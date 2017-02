Fraser Health et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé s'associent pour réduire le nombre d'hospitalisations des aînés vivant en centre de soins en hébergement







SURREY, BC, le 22 févr. 2017 /CNW/ - La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et l'organisme Fraser Health ont annoncé aujourd'hui qu'ils travaillent à accélérer la diffusion régionale d'un outil de dépistage novateur qui a permis de réduire de 71 % le nombre de transferts à l'urgence des résidents des centres de soins en hébergement. Cette initiative fera de l'utilisation de l'outil PREVIEW-ED© une pratique normalisée dans les 80 centres de Fraser Health, lesquels regroupent 8 063 personnes âgées. Elle ouvrira également la voie à la diffusion de l'outil à l'échelle du Canada plus tard en 2017.

« Traiter les résidents à l'endroit où ils vivent, notamment en centres de soins en hébergement, plutôt que de les transférer à l'urgence s'inscrit dans notre engagement d'aider les gens dans la collectivité autant que possible, a indiqué Terry Lake, ministre de la Santé. Nous savons que l'hospitalisation entraîne parfois des complications graves pouvant même aller jusqu'au décès. Nous sommes donc ravis des résultats positifs démontrés par cet outil pour garder hors de l'hôpital les résidents des centres de soins en hébergement. »

PREVIEW-ED© aide le personnel des soins en hébergement à détecter le déclin précoce de l'état de santé des résidents causé par quatre maladies : la pneumonie, les infections urinaires, la déshydratation et l'insuffisance cardiaque congestive. Les infections urinaires et la pneumonie comptent parmi les causes les plus courantes des visites évitables des résidents à l'urgence. PREVIEW-ED© mesure les signes, les symptômes et la gravité en fonction de neuf indicateurs selon une échelle simple qui permet aux utilisateurs d'attribuer un pointage à chaque indicateur et de générer un pointage total indiquant l'ampleur du changement dans l'état de santé. L'outil qui tient sur une page peut être exécuté en 8 à 15 secondes par un aide-soignant dans le cadre de ses tâches normales.

« L'outil PREVIEW-ED© améliore à la fois l'expérience de ceux qui donnent les soins et de ceux qui les reçoivent. Il fournit aux aides-soignants un mécanisme pour communiquer tout changement observé chez les résidents, ce qui permet au personnel professionnel d'intervenir plus rapidement, a affirmé Michael Marchbank, président-directeur général de Fraser Health. Il s'agit d'un excellent moyen de donner la parole aux aides-soignants, qui participent étroitement à la vie quotidienne des résidents des centres de soins en hébergement. »

Les aides-soignants fournissent la majorité des soins directs et sont donc très bien placés pour remarquer les changements subtils dans l'état de santé des résidents. Si le pointage obtenu au moyen de l'outil est de plus de zéro, l'aide-soignant en informe le professionnel de la santé autorisé, qui évalue alors l'état de santé du résident et prend les mesures nécessaires.

« Au Canada, une visite à l'urgence sur trois effectuée par les aînés vivant en centres de soins en hébergement pourrait être évitée, a déclaré Maureen O'Neil, présidente de la FCASS. En travaillant de concert avec Fraser Health en vue de l'adoption de PREVIEW-ED© dans ses centres, nous démontrons que cet outil novateur peut aider les organisations de tout le pays à améliorer les soins offerts aux aînés canadiens. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec cette équipe d'innovateurs. »

Fraser Health a mis à l'essai l'outil dans quatre centres de soins en hébergement, de février à juin 2016. Après avoir constaté une réduction notable du nombre de transferts à l'urgence, en septembre 2016, l'organisme s'est associé à la FCASS pour diffuser cette innovation dans 40 autres centres. L'adoption de l'outil dans ces 40 centres de soins en hébergement a commencé en janvier 2017 et s'achèvera d'ici la fin de mars 2017. La mise à l'essai de l'outil dans les centres relevant de Fraser Health fournira une validation de principe, sur laquelle la FCASS s'appuiera pour lancer plus tard cette année une initiative pancanadienne de diffusion de l'outil.

« Depuis l'adoption de PREVIEW-ED©, chaque fois que nous remarquons quelque chose de différent chez un résident, le pointage provenant de l'outil appuie nos observations. Nous pouvons alors discuter en équipe des mesures à prendre, et l'infirmière fait le suivi », a souligné Amie Palermo, aide en soins en hébergement.

PREVIEW-ED© convient particulièrement dans le cas des personnes atteintes de démence. En effet, l'outil couvre les signes et symptômes associés à l'état de santé mentale, par exemple l'apparition d'agitation, la participation aux activités sociales et les indices d'un nouvel état de confusion. Beaucoup de résidents atteints de démence n'arrivent pas à verbaliser leurs inquiétudes. Conçu avec l'apport des familles, l'outil fournit un mécanisme de communication et de discussion entre l'équipe de soins et les membres de la famille, puisque les résultats peuvent au fil du temps montrer l'évolution de l'état de santé du résident, alors que celui-ci est incapable de s'exprimer. Ainsi, l'outil profite non seulement au résident, en empêchant des visites inutiles à l'urgence et des changements au plan de soins, mais il aide les membres de la famille à comprendre les soins prodigués à leur proche et à effectuer la planification en conséquence.

PREVIEW-ED© a été conçu par Marilyn El Bestawi dans le cadre de FORCES :le programme de formation pour cadres offert par la FCASS. Cette dernière soutient la diffusion de l'outil par l'entremise de Fraser Health tout au long de la formation initiale. La FCASS appuie aussi l'approche collaborative qui favorise l'apprentissage entre pairs, l'éducation et la formation continus sur des sujets comme l'amélioration de la qualité, la gestion du changement, la mobilisation des intervenants, la mesure des résultats et la durabilité.

L'outil est actuellement mis en place sous forme de document papier. Fraser Health et la FCASS ont reçu une subvention dans le cadre du programme Spark du Canadian Centre for Aging and Brain Health Innovation pour créer une version électronique de l'outil PREVIEW-ED© et mener des tests bêta.

