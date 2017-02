MobileIron crée une nouvelle division de l'Internet des objets







Santhosh Nair dirigera la R et D de l'IdO et un produit sera lancé ultérieurement cette année

MOUNTAIN VIEW, Californie, 22 février 2017 /PRNewswire/ -- MobileIron (NASDAQ : MOBL), l'épine dorsale de la sécurité pour l'entreprise numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a formé une division d'Internet des objets (IdO) qui ciblera le renforcement de la chaîne de confiance de bout en bout du capteur à l'application à la passerelle au nuage et au réseau. La société a également annoncé que Santhosh Nair a rejoint MobileIron à titre de VP de l'IdO pour diriger la division. Il va collaborer avec Suresh Batchu, le cofondateur et le directeur de MobileIron. L'objectif de MobileIron est d'avoir un produit IdO prêt pour la vente plus tard cette année. Bain & Company estime que d'ici 2020, les recettes des fournisseurs IdO pourraient dépasser 470 milliards USD.

L'annonce a été faite ce matin durant l'Analyst Day de MobileIron. Une diffusion Web audio en direct de la présentation peut être consultée en visitant la page Investors (investisseurs) du site Web de l'entreprise MobileIron à http://investors.mobileiron.com. La rediffusion de la présentation sera disponible pendant un an après la présentation.

De nombreux systèmes IdO existants ont des limites importantes, car ils sont hautement personnalisés et inflexibles, ce qui les rend difficiles à configurer et coûteux à maintenir pendant le cycle de vie du système. La plateforme IdO de MobileIron sera conçue pour :

Utiliser une approche de systèmes ouverts basée sur standards pour l'interopérabilité ;

Offrir une gestion évolutive, automatisée du cycle de vie pour atténuer les risques d'erreurs humaines ;

Protéger l'intégrité et la sécurité des pétaoctets de la migration de données ; et

Assurer la continuité des systèmes qui sont trop critiques pour tomber en panne.

« Il y a eu beaucoup de battage autour de l'Internet des objets et la plupart n'étaient que juste ça : du battage. L'erreur que beaucoup d'entreprises font avec l'IdO est qu'elles commencent en regardant le problème à partir du capteur et qu'elles remontent », a déclaré Barry Mainz, président et PDG de MobileIron. « Notre approche centrée sur le client va exactement dans le sens contraire. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé directement avec nos clients et nos partenaires opérateurs internationaux pour comprendre la manière dont les entreprises veulent utiliser l'IdO et les défis auxquels elles sont confrontées. En conséquence, nous avons défini des cas d'utilisation spécifiques dans les secteurs de la santé, l'énergie, la fabrication et l'automobile où nous pouvons aider nos clients. Cela crée une formidable opportunité pour nous ».

L'Internet des objets est la prochaine frontière de l'ère de l'information. L'IdO automatise les flux de travail des activités principales en numérisant la collecte de données afin de recueillir des perspectives qui mènent à l'action physique. L'informatique d'entreprise se produit à la périphérie du réseau et dans le nuage pour réduire la latence. Les conséquences d'informations inexactes ou d'actions inappropriées peuvent être coûteuses (perturbation de la chaîne d'approvisionnement), dangereuses (une fuite de pipeline), ou mortelles (erreurs médicales). Dans l'IdO, la mise à l'échelle et la sécurité sont essentielles. L'objectif de MobileIron est de fournir une plateforme unifiée et un écran unique pour sécuriser et gérer les services de l'IdO.

La solution IdO de MobileIron applique le leadership et l'innovation logiciels de la société pour cette nouvelle opportunité de marché. L'architecture à trois points de MobileIron du moteur de la politique, du client de bord et de la passerelle de réseau est directement applicable aux défis de déploiements de l'IdO. Les administrateurs automatisent les règles en utilisant le moteur de la politique. Le client de bord applique des actions sur la passerelle IdO et surveille les dispositifs de sécurité. La passerelle de réseau garantit que les données IdO sont transmises de façon sécurisée et non sensibles aux attaques en homme du milieu. Et, toutes ces actions sont effectuées à très grande échelle.

Santhosh Nair rejoint MobileIron pour diriger la nouvelle division. Santhosh dispose de plus de 20 ans d'expérience internationale dans la stratégie, l'ingénierie et la gestion des produits. Il joint notre société après avoir été le vice-président et directeur général de l'unité commerciale IdO de Wild River où il a également géré les relations clients clés dans de vastes marchés. Avant Wind River, il a passé plus de 15 ans chez GE Healthcare où il a culminé dans son rôle de gestionnaire de produits à l'échelle internationale des activités de 1, 5 milliards USD de tomodensitométrie (TDM). Il est titulaire d'un MBA en stratégie et marketing de l'institution Northwestern University Kellogg School of Management et d'un baccalauréat technique en électronique et télécommunications de l'institution Government College of Engineering, Trivandrum, Inde.

« Lorsque j'ai rencontré l'équipe de MobileIron, j'ai été impressionné par leurs connaissances sur l'Internet des objets et je suis ravi de mettre ces idées en exécution », a déclaré Santhosh Nair, le VP, IdO, MobileIron. « La sécurité de point de terminaison des entreprises est essentielle à l'adoption réussie des technologies pour l'Internet des objets et de nombreuses innovations techniques de MobileIron sont directement applicables à l'IdO. Je crois que nous avons une grande opportunité et une énorme avance sur le marché ».

