement fourni et tous les autres avantages du Camping VIP. De nombreuses nouveautés s'ajoutent également au Camping VIP, dont plusieurs spectacles en formule intime d'artistes qui seront de passage au Rockfest 2017. Le camping général et le camping de motorisés sont également de retour.

À PROPOS DU ROCKFEST

Fondé en 2005 par Alex Martel, un « p'tit gars » de Montebello de 17 ans qui souhaitait transformer son village natal en paradis du rock, le Rockfest est rapidement devenu le plus important festival de musique rock au Canada et le plus gros événement en Outaouais avec son impressionnante programmation, son ambiance survoltée, son expérience de camping unique et ses tarifs abordables. Se déroulant en pleine campagne en bordure de la rivière des Outaouais entre Montréal et Ottawa, le Rockfest accueille chaque année des milliers de rockeurs des quatre coins du monde.

montebellorockfest.com + Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/montebellorockfest

SOURCE Rockfest 2017

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 12:00 et diffusé par :