Contrôle routier Québec accueille dans ses rangs 20 nouveaux contrôleurs routiers

NICOLET, QC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Vingt contrôleurs routiers de Contrôle routier Québec (CRQ), faisant partie de la Société de l'assurance automobile du Québec, ont été assermentés aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec de Nicolet. Les nouveaux agents de la paix se joignent ainsi à une équipe dédiée à la sécurité routière, à la protection du réseau routier et à l'amélioration du bilan routier du Québec.

Sur les routes du Québec, dans un poste de contrôle, en auto-patrouille ou encore en entreprise, les contrôleurs routiers de la Société d'assurance automobile du Québec ont pour mission d'assurer la surveillance et le contrôle du transport des personnes et des biens ainsi que de prévenir et de réprimer les infractions aux lois et règlements régissant cette industrie du transport. Ils sont ainsi responsables d'appliquer 11 lois et plus de 30 règlements. Pour remplir ce mandat, ils ont suivi une formation intensive de 21 semaines au cours de laquelle ils ont étudié notamment le Code de la sécurité routière, le Code de procédure pénale et le Code criminel.

Dans un message destiné aux nouveaux contrôleurs routiers, la présidente et chef de la direction de la Société, Mme Nathalie Tremblay, a souligné le rôle qu'ils seront appelés à jouer, alors que le Québec aspire à se rapprocher des meilleurs au monde en sécurité routière : « C'est un défi que nous relèverons avec succès parce que des gens comme vous ajoutent leur talent à celui d'une organisation dont la force est de pouvoir agir tant en prévention, en contrôle et surveillance qu'en indemnisation. »

Pour sa part, le vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules, M. Guy Nadeau, a rappelé aux vingt recrues qu'en intégrant Contrôle routier Québec, elles entrent au service d'une organisation qui est reconnue comme une référence dans le domaine du transport de personnes et de biens : « Vous devenez à votre tour des acteurs indispensables pour une force active en sécurité routière et vous contribuerez, avec les différents corps policiers et représentants de l'industrie du transport, à ce que les routes du Québec soient des plus sécuritaires. »

Pour en savoir plus sur Contrôle routier Québec, visitez la page saaq.gouv.qc.ca/controle-routier-quebec.

