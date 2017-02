Premiers soins en santé mentale Canada et Ambulance St-Jean élargissent l'accès à la formation en santé mentale







OTTAWA, le 22 fév. 2017 /CNW/ - Premiers soins en santé mentale Canada (PSSM) et Ambulance St-Jean ont annoncé aujourd'hui une nouvelle entente qui viendra augmenter le nombre d'instructeurs en mesure d'offrir de la formation en PSSM et de la rendre plus accessible partout au Canada.

PSSM Canada formera au moins 40 instructeurs d'Ambulance St-Jean, qui offriront à leur tour ce cours axé sur des données probantes qui a fait ses preuves.

« Les premiers soins en santé mentale devraient être aussi accessibles que les premiers soins en santé mentale, affirme Louise Bradley, présidente-directrice générale de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). Notre partenariat avec Ambulance St-Jean marque une étape importante vers ce but. » PSSM Canada est une initiative de la CSMC.

« Chaque année au Canada, une personne sur cinq éprouve une maladie ou un problème associé à la santé mentale, explique Allan Smith, PDG d'Ambulance St-Jean. En ajoutant un volet sur la santé mentale, Ambulance St-Jean, chef de file en premiers soins, réalisera encore mieux sa mission, qui consiste à améliorer la santé, la sécurité et la qualité de vie de la population du Canada, au travail, à la maison et dans les loisirs. »

Les premiers soins en santé mentale sont l'aide apportée aux personnes qui commencent à manifester un problème de santé mentale ou qui traversent une crise psychologique. Tout comme les premiers soins apportés en cas de blessures physiques, les PSSM sont prodigués jusqu'à ce qu'un traitement approprié soit offert ou jusqu'à ce que la crise se résorbe.

Le programme de PSSM Canada vise à améliorer les connaissances en santé mentale et à donner aux personnes qui le suivent les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux gérer les problèmes associés à la santé mentale qui pourraient se présenter ou qui commencent à se manifester chez elles, chez un membre de leur famille, un ami ou un collègue.

Plus de 220 000 personnes au Canada ont suivi une formation en PSSM depuis 2007.

LA COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA

La Commission de la santé mentale du Canada est un moteur de changement. Elle collabore avec des centaines de partenaires afin de faire évoluer les attitudes de la population canadienne à l'égard des problèmes de santé mentale et d'améliorer les services et le soutien à cet égard. Son objectif est de venir en aide aux gens qui sont aux prises avec des maladies et des problèmes associés à la santé mentale afin qu'ils puissent mener une vie enrichissante et productive. Ensemble, nous suscitons le changement. La Commission de la santé mentale du Canada est financée par Santé Canada.

www.commissionsantementale.ca | http://strategie.commissionsantementale.ca/

AMBULANCE ST-JEAN

Ambulance Saint-Jean est un organisme humanitaire international et une fondation de l'Ordre de Saint-Jean. Garant de la norme canadienne d'excellence en matière de services de premiers soins et de RCR, Ambulance Saint-Jean propose des programmes innovants en veillant à ce que les Canadiens reçoivent la meilleure formation qui soit. Les revenus tirés de la formation en secourisme et en RCR servent à soutenir la mission de bienfaisance d'Ambulance Saint-Jean. Pour en savoir plus, visitez www.sja.ca.

