Kymeta franchit une étape importante en assurant une connexion en téraoctets à la voiture du futur







Kymeta teste un terminal innovant, plat et fin, mesurant 20 cm, élaboré à base de métamatériaux, pour une connexion Internet par satellite prenant en charge les fonctionnalités de navigateur et vidéo, aux fins des véhicules autonomes et d'une conduite améliorée

REDMOND, Washington, 22 février 2017 /PRNewswire/ -- Kymeta, une société s'engageant à assurer une connectivité globale et mobile, a annoncé aujourd'hui que son terminal satellitaire mTenna® de 20 cm pour le secteur automobile grand public connecté, a bien établi la connexion avec la constellation de satellites d'Intelsat S.A. Cet essai concluant confirme la progression de Kymeta en vue de fournir une connectivité mobile sûre et à haut débit au secteur automobile et fait suite au partenariat annoncé avec Toyota Motor Corporation, lors du Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord, en 2016.

« Ce dernier essai présente les avantages pour les voitures de la connexion par satellite à haut débit », a déclaré le Dr Nathan Kundtz, le directeur général de Kymeta. « Seule notre technologie innovante peut être intégrée sans anicroches au toit d'un véhicule et fournir la capacité que les satellites à haut débit peuvent fournir partout dans le monde, tout en ouvrant de nouvelles possibilités de conduite immersive et autonome. »

« Nous sommes heureux de constater que Kymeta continue de réaliser des progrès depuis notre annonce de partenariat l'an passé. Cet essai constitue un pas supplémentaire dans la bonne direction et une étape importante qui nous rapproche de la réalité à venir d'un système de communications sûr et à haut débit, disposant d'une couverture mondiale, pour les véhicules connectés », a déclaré un porte-parole de Toyota Motor Corporation.

L'essai a montré que la technologie mTenna de Kymeta pour les véhicules grand public pourrait se connecter au réseau de satellites EpicNG d'Intelsat. L'essai a également prouvé que la technologie mTenna de Kymeta peut transmettre et recevoir des données avec une seule ouverture, se connecter à Internet et accéder aux vidéos YouTube et effectuer un appel Skypetm, le tout dès sa première tentative. À l'heure actuelle, le seul moyen de tirer parti des satellites à haut débit (SHD) est de passer par une grande antenne parabolique classique, disposant d'accessoires mobiles. La solution par satellite de Kymeta supprime le besoin d'une parabole à cardan et fournira aux voitures des capacités se mesurant en téraoctets, offrant une connectivité à haut débit même dans les zones ne disposant pas de couverture terrestre.

L'essai constitue la première étape en vue d'obtenir la voiture connectée la plus sûre et connectée à l'échelon mondial. Cet essai concluant a été mené avec Intelsat, le premier fournisseur mondial de services par satellite, qui a un accord de partenariat avec Kymeta afin d'assurer au secteur automobile une connectivité par satellite.

À propos de Kymeta Corporation

Kymeta fournit ce que la connectivité est censée être ? sûre, disponible, universelle et mondiale. Kymeta supprime les obstacles, en offrant un moyen innovant de tirer parti de la capacité du réseau satellitaire d'établir une communication à haut débit, lorsque l'on est en mouvement. Les premiers produits de la société, des antennes et des terminaux pour les communications par satellite par formation de faisceau électronique, reposant sur des métamatériaux et obtenus par logiciel, permettront de maintenir connectés les bateaux, les avions, les voitures et autres.

En 2017, Kymeta s'est vu décerner par Fast Company le prix 2017 de la société la plus innovante dans le domaine de l'espace et a obtenu le prix de l'innovation technologique 2017, attribué par Puget Sound Business Journal. La société a également remporté le prix Silver Tech Impact 2016 de la technologie émergente, décerné par Seattle Business magazine et le prix des innovateurs 2016 de 2b AHEAD, peu après le prix 2016 du nouveau produit innovant, décerné par Frost & Sullivan. La société a également fait partie pendant deux ans de suite de la liste des éléments disruptifs établie par CNBC ; elle est considérée comme un FiReStarter par Strategic News Network et figure dans la liste des cinquante premières sociétés disruptives, établie par MIT Technology Review. Kymeta a établi d'importants partenariats avec des chefs de file du secteur, dont Toyota, Intelsat, Panasonic, Airbus Defence & Space, Sharp, Intellian, O3b et plus encore. Si vous vous déplacez, Kymeta vous maintient connectés. Quel que soit l'endroit. La société est basée à Redmond (Washington) et opère à l'échelon mondial. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.kymetacorp.com.

