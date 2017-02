Rapport sur la meilleure technologie disponible pour les pipelines de ressort fédéral maintenant en ligne







La technologie alliée à une solide culture de sécurité pour améliorer la sûreté des pipelines

CALGARY, le 22 févr. 2017 /CNW/ - L'Office national de l'énergie a publié un rapport intitulé Meilleure technologie disponible pour les pipelines de ressort fédéral, qui expose en détail l'état actuel de la technologie et des pratiques exemplaires utilisées pour assurer la sécurité de la population et la protection de l'environnement.

Le ministre Jim Carr a demandé à l'Office d'inclure des considérations propres à l'environnement. L'Office a examiné les aspects suivants de la protection environnementale : prévention des fuites et intervention; répercussions sur les plans d'eau et les terres agricoles; gestion des déchets; cessation d'exploitation des pipelines et gestion des émissions dans l'atmosphère.

Le personnel spécialisé de l'Office applique de solides méthodes de surveillance scientifique et technologique à toutes les étapes du cycle de vie des pipelines, de la conception à la désaffectation, en passant par la demande, la construction et l'exploitation.

Au cours du processus de demande, l'Office exige que les sociétés pipelinières prouvent que la technologie et les pratiques exemplaires proposées assurent le plus haut niveau de sécurité publique et de protection environnementale. Lorsqu'une demande est approuvée, le personnel de l'Office exerce une surveillance rigoureuse afin que la société respecte les engagements concernant la technologie et les pratiques exemplaires. Tout manquement à cette exigence peut entraîner des mesures d'exécution.

Le rapport comprend plus de 110 exemples précis de moyens technologiques et de pratiques exemplaires pour assurer la sûreté des pipelines.

Le rapport renferme des renseignements détaillés sur chaque étape du cycle de vie des pipelines, de la conception à la désaffectation.

Citation : « La technologie pipelinière progresse toujours; combinée à une solide culture de sécurité bien ancrée, elle donne les meilleurs résultats pour les Canadiens et notre environnement. Grâce à l'expertise du personnel de l'Office, nous avons produit ce rapport au ministre, et nous communiquons maintenant l'information aux Canadiens. »

Peter Watson, président et premier dirigeant de l'Office national de l'énergie

L'Office national de l'énergie est un organisme fédéral indépendant qui réglemente plusieurs aspects du secteur énergétique au Canada. Il réglemente les pipelines, la mise en valeur des ressources énergétiques et le commerce de l'énergie, dans l'intérêt public canadien en plaçant la sécurité au coeur de ses préoccupations. Pour un complément d'information sur l'Office et son mandat, consultez le site www.neb-one.gc.ca.

