Sodexo nomme Dianne Salt au poste de Directrice Marque et Communication Groupe







PARIS, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, annonce la nomination, à compter du 18 avril 2017, de Dianne Salt au poste de Directrice Marque et Communication Groupe. Rattachée au Directeur Général Michel Landel, Dianne sera membre du Comité Exécutif de Sodexo.

Avant de rejoindre Sodexo, Dianne était Vice-Présidente Senior Communication de Royal Bank of Canada. Sa carrière a débuté dans le secteur public au Canada, où elle a occupé les fonctions de Directrice de la Communication de la Chambre des Communes, puis du Sénat, avant de rejoindre Imperial Oil, filiale d'Exxon Mobil, comme Responsable des Affaires Publiques. Dianne rejoint TD Bank en 2001, où elle occupe successivement plusieurs postes jusqu'à celui de Vice-Présidente Senior Communication du groupe. Depuis 2013, Dianne avait la responsabilité de la communication interne et externe du Groupe Royal Bank of Canada.

Dianne apporte toute la richesse et la diversité de son expertise pour accompagner Sodexo sur ses enjeux de marque et de communication, et renforcer le positionnement du Groupe en tant qu'expert des Services de Qualité de Vie. De nationalité canadienne, Dianne est diplômée de Carleton University.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de

50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres-clés (au 31 août 2016)

20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé

425 000 collaborateurs

19e employeur mondial

80 pays

75 millions de consommateurs chaque jour

16,6 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 11 janvier 2017)

SOURCE Sodexo Canada

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 10:20 et diffusé par :