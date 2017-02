Le Casino de Montréal vous invite à vivre la dualité Copacabanasucre!







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'hiver est encore bien présent pour le plaisir des uns et l'exaspération des autres. Pour plaire à tous, le Casino de Montréal propose de terminer la saison froide tout en contrastes, entre chaud et froid, entre nord et sud! Du 23 février au 6 avril, planifiez une soirée hors de l'ordinaire en couple, en famille, entre amis ou entre collègues et assistez à la rencontre du Québec et des tropiques!

Il y en a pour tous les goûts : décors, groupes musicaux gratuits au bar Valet de carreau, jeux, promotions, spectacle Caliente! au Cabaret du Casino et, bien sûr, buffet du midi à saveur Copacabanasucre!

Faits saillants :

Compétitions amicales de danse interactive entre deux groupes de danseurs (les chauds et les froids) qui s'affrontent sur la scène du bar Valet de carreau. Venez vous déhancher sur des rythmes tropicaux et dégourdir votre bûcheron intérieur! Swingue l'ananas dans le fond de la boîte à bois! Courez la chance de gagner un voyage au Brésil ou en Islande!

chance de gagner un voyage au Brésil ou en Islande! Les jeudis du 2 au 30 mars, jusqu'à 1 million de dollars à gagner au jeu Le duel ainsi que de nombreux lots instantanés. DJ et duo de danseurs professionnels au bar Valet de carreau.

à gagner au jeu Le duel ainsi que de nombreux lots instantanés. DJ et Des musiciens sur scène : le Chico band met de l'ambiance entre les compétitions de danse les vendredis soirs au bar Valet de carreau.

met de l'ambiance entre les compétitions de danse les vendredis soirs Des cocktails créés par le Casino de Montréal qui marient saveurs tropicales et alcools québécois sont servis dans les différents bars du Casino.

créés par le Casino de Montréal qui marient saveurs tropicales et alcools québécois sont servis Des jeux... pour s'amuser ensemble : Les vendredis et samedis, ambiance DJ dans le District, la nouvelle section de machines à sous au Pavillon du Québec, animée par des éclairages et des projections. Trois joueurs du District sont sélectionnés chaque heure pour entrer dans la Cabine aux dollars. Chacun a 30 secondes pour courir la chance de gagner jusqu'à 400 $. Lancement de nouvelles machines à sous : Britney Spears TM , Ted TM et Playboy, Don't Stop The Party Featuring Pitbull TM . Profitez de la présence d'un préposé spécialisé pour bonifier votre expérience aux machines à sous!



Pour en savoir plus sur la programmation, visitez casinodemontreal.ca.

Citation

« Ouvert 24 heures sur 24, le Casino de Montréal, avec ses spectacles gratuits au bar Valet de carreau, ses décors et ses ambiances multimédias, est LA destination branchée pour une soirée inoubliable », nous rappelle Éric Rufer, directeur du marketing, des hautes mises et du service à la clientèle au Casino de Montréal.

À propos du Casino de Montréal

Réputé pour la variété de ses jeux et l'excellence de son service à la clientèle, le Casino de Montréal accueille chaque année près de six millions de visiteurs. Il propose une vaste gamme de divertissements - spectacles, restaurants, bars, environnement multimédia - en plus de se démarquer par son architecture emblématique.

