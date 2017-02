À la relâche scolaire, rendez-vous à Montréal joue !







5e édition du festival : plus de 200 activités

du 25 février au 12 mars 2017

MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que les Bibliothèques de Montréal, en collaboration avec le Groupe Banque TD, présentent la programmation de la 5e édition du festival Montréal joue, du 25 février au 12 mars. Tout Montréal est invité à jouer et à venir lâcher son fou pendant 16 jours; les amateurs de jeux, enfants comme adultes.

« Pour une 5e année, Montréal joue invite les Montréalais à participer durant 16 jours au plus grand festival de jeux au Québec. C'est même le seul événement de cette nature à être produit au monde par des bibliothèques. Ce que célèbre ce festival, c'est la culture ludique, rassembleuse et dynamique des bibliothèques de Montréal et de ses partenaires. J'invite tous les Montréalais, jeunes et moins jeunes, à expérimenter le jeu et la connaissance sous toutes ses formes », a déclaré le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre.

« À la TD, nous croyons fermement que les bibliothèques jouent un rôle de premier plan dans le développement des jeunes, que ce soit par leur vaste sélection littéraire ou encore leur implication dans le milieu culturel et communautaire. Les familles de Montréal trouveront donc, grâce au festival Montréal joue, une foule d'activités passionnantes et enrichissantes, dont le Club de conception TD, qui offre des ateliers de conception de jeux vidéo et de jeux de société », a souligné madame Anne-Christine Gagné, Directrice principale Finances, Groupe Banque TD.

Pour sa 5e édition, le festival propose plus de 200 activités offertes dans plus de 50 lieux culturels, dont les 45 bibliothèques de Montréal. Jeux de société, jeux de rôle et jeux vidéo seront de nouveau de la partie, témoignant de l'engagement des entreprises des milieux culturels, institutionnels et de l'industrie du jeu vidéo et de société.

Les organisateurs entendent en mettre plein la vue en misant de nouveau cette année sur des activités très courues lors de la dernière édition : la Nuit blanche dans le Quartier latin et à l'hôtel de ville, les Jeux Indie à la SAT, le grand rassemblement de jeux de société au Centre Pierre-Charbonneau et les nombreuses activités dans les 45 bibliothèques.

Les adolescents et les jeunes adultes ne seront pas en reste, avec une programmation axée sur le numérique, la nouveauté et la créativité. Et pas nécessaire d'être un fan ou un passionné du jeu. Plus d'une centaine d'animateurs et de bénévoles sont présents durant tout le festival pour guider les participants et les initier aux multiples jeux.

« Vous vous demandez quoi faire dès le 25 février et durant la semaine de relâche? Venez jouer dans les Bibliothèques de Montréal, à la SAT, au Centre Pierre-Charbonneau et dans le Quartier latin. Qui n'aime pas jouer? Le jeu est un excellent moyen de rencontrer des gens, de rire et de s'amuser. Montréal est une ville festive et agréable. On vous attend! », de déclarer Jean-François Provençal, comédien, humoriste et porte-parole.

Pour connaître la programmation complète de Montréal joue, consultez montrealjoue.ca

Le festival Montréal joue 2017, c'est deux grandes séries d'activités. Parmi les incontournables :

Dans les bibliothèques

Les 45 bibliothèques de Montréal proposent une programmation de près de 200 activités ludiques et variées qui sauront ravir petits et grands. Montréal joue propose de rassembler toute la famille; ainsi, pour les activités destinées aux enfants, les parents et les grands-parents sont invités à se joindre à eux pour en profiter pleinement.

La Nuit des zombies, le 3 mars de 18 h à 22 h à la bibliothèque Frontenac : un jeu immersif sportif, coopératif et terrifiant. La bibliothèque devient un gigantesque terrain de jeux où les participants sont pourchassés par des hordes de zombies.

un jeu immersif sportif, coopératif et terrifiant. La bibliothèque devient un gigantesque terrain de jeux où les participants sont pourchassés par des hordes de zombies. Horreur à la bibliothèque, le 10 mars de 18 h à 21 h à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies: plein de monstres, d'enquêtes, de parcours ainsi que des combats hors du commun. Toute une équipe vous attend pour vivre la soirée d'horreur de l'année!

plein de monstres, d'enquêtes, de parcours ainsi que des combats hors du commun. Toute une équipe vous attend pour vivre la soirée d'horreur de l'année! Club de conception TD, du 6 au 12 mars : ateliers de conception de jeux vidéo et de jeux de société pour les 8 à 12 ans dans plusieurs bibliothèques. Des animateurs professionnels vous montrent les dessous du jeu!

: ateliers de conception de jeux vidéo et de jeux de société pour les 8 à 12 ans dans plusieurs bibliothèques. Des animateurs professionnels vous montrent les dessous du jeu! Caravanes ludiques, du 6 au 12 mars dans plusieurs bibliothèques: activités des plus animées avec le Randolph, Gros joueurs, Ludociels et Récréation, qui feront vivre aux participants un moment inoubliable en bibliothèque!

Les grands événements

Les Jeux Indie de Montréal, le 25 février de 12 h à minuit à la SAT : les festivaliers pourront profiter de dizaines de jeux vidéo québécois, en présence de plus de 45 créateurs venus présenter le meilleur de la scène indépendante du jeu vidéo montréalais. Démonstrations, conférences, concours et stations de jeux seront proposés.

: les festivaliers pourront profiter de dizaines de jeux vidéo québécois, en présence de plus de 45 créateurs venus présenter le meilleur de la scène indépendante du jeu vidéo montréalais. Démonstrations, conférences, concours et stations de jeux seront proposés. Gaymer Zone, le 25 février de 22 h à 3 h au bar Unity vous accueille! Écran géant de Just Dance , Tournoi de Smash Bros ainsi que plusieurs autres jeux vidéo modernes et rétro!

vous accueille! Écran géant de , Tournoi de Smash Bros ainsi que plusieurs autres jeux vidéo modernes et rétro! 24h de conception, les 25 et 26 février de 13 h à 13 h au loft de la Société V: 24 h pour créer un jeu de société, c'est possible? C'est le défi lancé aux équipes de trois personnes. Venez relever le défi ou encourager les équipes.

24 h pour créer un jeu de société, c'est possible? C'est le défi lancé aux équipes de trois personnes. Venez relever le défi ou encourager les équipes. Festival de jeux de rôle Draconis, le 3 mars de 18 h à 23 h, le 4 mars de 8 h à 23 h et le 5 mars de 8 h à 19 h au cégep du Vieux-Montréal. Plusieurs ateliers et sessions de jeux de rôle d'une durée de 3 à 4 heures proposés à tous.

Plusieurs ateliers et sessions de jeux de rôle d'une durée de 3 à 4 heures proposés à tous. La Nuit blanche à l'hôtel de ville, le 4 mars de 20 h à 1 h : l'hôtel de ville comme vous ne l'avez jamais vu! Venez profiter des jeux géants, dynamiques, multijoueurs et coopératifs mis à votre disposition.

: l'hôtel de ville comme vous ne l'avez jamais vu! Venez profiter des jeux géants, dynamiques, multijoueurs et coopératifs mis à votre disposition. La Nuit blanche dans le Quartier latin, le 4 mars de 20 h à 3 h : plusieurs activités organisées en collaboration avec les commerces ludiques du Quartier latin, dont un chapiteau chauffé abritant des consoles de jeux vidéo rétros et modernes ainsi que de la réalité virtuelle, un écran format géant extérieur, Quiz Challenger et l'Osti d'Jeu géant animé par le Randolph Pub Ludique, terrains de quilles finlandaises et jeux format géant animés par la Récréation, conteneur abritant des machines d'Arcade MTL et plus encore!

plusieurs activités organisées en collaboration avec les commerces ludiques du Quartier latin, dont un chapiteau chauffé abritant des consoles de jeux vidéo rétros et modernes ainsi que de la réalité virtuelle, un écran format géant extérieur, Quiz Challenger et l'Osti d'Jeu géant animé par le Randolph Pub Ludique, terrains de quilles finlandaises et jeux format géant animés par la Récréation, conteneur abritant des machines d'Arcade MTL et plus encore! Tournoi de Twilight Struggle, les 4 et 5 mars de 9 h à 16 h à l'École de Design de l'Université de Montréal : tournoi d'un des meilleurs jeux au monde, en présence de Jason Matthews , l'un des concepteurs du jeu. Il donnera aussi une conférence sur le design de jeu.

: tournoi d'un des meilleurs jeux au monde, en présence de , l'un des concepteurs du jeu. Il donnera aussi une conférence sur le design de jeu. Dimanche des Protos, le 5 mars de 12 h à 18 h à la Récréation : venez découvrir et jouer à des prototypes de jeux de société créés ici. À la fin de l'activité, vous serez invités à voter pour votre prototype préféré. Une belle façon de découvrir le talent ludique d'ici.

: venez découvrir et jouer à des prototypes de jeux de société créés ici. À la fin de l'activité, vous serez invités à voter pour votre prototype préféré. Une belle façon de découvrir le talent ludique d'ici. Les Jeux de société de Montréal, le 10 mars de 13 h à 23 h, le 11 mars de 10 h à minuit et le 12 mars de 10 h à 17 h au Centre Pierre-Charbonneau , qui devient une immense salle de jeux pendant 3 jours. Plus de 500 jeux de société à découvrir et des activités uniques pour tous les passionnés! Activité réalisée en collaboration avec le Randolph Pub Ludique. Tournois organisés.

, qui devient une immense salle de jeux pendant 3 jours. Plus de 500 jeux de société à découvrir et des activités uniques pour tous les passionnés! Activité réalisée en collaboration avec le Randolph Pub Ludique. Tournois organisés. Arcade 11, du 8 au 10 mars de 11 h à 17 h à l'Université Concordia (laboratoire TAG) : expérience de jeux novateurs qui présente, entre autres, des jeux conçus par des étudiants.

Merci à nos précieux partenaires et collaborateurs

Partenaire principal : Groupe Banque TD

Autres partenaires et collaborateurs : 24h, Ubisoft, Gameloft, Motive, Bioware, Collège InterDEC, Collège Lasalle, NAD, Valet D'coeur, Randolph, Hérole, Scorpion Masqué, Distribution Dude, Paradigme, Centre Pierre-Charbonneau, SDC Quartier latin, Université Concordia, Festival Montréal en Lumière, Nuit Blanche, Es-Tu Game? Gaymer Zone, Draconis, Meltdown Montréal, Arcade MTL, Nexus Smart Bar, La Récréation, Société V, Stack Académie, Gros Joueurs, Ludociels pour tous, Cartel, La Guilde, RPM, Kids Code jeunesse, UQAM.

À propos des Bibliothèques de Montréal

Les Bibliothèques de Montréal, qui comptent 45 bibliothèques, sont autant de fenêtres ouvertes sur la connaissance, l'information, la culture et le loisir. Parmi les quelque 4,2 millions de documents disponibles, elles mettent à la disposition des abonnés plus de 13 000 jeux vidéo et 7000 jeux de société à longueur d'année. Soutenues par une programmation audacieuse et des équipes dévouées, les Bibliothèques de Montréal constituent des destinations de choix où le visiteur expérimente la connaissance sous toutes ses formes.

